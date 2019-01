Infantino: Novost na mundialu bi lahko rešila spore na Bližnjem vzhodu

Da bo na svetovnem prvenstvu nastopilo 48 reprezentanc, je že potrjeno za leto 2026, ko bodo mundial gostile Kanada, ZDA in Mehika. "Če menite, da je dobra ideja, da na prvenstvu nastopa 48 držav, zakaj ne bi tega čimprej preizkusili? Na naslednjem svetovnem prvenstvu naj bi nastopilo 32 držav, a če poizkusimo in številko povečamo na 48, bomo s tem osrečili mnogo ljudi. Saj me poznate, vse je mogoče" je o novi ideji povedal Gianni Infantino.

Infantino velik plus novega sistema vidi v tem, da bi lahko na prvenstvu namesto štirih oziroma pet azijskih držav, lahko nastopilo kar osem azijskih reprezentanc. "Imeli boste veliko večje možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Dogovarjamo se z gostitelji iz Katarja. Moramo poskusiti," je vodilne može na kongresu Azijske nogometne konfederacije v Kuala Lumpurju nagovoril predsednik Fife.

Svetovno prvenstvo kot mirovna pogodba

Štadion, ki bo v Katarju gostil veliki finale. Foto: Twitter A tako hitra sprememba, lahko povzroči velike težave pri gostitelju prvenstva, Katarju. Organizatorji namreč štadione in vso logistiko pripravljajo za 32 in ne 48 držav. "Če bi nam uspelo prepričati sosednje države, da bi poleg Katarja gostile svetovno prvenstvo, mislim, da bi bilo to zelo koristno za celotno regijo in svet. Opravil sem že nekaj pogovorov z voditelji sosednjih držav in stvari delujejo obetavno," je prepričan prvi mož Fife.

Lanskega junija so sosednje države Katarju namreč zaprle meje, kar je organizatorjem svetovnega prvenstva pri gradnji štadionov in ostalih logističnih zadev povzročilo nemalo težav. Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn in Egipt so katarju postavili trinajst pogojev za prekinitev blokade, med njimi tudi omejitev stikov z Iranom, razpustitev turške vojaške baze v Katarju, izročitev vseh teroristov, ki živijo v tem emiratu, in prekinitev vseh stikov z zavezniki Islamske države.

"Vsi vemo, da je med državami v jugozahodni Aziji veliko napetosti, zato bi bilo morda lažje, da se voditelji držav usedejo in pogovarjajo o nogometu, ne pa o drugih stvareh," je še dodal Infantino.