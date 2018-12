Katarci osupnili z novo mojstrovino #foto

Podobo stadiona so razkrili na posebni prireditvi v Lusail Marini, 15 kilometrov oddaljeni od Dohe, kjer bo prizorišče finala.

Pri izbiri prave arhitekturne rešitve so zgled iskali v lokalni tradiciji; stadion namreč posnema obliko tradicionalne svetilke fanar, zunanjost bo zlata, tribune bo prekrivala streha v beli barvi.

"Pred osmimi leti smo dobili prvenstvo in že takrat smo povedali, da bomo presenečali. S to mojstrovino lahko rečem, da smo to obljubo držali," je dejal generalni sekretar organizacijskega odbora prvenstva Hassan Al Thawadi. Dodal je, da bo novi stadion postal srce novega mesta: "Lusail je mesto za prihodnost. Ko bo prvenstva konec, bo stadion postal srce nove skupnosti."

Krovna nogometna zveza Fifa je sporočila, da dela na novem stadionu potekajo po načrtih. Dokončan naj bi bil do leta 2020. Lani so predstavili prvi že dokončan objekt za SP, stadion Khalifa, v prvih mesecih naslednjega leta pa bosta dokončana še dva, Al Wakrah in Al Bayt.

Officials in Qatar revealed the design for Lusail Stadium, the venue at which the opening and final games of the 2022 FIFA World Cup will take place https://t.co/IpqmE5tp96 pic.twitter.com/tX6YsnEglJ — Al Jazeera News (@AJENews) December 16, 2018

Preberite še: