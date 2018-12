Modrić kritično o odzivu Messija in Ronalda: To ni bilo pošteno

Luka Modrić, kapetan hrvaške nogometne reprezentance in eden od ključnih igralcev madridskega Reala, se je v obsežnem intervjuju za hrvaške Sportske novosti razgovoril o vseh mogočih temah, ki so se ga dotaknile v letošnji, zanj najuspešnejši sezoni. 33-letnik iz Zadra, ki je letos prejel vse najpomembnejše nagrade v svetu nogometa, je brez dlake na jeziku razkril tudi svoj pogled na odziv Cristiana Ronalda in Lionela Messija, ki sta preskočila prireditve, kjer so nagradili srebrnega Hrvata.

V obsežnem intervjuju za hrvaški športni časopis Sportske novosti je Luka Modrić prvič po prejemu zlate žoge, najprestižnejšega individualnega priznanja v svetu nogometa, s čimer je prekinil desetletno vladavino Cristana Ronalda in Lionela Messija, spregovoril o vseh izzivih, s katerimi se je bolj ali manj uspešno spopadal v letu 2018.

Razgovoril se je o najlepših trenutkih svoje kariere, ki jih je okusil po izjemnem nastopu ognjenih na svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji, o nagradah, ki si jih je z vodenjem in altruizmom na zelenicah prislužil v tej sezoni, o kritikah, napadih in žaljivkah, ki jih je bil deležen na Hrvaškem, o svojem položaju v nogometnem klubu Real Madrid, prvič pa se je dotaknil tudi nešportnega vedenja Ronalda in Messija ter negativnih komentarjev, ki jih je bil deležen zaradi prekinitve njune vladavine na področju prejemanja največjih nogometnih priznanj.

Cristiano Ronaldo se letos ni udeležil niti ene podelitve nogometnih nagrad. Modrić poudarja, da jim s svojo odsotnostjo jemlje pomen. "Na koncu je videti, kot da so izbori in nagrade pomembni samo takrat, kadar nagrade prejmeta Messi in Ronaldo." Foto: Reuters

O ignoranci Messija in Ronalda: Vsak se vede tako, kot misli, da je prav

Na vprašanje, kako si razlaga odsotnost Cristiana Ronalda in Lionela Messija na podelitvi zlate žoge, ki jo priznana francoska nogometna revija France Footbal podeljuje že od leta 1956, je najprej odgovoril, da ne more govoriti v njunem imenu in da gre za njuno odločitev. Nato je priznal, da je zaradi njunega ignoriranja prireditve "na koncu videti, kot da so ti izbori in nagrade pomembni samo takrat, kadar nagrade prejmeta Messi ali Ronaldo. To ni pravično ne do preostalih igralcev, ne do glasovalcev, ki so ju zadnje desetletje izglasovali za najboljša, ne do nogometa samega in navijačev. Ponavljam pa, vsak se vede tako, kot misli, da je prav," je bil spravljiv.

Modrić je bil razglašen tudi za najboljšega evropskega nogometaša. Na razglasitvi v Monaku je nagrado prejel iz rok predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina. Foto: Reuters

"Potem pa ukinimo izbore in vse nagrade podelimo Ronaldu in Messiju"

Nato se je ozrl še na dediščino Ronadla in Messija. "Stvari so dokaj preproste: Ronaldo in Messi sta fenomena, ki v igralskem smislu dominirata že desetletje. Predvsem zaradi svojih nespornih odlik. Tukaj pa govorimo o učinkovitosti v eni sezoni in pri tem seveda rezultati glasovanja selektorjev, trenerjev, nogometašev, nogometnih legend, novinarjev in navijačev nekaj pomenijo. Ali pa so vsi skupaj v zablodi?" se je vprašal in nadaljeval: "Če pa bomo glasovali samo o kakovosti igralcev, je edino, kar nam preostane, to, da vse nagrade za vsa leta, ki jih bosta aktivno preživela v nogometnem svetu, podelimo Messiju in Ronaldu ter ukinemo vse preostale izbore," je bil oster Modrić, ki pa je tokrat razkril tudi nekaj zanimivosti iz zasebnega življenja. Med drugim je povedal, da zlato žogo hrani na nočni omarici v spalnici, kjer bo še kar nekaj časa, zgolj zato, da ga spomni na vse, kar je doživel in dosegel v letu 2018. Za tem se bo preselila v vitrino, ker ji bodo družbo delale preostale Modrićeve lovorike.

Naslov svetovnih nogometnih podprvakov je največji uspeh hrvaškega nogometa. Ljubitelji nogometa so za reprezentanco ognjenih po prihodu s SP pripravili nepozaben sprejem. Foto: Reuters

Uresničil sanje vseh sanj

Povedal je, da je izpopolnjen kot oseba in kot nogometaš. "Več kot 20 let dela sem vlagal v nogomet, se odrekel marsičemu in upal na nekaj velikega. Presegel sem vsa svoja pričakovanja, uresničil sem sanje vseh sanj," je dejal.

Član Reala najmanj do leta 2020

Z novinarjem hrvaškega časopisa Sportske novosti sta se dotaknila tudi njegove vloge v Real Madridu. Modrić je dejal, da bo vrstam belih baletnikov zagotovo zvest vsaj do izteka pogodbe. Ta se mu izteče 30. junija 2020.

Modrić bo član Real Madrida vsaj do konca junija 2020. Foto: Getty Images