Francozu zelena luč, da že na EP zaigra za Španijo

Francoski branilec Aymeric Laporte bo lahko na prihajajočem nogometnem evropskem prvenstvu igral za Španijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je v izjavi za AFP potrdila Španska nogometna zveza (RFEF), potem ko je Laportu na njegovo željo španski svet ministrov danes uradno odobril izdajo španskega državljanstva.

Laporte je bil sicer rojen v Agenu v Franciji in ima baskovske korenine po pradedku in prababici. V francosko reprezentanco je bil vpoklican trikrat med letoma 2016 in 2020, a nikoli ni zaigral, s čimer ni postal zavezan izbrani vrsti galskih petelinov.

Šestindvajsetletni član Manchester Cityja je med poletjem 2009 in januarjem 2018 igral za Athletic Bilbao, za katerega lahko igrajo le baskovski nogometaši ali potomci iz te španske avtonomne pokrajine.

Na mestu, kjer imajo Španci največ težav

Španci imajo ravno na mestu osrednjega branilca nemalo težav. Selektor je na tem mestu uporabil številne igralce ob Sergiu Ramosu, a se nobena naveza doslej ni izkazala za posebej čvrsto ali učinkovito, še piše AFP.

V francoski izbrani vrsti ima selektor Didier Deschamps na voljo številne osrednje branilce, zaradi česar Laporte v zadnjih letih ni dobil priložnosti.