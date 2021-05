Hrvaške ljubitelje nogometa je močno vznemirila novica, da je 23-letni nogometaš Borna Sosa, eden največjih mladih upov hrvaškega nogometa, sprejel povabilo Nemčije in bo od zdaj naprej igral za njihovo reprezentanco. Sosa, igralec nemškega Stuttgarta in najboljši bočni igralec bundeslige, bi za 'elf' lahko, če bi do takrat že uredili vse potrebno, povezano z menjavo državljanstva, zaigral že na letošnjem evropskem prvenstvu.

Hrvaški nogometni up Borna Sosa je odločitev o selitvi v nemški tabor sprejel na podlagi dejstva, da je zaman čakal na poziv v člansko vrsto Hrvaške, medtem ko so na drugi strani Nemci zanj pokazali velik interes.

"Konec je, moja odločitev se ne bo spremenila," je potrdil za hrvaški portal Index, kjer poročajo, da je Hrvaška ostala brez igralca, kakršnega čaka že 20 let, vse od slovesa Roberta Jarnija, ki je igral na levem krilu.

Foto: Guliverimage

"Dojel sem, da Hrvaška name ne računa"

"Za Nemčijo sem se odloči zato, ker sem star že 24 let, tri leta igram v bundesligi, a sem še vedno brez nastopa v A-reprezentanci. Dojel sem, da Hrvaška name ne računa in da vodilni verjamejo, da imajo na mojem igralnem položaju boljše igralce. Spoštujem njihovo odločitev, ne čutim nobene jeze, ostajamo v dobrih odnosih," je dejal.

Pojasnil je, da se je o tem že pogovoril s predstavniki Hrvaške nogometne zveze in selektorjem Zlatkom Dalićem, ki mu je na novi poti zaželel veliko sreče. Prav nasprotno pa mu želijo hrvaški nogometaši, ki so prek družbenih omrežij nanj naslovili precej ostro pismo, v katerem so ga naslovili s Herr (v nemščini gospod) Sosa. Komentarji na objavo so mešani, mnogi od njih pa odločitev Sose podpirajo.

Sosa bo državljanstvo prejel na podlagi dejstva, da je njegova mama Vesna rojena v Nemčiji. Kot je povedal v pogovoru za Index, ni rečeno, da bo menjava državljanstva urejena do Eura, a da to ni pomembno, saj na svojo prihodnost v reprezentanci Nemčije gleda bolj dolgoročno. "Razmišljam o prihodnjih desetih, 12 letih v dresu nemške reprezentance" je dejal v Zagrebu rojeni nogometaš.

Mladenič bi svojo priložnost lahko dočakal že na letošnjem evropskem prvenstvu, kamor se je uvrstila tudi Hrvaška, sicer pa nanjo računa vsaj na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Katarju.

Športni direktor Stuttgarta Sven Mislintat Soso primerja z Davidom Beckhamom. Foto: Guliverimage

Sosa, ki velja za enega najboljših branilcev v evropskem nogometu, v ekipi Stuttgarta igra na položaju levega krila. Nemški klub je okrepil leta 2018, po šest milijonov evrov težkem transferju iz zagrebškega Dinama. Športni direktor Stuttgarta Sven Mislintat kakovost Sose primerja z Davidom Beckhamom.

Sosa je bil član in občasni kapetan hrvaške mlade reprezentance (igral je tudi na zadnjem EP za nogometaše do 21 let), nikoli pa ni bil vpoklican v člansko vrsto Vatrenih, ki so leta 2018 v Rusiji osvojili naslov svetovnih podprvakov.

Na vprašanje novinarja Indexa, kako bi se odločil, če bi v preteklosti vendarle dobil poziv selektorja Dalića, je dejal, da bi izbral Hrvaško. Tudi navijač bo za Hrvaško, je dejal, a le, če ne bo v finalu igrala proti Nemčiji. "Hrvaška bo zame vedno moja prekrasna dežela, Nemčijo pa sem izbral kot državo, v kateri se bom nogometno razvijal," je še dodal.