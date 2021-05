Mladi Hrvat se posipa s pepelom: Sprejel sem napačno odločitev in izpadel naiven

Mladi nogometaš Borna Sosa je Hrvaški nogometni zvezi, medijem in javnosti v sporočilu za javnost sporočil, da je sprejel napačno odločitev in pri tem izpadel naiven. Hkrati je zapisal, da ne želi bežati od lastne odgovornosti za položaj, v katerem se je znašel.

Pripravljen na menjavo državljanstva

Spomnimo: Sosa, ki je zaman čakal na vpoklic v člansko vrsto Vatrenih, je bil pripravljen sprejeti nemško državljanstvo (njegova mama Vesna je rojena v Nemčiji), saj bi se mu s tem odprla možnost nastopanja na največjih tekmovanjih. Računal je na nastop za elf na letošnjem evropskem prvenstvu ali pa vsaj na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Katarju.

Izkazalo se je, da ne izpolnjuje pogojev, ki jih narekuje statut Mednarodne nogometne zveze (FIFA). Foto: Guliverimage

Trčil ob novo pravilo

Žal je njegov poskus klavrno propadel, saj se je izkazalo, da ne izpolnjuje pogojev, ki jih narekuje statut Mednarodne nogometne zveze (FIFA). Novo pravilo namreč pravi, da igralec, ki je za prejšnjo reprezentanco nazadnje nastopal po tem, ko je že dopolnil 21 let, ne more dobiti pravice do igranja za novo reprezentanco.

Kot poroča hrvaški portal Index, je Sosa za mlado hrvaško reprezentanco nazadnje igral lani proti Škotski, ko je bil star 22 let, devet mesecev in 22 dni.

Odkrito pismo javnosti

Sosa je celotna zadeva zelo prizadela. Kot je zapisal v sporočilu za javnost, ki ga je naslovil na krovno organizacijo hrvaškega nogometa, na medije in javnost, se mu je v preteklih dneh zgodilo marsikaj, kar bo pustilo pečat na njem, predvsem na njegovi športni karieri.

Kljub mladosti ne želi bežati od odgovornosti. "Ne bom bežal od lastne odgovornosti za položaj, v katerem sem se znašel. V trenutku, ko sem sprejel odločitev o svoji reprezentančni karieri, sem bil prepričan, da delam prav. Sprejel sem napačno odločitev in pri tem izpadel naiven," je priznal mladi branilec nemškega prvoligaša Stuttgarta.

"Odgovornost za nastali položaj je samo moja," je še enkrat priznal, "od tega, da sem narobe razumel, kaj mi sporočajo s Hrvaške nogometne zveze, do odločitve, ki sem jo sprejel, očitno motiviran, da do cilja pridem po drugi, morda krajši poti." Foto: Guliverimage

"Odgovornost za nastali položaj je samo moja," je še enkrat priznal, "od tega, da sem narobe razumel, kaj mi sporočajo s Hrvaške nogometne zveze, do odločitve, ki sem jo sprejel, očitno motiviran, da do cilja pridem po drugi, morda krajši poti."

Na razpolago hrvaški reprezentanci

Sosa je v hrvaškem dresu debitiral leta 2012 in za hrvaške selekcije (vse, razen za člansko, kamor še ni bil povabljen) odigral 56 tekem. Zdaj je vodilnim za zvezi javno ponudil svoje nogometne usluge.

"Če HNZ in njegovi selektorji menijo, da kljub vsemu lahko prispevam k uspehu hrvaške reprezentance, se bom pozivu odzval in jim bom na razpolago," je sporočil.

Sosa se je ob koncu sporočila še enkrat opravičil hrvaški javnosti, ki je bila do njegove odločitve zelo razdeljena. Nekateri so ga podpirali, drugi pa skoraj križali. Zahvalil se jim je za potrpežljivost, razumevanje in korektnost, ki so jo pokazali v dani situaciji.