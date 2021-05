Trenerji bodo na EP v nogometu lahko računali na 26 igralcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi po finalnih prijavah reprezentanc 1. junija bodo mogoče menjave v ekipah v primeru resnih poškodb igralcev vse do prve tekme na EP, če bodo nacionalne zveze dobile odobritev Uefe.

Pred tekmo bo mogoče na seznamu igralcev zamenjati tudi vratarja, ne glede na to, ali bosta na seznamu še vedno dva vratarja. Do zdaj to ni bilo mogoče.