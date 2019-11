Selektorja Keka začudili napisi na Hrvaškem

V taboru Atalante še kako pomnijo ponižanje izpred dveh mesecev. V Zagreb so se odpravili evforično, to je bila njena prva tekma v elitni ligi prvakov, nato pa so na stadionu Maksimir doživeli hud poraz. Hrvaški prvak jih je odpravil kar s 4:0, tri zadetke pa je prispeval napadalec Mislav Oršić, pred leti za kratek čas tudi član Celja.

Dinamo ponižal Italijane na Hrvaškem

Razočaranje Iličića po visokem porazu v Zagrebu. Foto: Reuters Atalanto je neuspeh na Hrvaškem tako potrl, da je nadaljevala s skromnimi evropskimi rezultati. V štirih krogih je zbrala le točko, osvojila jo je v Milanu proti vodilnemu Manchester Cityju in nakazala, da se vendarle, vsaj v Evropi, vzpenja v formi. ''To bo tekma, v kateri bosta obe ekipi napadali zmago. Ne preostane nam nič drugega kot zmaga. Le tri točke nas ohranjajo v boju za napredovanje,'' sporoča trener Atalante Gian Piero Gasperini.

Z zmago bi ostal v boju tudi za osmino finala, z remijem pa bi se lahko potegoval le še za tolažilno nagrado, tretje mesto, a le v primeru, če bo Šahtar ostal praznih rok v Manchestru. Z novim porazom proti Dinama bi ostal brez vseh možnosti, kar bi bil velik udarec za klub, ki je v prejšnji sezoni v vedno močnejši serie A osvojil tretje mesto.

V zadnjih tednih je Atalanta padla v krizo. Na zadnjih štirih tekmah je ostala brez zmage, osvojila le dve točki in na lestvici padla na šesto mesto. Je varčevala z močmi za današnji dvoboj, kjer se ji ponuja priložnost za zgodovinsko zmago?

Verjetni začetni postavi: Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Chestnuts, De Roon, Freuler, Gosens; Pašalić, Gomez; Iličić;

Dinamo Zagreb (3-5-2): Livaković; Theophile-Catherine, Dilaver, Perić; Stojanović, Olmo, Ademi, Ivanušec, Leovac; Petković, Oršić.

Iličić v napadu, Stojanović v zvezni vrsti

Petar Stojanović je na dobri poti, da z Dinamo prezimi v Evropi še drugo sezono zapored. Foto: Getty Images Pri gostiteljih bo največjo nevarnost v napadu predstavljal Josip Iličić in iskal pot do prvega zadetka v ligi prvakov. Atalanta bo v Milanu v napadu pogrešala poškodovanega Kolumbijca Duvana Zapato, Iličić pa je dobil prednost pred njegovim rojakom Luisom Murielom in bo tako proti Dinamu nastopil v vlogi najbolj izpostavljenega napadalca, za katerim bosta v postavitvi 3-4-2-1 stala hrvaški reprezentant Mario Pašalić in kapetan Alejandro Gomez.

Pri gostih bo na desni strani nastopil Petar Stojanović, ki bo deloval veliko bolj ofenzivno kot sicer, saj se bo Nenad Bjelica ponovno odločil za sistem 3-5-2, s katerim je v Zagrebu povsem zmedel Italijane.

Kek spregovoril o Iličiću in Stojanoviću

Matjaž Kek bo z zanimanjem spremljal današnji nastop dveh izbrancev. Foto: Sportida Zaradi nastopa dveh slovenskih reprezentantov bo dvoboj s posebno pozornostjo spremljal Matjaž Kek. Slovenski selektor in dolgoletni trener Rijeke, pri kateri si je prislužil naziv najbolj spoštovanega Slovenca na Hrvaškem, se je v pogovoru za hrvaški športni dnevnik Sportske Novosti dotaknil današnje tekme v Milanu in nastopov obeh njegovih varovancev, s katerima je letos v kvalifikacijah neuspešno naskakoval nastop na EP 2020.

''Lahko pričakujemo kakovostno in negotovo tekmo. Igralci Atalante, o tem sem prepričan, gorijo od želje za maščevanjem. Zelo jih boli poraz z 0:4 v Zagrebu,'' je Mariborčan opozoril na motivacijski dejavnik, ki bi lahko pomagal Atalanti do težko pričakovane prve zmage v ligi prvakov.

Nato je nanesla beseda na Iličića, enega izmed tehnično najbolj dovršenih igralcev serie A in pomembnega nosilca igre slovenske reprezentance. ''Vem, da se je Iličić odpočil. Igral je izvrstno za Slovenijo v Varšavi, dosegel zadetek za 2:2,'' je povedal Kek in se sprehodil še skozi tabor Dinama, kjer nastopa Stojanović.

''Vse od spomladi igra zelo dobro. Ujel je stalni ritem dobrih iger, tako da so me začudili napisi v hrvaških medijih o njegovih slabših predstavah (največ jih je bilo zaslediti pred domačo tekmo Dinama in Šahtarja, op.p.). Z odlično igro na Rujevici (Dinamo je pred tedni s 5:0 v gosteh ponižal Rijeko, ki jo vodi Simon Rožman, Ljubljančan pa je prispeval tako zadetek kot podajo) jim je dokazal, da se motijo in potrdil, kako dober igralec je,'' je slovenski selektor priznal, da so ga začudili napisi v hrvaških medijih, ki so predstavili učinek slovenskega branilca v manj pozitivni luči.

V Italiji pričakujejo okrog 5.000 navijačev zagrebškega Dinama. Foto: Reuters

''Oba imata zelo pomembni vlogi v svojih ekipah, a sta vendarle le del moštva. Nič ne moreta napraviti sama. Na tekmi v Milanu bo zmagala tista ekipa, v kateri se bo več posameznikov žrtvovalo za ekipo. Tista, ki bo imela več takih, bo v veliki prednosti. Saj ne igra Stojanović proti Iličiću, ali pa Pašalić proti Olmu (španski reprezentant Dani Olmo, največji trenutni zvezdnik Dinama, op. p.), ampak Atalanta proti Dinamu,'' je izpostavil Kek.