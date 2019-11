Neymar in Mbappe končno pri Realu, a z napako

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kylian Mbappe in Neymar bosta danes s PSG gostovala pri Realu, pri katerem se že nekaj časa spogledujejo z njima. Foto: Reuters

Derbi današnjega večera nogometne lige prvakov bo prav zagotovo v Madridu, kjer bo Real gostil PSG. Tekma rezultatsko ne bo preveč pomembna, bo pa v središču pozornosti tudi in predvsem zaradi tega, ker s Parižani v Madrid prihajata Neymar in Kylian Mbappe. Dva superzvezdnika francoskih prvakov, ki ju že nekaj časa povezujejo s prestopom na Santiago Bernabeu.

Tekma v Madridu s tekmovalnega vidika pravzaprav niti ne bo posebno zanimiva. PSG, ki ima z 12 točkami stoodstoten izkupiček, si je napredovanje v izločilne dele lige prvakov zagotovil že po štirih krogih. Real je novo sezono elitnega evropskega klubskega tekmovanja začel katastrofalno, z visokim porazom z 0:3 v Parizu in potem doma prišel le do točke proti Club Bruggeu (2:2), a nato v naslednjih dveh krogih dvakrat zmagal, posebej navdušil pa nazadnje, ko je Galatasaray premagal s kar 6:0.

Real je na drugem mestu s sedmimi točkami. Da bi ujel PSG na vrhu lestvice, je težko verjeti, saj bi moral za kaj takega Real do konca osvojiti vse točke in upati, da bo PSG po medsebojni tekmi izgubil še domač obračun z Galatasarayjem. Ali pa danes izničiti zmago PSG s prve tekme (3:0) in ob tem upati na remi Parižanov s Turki v zadnjih tekmah. Skratka, skorajda nemogoče. Še manj mogoče pa se zdi, da bi Real v zadnjih dveh krogih ostal brez vsega in dovolil, da ga prehiti Club Brugge, Turki ga namreč ne morejo več. Madridčani bi morali izgubiti najprej proti PSG in v zadnjem krogu še v Belgiji, Club Brugge pa bi moral danes ob tem premagati še Galatasaray v Istanbulu.

Junak septembrske zmage PSG s 3:0 je bil Angel Di Maria, ki je Realu zabil dva gola. Foto: Reuters

Ne za napredovanje, ampak za ugled

Bolj kot za spremembe razmer na lestvici v skupini A bo današnji derbi pomemben zaradi vprašanja, kako kluba na lestvici tistih, ki se spogledujejo z najvišjimi cilji, kotirata. Jasno, Real kot klub z največ naslovi evropskega prvaka, ima jih kar 13, vedno meri na končno zmago. Ne samo meri, Madridčanom je med letoma 2013 in 2018 uspelo nanizati kar štiri naslove evropskega prvaka. PSG si vse od prihoda bogatega katarskega lastnika Nasserja Al-Khelaifija prizadeva, da bi prišel do prvega, a Parižanom ni uspelo niti enkrat. Dlje od četrtfinala niso prišli, v zadnjih treh sezonah pa so vselej obstali že na prvi stopnički izločilnih delov, v osmini finala.

Tako je bilo tudi pred dvema letoma, v sezoni 2017/18, ko je bil zanje usoden prav Real, ki je pozneje šel do konca. Real takrat ni bil v najboljši formi, PSG pa je bil z na novo okronanim najdražjim nogometašem vseh časov Neymarjem, ki je poletje pred tem iz Barcelone prišel za kar 222 milijonov evrov, eden od glavnih kandidatov za naslov, a je bil razplet na koncu pogodu Špancev. V Madridu so zmagali s 3:1, v Parizu pa z 2:1 in zlahka napredovali v nadaljnje tekmovanje. Junak? Cristiano Ronaldo, seveda, ki je zabil tri od petih golov Reala.

PSG v ligi prvakov od prihoda Nasserja Al-Khelaifija:

Sezona 2012/13:

Četrtfinale:

PSG : Barcelona 2:2

Barcelona : PSG 1:1



Sezona 2013/14:

Četrtfinale:

PSG : Chelsea 3:1

Chelsea : PSG 2:0



Sezona 2014/15:

Četrtfinale:

PSG : Barcelona 1:3

Barcelona : PSG 2:0



Sezona 2015/16:

Četrtfinale:

PSG : Manchester City 2:2

Manchester City : PSG 1:0



Sezona 2016/17:

Osmina finala:

PSG : Barcelona 4:0

Barcelona : PSG 6:1



Sezona 2017/18:

Osmina finala:

Real Madrid : PSG 3:1

PSG : Real Madrid 1:2



Sezona 2018/19:

Osmina finala:

Manchester United : PSG 0:2

PSG : Manchester United 1:3

Florentino Perez sanja o Neymarju in Kylianu Mbappeju

Portugalca pri Realu ni več zraven, sta pa zato pri PSG v napadu še vedno glavna akterja Neymar in Kylian Mbappe. Zanimivo, oba že dlje časa povezujejo prav s prihodom v Real. Brazilec se je z njim spogledoval še v obdobju, ko je igral v Južni Ameriki, vezi z njim pa ni pretrgal še danes, pa čeprav je res, da je bil lani poleti gost medijskih natolcevanj predvsem v povezavi z morebitno vrnitvijo v Barcelono. Mbappe je, to ni skrivnost, že dlje časa velika želja predsednika Reala Florentina Pereza. Prav v zadnjih tednih so zato tudi zakrožile govorice o tem, da v Madridu pripravljajo načrt, kako mladega Francoza zvabiti v Real. Posel seveda ne bo majhen, če ga bodo sklenili.

Florentino Perez v iskanju novih zvenečih okrepitev že kar nekaj časa pogleduje proti Parizu. Foto: Reuters

Zdaj bosta oba, tako Neymar kot Mbappe, na Santiagu Bernabeu naposled le pristala, a le za en dan. Za zdaj. Oba lahko pričakujemo v začetni postavi gostov, oba pa v derbi večera vstopata v povsem različnih vlogah. Medtem ko je Mbappe, ki ima vsega 20 let, a je že eden najboljših na svetu, v odlični formi in redno igra, v 12 nastopih v tej sezoni pa je zabil že devet golov, ima Neymar ogromno težav. Ne samo z jezo navijačev PSG, ki si jo je nakopal s poletnim odkritim namigom, da si želi zapustiti Pariz, ampak predvsem s poškodbami. Zaradi težav z zdravjem je izpustil uvodni del sezone, se potem vrnil in v petih nastopih zabil štiri gole (na štirih tekmah po enega), zadnji mesec pa zaradi nove poškodbe mišice ni igral. Vrnil se je šele v zadnjem prvenstvenem krogu, ko je pri petkovi zmagi nad Lillom z 2:0 odigral 65 minut.

PSG ima po 14 odigranih tekmah v prvi francoski ligi kar osem točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem in je na dobri poti, da osvoji še enega v nizu naslovov državnega prvaka. Real ima v Španiji, kjer ja nov naslov prvaka čaka od leta 2017, seveda veliko več težav. Trenutno je z Barcelono skupaj na prvem mestu.

Zinedine Zidane priznal, da je zaljubljen

"Ne gre za tekmo, v kateri bi iskali maščevanje za to, kar se je zgodilo na naši prvi medsebojni tekmi ali pa na tekmah pred dvema letoma," pred derbijem s PSG govori trener Reala Zinedine Zidane, ki je enega od najhujših porazov v tej sezoni doživel prav sredi septembra v ligi prvakov v Parizu, kjer je Real klonil z 0:3.

Zinedine Zidane je z Realom v dobri formi. Na zadnjih šestih tekmah je petkrat zmagal in enkrat remiziral. Foto: Reuters

"Želimo si predvsem potrditi dobro formo, v kateri smo. Želim si, da bi moja ekipa vseh 90 minut igrala čim bolje. Čaka nas zanimiva tekma, o tem ni dvoma," je še povedal Francoz, ki se seveda ni mogel izogniti vprašanj o svojem nekaj desetletij mlajšem rojaku. "Vsi veste, da sem zaljubljen v Mbappeja. Poznam ga že dolgo časa in dobro vem, kako dober nogometaš je, toda tokrat bo na nasprotni strani. To je vse," je povedal 47-letni nekdanji sijajni nogometaš, ki je Realu en evropski naslov prinesel kot igralec, trikrat pa ga je do naslova najboljšega v Evropi popeljal kot trener.

Danes bo veliki Zizou svojega rojaka še enkrat na delu spremljal v živo, tako Mbappeja kot Neymarja pa bodo navijači Reala naposled le dočakali na Santiagu Bernabeu, a bo to scenarij z napako. Na igrišče madridskega nogometnega svetišča bosta stopila le za dobro uro in pol, po njem pa gor in dol tekala v dresih nasprotnikove ekipe.

Morda se izkažeta in poskrbita, da se bo ljubezen Pereza, Zidana in še koga dodatno okrepila, pa se potem mogoče nekoč na enega najbolj kultnih štadionov na svetu vrneta zares. Z belim dresom s številkama 7 (Mbappe) in 10 (Neymar) na hrbtu. V Madridu se nad takšnim razpletom zagotovo ne bi pritoževali …

Real Madrid – PSG

Liga prvakov, 5. krog skupine A, danes ob 21.00. Štadion Santiago Bernabeu (kapaciteta 81.044 gledalcev). Sodnik: Artur Soares Dias (Portugalska).



Verjetni začetni postavi:

Real: Courtois; Marcelo, Varane, Ramos, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modrić; Hazard, Benzema, Bale. Trener: Zinedine Zidane.

PSG: Navas; Bernat, Kimpembe, Silva, Meunier; Verratti, Marquinhos, Guaye; Neymar, Mbappe, Di Maria. Trener: Thomas Tuchel.