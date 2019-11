Na obzorju nor posel, ki utegne spet stresti nogometni svet?

Ni skrivnost, da je mladi zvezdnik francoskega in svetovnega nogometa Kylian Mbappe že nekaj časa na radarju Real Madrida. Francoski napadalec je že večkrat namignil, da bi nekoč rad igral na Santiagu Bernabeu, zdaj pa so se pojavile govorice, da se bo to prihodnje poletje tudi zgodilo. Real naj bi pripravljal posel, vreden kar 400 milijonov evrov, s katerim ga bo skušal pripeljati k sebi.

"Real pripravlja ponudbo, s katero bo naslednje poletje močneje kot kdajkoli šel v akcijo za Kyliana Mbappeja. Zanj bo PSG ponudil kar 400 milijonov evrov," so zapisali pri La Parisienu. Priznani francoski dnevnik s sedežem v Parizu, ki je pozoren spremljevalec dogajanja v PSG in okoli njega, je s to informacijo v nogometnem svetu seveda dvignil veliko prahu.

Ali so njegove informacije resnične, seveda ne gre trditi, jasno pa je tudi to, da je realizacija tako velikega posla vse prej kot enostavna. Toda ozadje dogajanja okoli enega najbolj vročih nogometašev na svetu ta hip daje tistim, ki so prepričani v to, da bo do prestopa prišlo, kar nekaj argumentov.

Raphäel Varane je njegov soigralec iz reprezentance. Bosta kmalu tudi klubska soigralca pri Realu? Foto: Reuters

Za začetek:

Mbappe je že večkrat dejal, da je velik navijač Reala. Da njegove besede niso kar tako, pa potrjujejo tudi številne fotografije iz njegove rane mladosti, na katerih v svoji sobi pozira ob plakatih Cristiana Ronalda in še nekaterih zvezdnikov Real Madrida.

Da je ljubezen obojestranska, potrjuje še nekaj dejstev:

"To, da je zaljubljen v Real, je znano že dlje časa in tega ne skriva. To, da bi si ga sam želel v svoji ekipi, pa je tako ali tako znano. Upam, da se bo to zgodilo," je pred časom o Mbappeju govoril trener Reala Zinedine Zidane in si nakopal jezo športnega direktorja PSG Leonarda , ki pravi, da sloviti Francoz ne bi smel tako javno govoriti o nogometašu, ki ni član njegove ekipe. "Povedal sem samo, kar je res," je Brazilcu odgovoril Zidane.

in si nakopal jezo športnega direktorja PSG , ki pravi, da sloviti Francoz ne bi smel tako javno govoriti o nogometašu, ki ni član njegove ekipe. "Povedal sem samo, kar je res," je Brazilcu odgovoril Zidane. "Verjamem in upam, da bo Zidane uporabil svoje veze v Franciji in ga zvabil k nam," je o tem, da je njegova velika prestopna tarča, brez ovinkarjenja priznal tudi predsednik Reala Florentino Perez.

Real ga je želel že poleti, ampak ...

V akcijo za Mbappeja so pri Realu šli že letos poleti, ko so ga videli kot menjavo za takrat odpisanega Garetha Bala, a ker je Valižan na koncu ostal v Realu, je denarja za resen napad na Mbappeja zmanjkalo, tako da so se morali na Santiagu Bernabeu zadovoljiti s Srbom Luko Jovićem, ki so ga za 60 milijonov evrov pripeljali iz Eintracht Frankfurta.

Bojda poletni selitvi v Real ni bil najbolj naklonjen tudi Mbappe, ki ni želel PSG zapustiti že dve leti po tem, ko je za kar 135 milijonov evrov prišel iz Monaca. "Rekel mi je, da še ni dovolj zrel za nov korak in bo raje še nekaj časa ostal pri PSG, a verjemite mi, da bo prej ali slej pristal v Realu," je pred dnevi o tem govoril Rus Vadim Vasiljev, nekdanji podpredsednik Monaca, ki je to funkcijo opravljal v času, ko je Mbappe prestopil v Pariz.

Čeprav je star komaj 20 let, je zabil že več kot 100 golov na najvišji članski ravni. Foto: Reuters

Na to, da utegne oditi, je namignil tudi sam

"Prišel sem do prelomne točke v karieri, ko bom moral narediti korak naprej. Morda se bo to zgodilo pri PSG, morda kje drugje," pa je domišljijo s temile besedami razburkal tudi sam Mbappe in v očeh nekaterih dokončno potrdil, da je s tistim "kje drugje" zagotovo mislil na Real.

Argumentov za to, da se bo prestop res zgodil, je kar nekaj. Tudi ta, da ima Mbappe s PSG pogodbo do leta 2022, zato bodo morali Parižani počasi začeti razmišljati o podpisu nove ali pa prodaji, če želijo z njegovo prodajo mastno zaslužiti.

Najdražji nogometni prestopi vseh časov:

222 milijonov evrov – Neymar (iz Barcelone v Real, avgust 2017)

145 – Philippe Coutinho (iz Liverpoola v Barcelono, junij 2017)

135 – Kylian Mbappe (iz Monaca v PSG, avgust 2017)

126 – Joao Felix (iz Benfice v Atletico Madrid, julij 2019)

125 – Ousmane Dembele (iz Borussie Dortmund v Barcelono, avgust 2017)

…

Boljše investicije za prihodnost na trgu trenutno ni

Kaj pa cena, o kateri piše La Parisien in je skoraj enkrat višja od do zdaj rekordnega prestopa v zgodovini nogometa, 222 milijonov evrov vrednega posla ob prihodu Neymarja iz Barcelone v PSG pred dvema letoma?

Resda se zdi 400 milijonov evrov za enega nogometaša ogromno, a glede na to, da je kupno precej šibkejši Atletico Madrid letos poleti za 19-letnega Joaa Felixa po manj kot 50 nastopih v članski konkurenci odštel 126 milijonov evrov, se morda niti ne zdi tako nemogoče visoka.

Lani je na svetovnem prvenstvu blestel v majici Francije in z 19 leti postal svetovni prvak. Foto: Reuters

Zakaj? Zato, ker je Mbappe vsega leto starejši, a je njegov nogometni življenjepis nekajkrat bogatejši, prav tako pa velja za enega tržno najbolj obetavnih športnikov na svetu ta hip, kar potrjuje tudi število sledilcev, ki jih ima na družabnih omrežjih. Na Instagramu, denimo, že prek 35 milijonov (Felix jih ima "le" nekaj več kot dva milijona).

Še bolj pa zaradi vsega, kar je Mbappeju v nogometu uspelo. Pri 20 letih je bil že trikrat francoski prvak (enkrat tudi z Monacom!), osvojil pa tudi dve pokalni in dve superpokalni lovoriki. Za Monaco je v 60 nastopih zabil 27, za PSG pa v 98 nastopih 69 golov. Med drugim se lahko pohvali že s kar 17 goli v ligi prvakov, njegov največji dosežek pa je naslov svetovnega prvaka, ki ga je lani osvojil s Francijo in bil v Rusiji eden njenih glavnih junakov. Igral je na vseh sedmih tekmah, bil na vseh štirih tekmah izločilnih delov tekmovanja v začetni enajsterici in zabil štiri gole, pristavil pa tudi asistenco. Med strelce se je vpisal tudi v finalu.

Boljše investicije za prihodnost od Mbappeja v nogometnem svetu trenutno ni. To potrjuje tudi njegova vrednost na Transfermarktu, priznani spletni strani, ki ocenjuje tržno vrednost nogometašev. Mbappejeva vrednost je najvišja od vseg in z 200 milijoni evrov tudi najvišja v zgodovini.

PSG je leta 2017 z nakupom Neymarja, vrednim kar 222 milijonov evrov, pretresel nogometni svet. Bo prihodnje poletje sodeloval pri še enem megalomanskem poslu, a tokrat v vlogi prodajalca? Foto: Reuters

Če bo do prestopa prišlo, bo letvica spet skočila višje

Ne, 400 milijonov evrov se po vsem tem ne zdi več tako nemogoča številka. Če bo do prestopa res prišlo, pa je jasno tudi to, da bi tak posel na novo stresel nogometno tržnico.

Spomnimo, po letu 2017 in Neymarjevem mega prestopu v PSG so šle odškodnine za nogometaše na najvišji ravni v nebo. Če bo poletje 2020 res poskrbelo za nov preskok na nogometnem trgu, pa bodo šle še višje …

Na najvišji ravni. Drugje – tudi v Sloveniji, kajpak – bo ostalo tako, kot je. Milijonski prestop bo že izpolnitev sanj kateregakoli slovenskega kluba.