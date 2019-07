Arsenal si je izposodil Ceballosa, Aston Villa pripeljala še deseto okrepitev

Dvaindvajsetletni vezist je blestel na letošnjem evropskem prvenstvu reprezentanc do 21 let. Real Madrid je njegovo vrednost ocenil na 50 milijonov evrov, a ga ni želel prodati. Zanj so se zanimali tudi Sevilla, Real Betis in Milan.

Ceballos se je Realu pridružil iz Betisa leta 2017 za 16 milijonov evrov, vendar si ni prislužil stalnega mesta v prvi enajsterici. Za Real je sicer zbral 56 nastopov.

"Veseli smo, da se nam je pridružil. Dani je nadarjen nogometaš z izjemnimi tehničnimi sposobnostmi, je kreativen in natančen," je dejal trener Arsenala Unai Emery.

Ta bo v kratkem v kadru pozdravil še dosedanjega soigralca Roberta Berića pri St. Etiennu Williama Salibo. Osemnajstletni član mlade francoske reprezentance bo topničarje stal 30 milijonov evrov, zanje pa bo zaigral šele v sezoni 2020/21, v sezoni 2019/20 bo še naprej srednji branilec St. Etienna.

Aston Villa krepi ekipo

Nova okrepitev Aston Ville, enaindvajsetletni Luiz, kapetan brazilske reprezentance do 21 let, je kariero začel pri Vascu da Gami, leta 2017 pa je prestopil v Manchester City, za katerega pa ni odigral niti ene tekme. Posodili so ga namreč Gironi.

Nakupov Ville, ki se približujejo 150 milijonom evrov, pa še ni konec, saj vodstvo kluba napoveduje tudi prihod 25-letnega zimbabvejskega srednjega vezista Marvelousa Nakambe iz Bruggea za 12 milijonov evrov.

Pred tem so Villo okrepili še Trezeguet, Wesley, Tyrone Mings, Matt Targett, Ezri Konsa, Anwar El Ghazi, Bjorn Engels, Jota in Kortney Hause.

Preberite še: