Lookman in Kampl bosta spet soigralca

Lookman je bil sicer član angleškega prvoligaša Evertona, za katerega je v dveh letih in pol zbral 48 nastopov. Leipzig ga je želel odkupiti že lansko poletje, a so ga pri Evertonu zavrnili. Zdaj pa so ga Nemci kupili za 22,5 milijona funtov, poročajo otoški mediji.

Drugi angleški prvoligaš Crystal Palace pa je v svoje vrste iz drugoligaša Swanseja pripeljal 27-letnega ganskega reprezentančnega napadalca Jordana Ayewa, s katerim je podpisal triletno pogodbo. Prestop naj bi bil vreden 2,5 milijona funtov in nekaj dodatkov. Ayew je že v minuli sezoni igral za Palace kot posojen nogometaš. Na 20 tekmah pa je dosegel zgolj zadetek.

