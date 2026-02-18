Vodilni Arsenal proti najslabšim že mesec prej, ko je bilo načrtovano

Vodilna ekipa angleške premier lige Arsenal ima priložnost, da okrepi vodstvo na prvenstveni lestvici in samozavest pred zaključkom prvenstva. To sredo zvečer namreč igra dvoboj 31. kroga, ki bi sicer moral biti na sporedu sredi marca, ko bodo igrali finale ligaškega pokala. Nasprotnik je Wolverhampton, ki ima na zadnjem mestu kar 48 točk manj in je to sezono zmagal samo enkrat. Topničarji niso v polni postavi, manjkata tudi Martin Odegaard in Mikel Merino.