Avtor:
STA

Petek,
6. 3. 2026,
17.45

Minja Korhonen Johannes Lamparter Ema Volavšek nordijska kombinacija

Lahti, nordijska kombinacija

Lamparterju veliki globus v Lahtiju, Ema Volavšek četrta

STA

Ema Volavšek | Foto Guliverimage

Ema Volavšek je bila četrta.

Foto: Guliverimage

Johannes Lamparter si je zagotovil drugo skupno zmago svetovnega pokala v nordijski kombinaciji. Štiriindvajsetletni Avstrijec je današnjo 10-kilometrsko tekmo v Lahtiju končal na četrtem mestu, kar je bilo dovolj, da je teden pred koncem sezone slavil nov uspeh. Na ženski tekmi je zmago slavila Finka Minja Korhonen, Ema Volavšek je bila četrta.

Lamparterja namreč na finalu svetovnega pokala naslednji konec tedna na Holmenkollnu v Oslu ne more več prehiteti njegov zadnji preostali tekmec, trikratni olimpijski prvak Norvežan Jens Oftebro, ki je danes zmagal.

Lamparter je v predzadnjo posamično tekmovanje zime vstopil s 173 točkami prednosti in takoj narekoval tempo na skakalnici. Po skoku 129,5 metra je tek začel na prvem mestu z 18-sekundno prednostjo, Jens Oftebro pa je startal 20 sekund pozneje.

Johannes Lamparter je osvojil veliki globus. | Foto: Reuters

Po 2,5 km so Lamparterja dohiteli štirje zasledovalci, dva kilometra pred ciljem pa se je Jens Oftebro odlepil in zanesljivo zmagal pred svojim bratom Einarjem Oftebrojem (+3,3 sekunde) in Fincem Ilkko Herolo (+10,3).

Lamparter, ki na Finsko ni pripotoval popolnoma zdrav, je ciljno črto prečkal 25,2 sekunde pozneje. "Žal se danes nisem mogel boriti za mesta na stopničkah. Ampak neverjetno sem vesel drugega globusa. Ko imaš drugi globus doma, veš, da si bil vso sezono najboljši nordijski kombinatorec," je v izjavi za ORF povedal dvakratni svetovni prvak.

Najboljši Slovenec je bil Vid Vrhovnik na 25. mestu, točke je osvojil še Gašper Brecl z 38. mestom, Matic Garbajs pa je bil 41.

Žensko tekmo v sprintu je dobila domačinka Korhonen pred Norvežanko Ido Marie Hagen, skupno zmagovalko svetovnega pokala.

Najboljša Slovenka je bila Ema Volavšek, šesta po skoku, ki je kljub bolezni dobro tekla in pristala tik za stopničkami na četrtem mestu.

"Zelo sem zadovoljna, predvsem, da sem dobro skočila. Tekla nisem ravno dobro, počutila sem se zelo slabo. Prejšnji teden sem zelo zbolela in sem skoraj ves teden le počivala in to se kar pozna. Zadovoljna sem, da sem dobro skočila in da mi je uspel lep rezultat," je za krovno zvezo dejala Volavšek.

V soboto sledi tekma mešanih ekip.

