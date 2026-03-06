Je bil Vladimir Putin v mladosti dolgolasi rock pevec?

Ruska glasbena skupina Aljans je svojo največjo uspešnico Na zare (slovensko Ob zori) izdala leta 1987 v času Sovjetske zveze. Ta skupina je zanimiva, ker številni na svetovnem spletu šaljivo opozarjajo na podobnost med pevcem Igorjem Žuravljevom in Vladimirjem Putinom ter med zdaj že pokojnim klaviaturistom Olegom Parastajevom in ugrabljenim venezuelskim predsednikom Nicolasom Madurom v videoposnetku pesmi Na zare.

Igor Žuravljev, potem ko je ostarel, ne izgleda več kot ruski predsednik Vladimir Putin, malce podobnosti med njima je bilo le, ko je bil moskovski pevec še mlad.

Avtor skladbe Na zare je bil klaviaturist Oleg Parastajev, ki je umrl leta 2020, in je v videoposnetku malce podoben Nicolasu Maduru.

Igor Žuravljev v 80. letih preteklega stoletja:

Med tistimi, ki so na spletu opozorili na podobnost med članoma skupine Aljans ter Putinom in Madurom je bil tudi novinar britanskega medija Financial Times Max Seddon, ki pokriva Rusijo: