Chelsea skočil na vrh, Manchester United le remiziral

Uvod v 7. krog premier league je prinesel remi na Old Traffordu, Chelsea pa je nato z zmago proti Southamptonu prevzel vodstvo na lestvici. Nedelja prinaša spopad velikanov. Vodilni "reds" bodo doma pričakali Manchester City. Na derbi pa bomo čakali povsem do zadnjega srečanja, saj se bosta moštvi udarili v nedeljo ob 17.30.

Krog sta odprla Manchester United, ki se je med tednom v Evropi rešil z zadetkom Cristiana Ronalda, in Everton, s katerim si rdeči vragi delijo točkovni izkupiček. Enako ostaja tudi po srečanju na Old Traffordu. Rdeči vragi, ki so nastopili z dokaj premešano zasedbo (Jadon Sancho, Ronaldo in Paul Pogba so denimo vstopili šele v drugem polčasu), so povedli v 43. minuti prek Anthonyja Martiala. V 65. minuti je izenačil Andros Townsend, gostje pa so bili celo bližje zmagi, saj je bil zadetek Yerryja Mine v 85. minuti razveljavljen po posredovanju VAR.

Andros Townsend je zabil za Everton. Foto: Guliverimage

Chelsea je po evropskem porazu gostil Southampton, modri pa so se rešili v zadnjih desetih minutah tekme, ko so z dvema zadetkoma izkoristili izključitev Jamesa Warda-Prowsea. Prav Ward.Prowse je zabil edini gol za goste, za domače pa so bili natančni Trevor Chalobah, Timo Werner in Ben Chilwell. Sobotno dogajanje bosta sklenila presenečenje uvoda v sezono Brighton in Arsenal, ki se po katastrofalnem začetku počasi pobira.

V nedeljo nas čaka spopad velikanov

Nedelja prinaša spopad Murinega tekmeca v konferenčni ligi Tottenhama in Aston Ville, vse skupaj pa se bo končalo z že omenjenim derbijem. Liverpool bi z novimi tremi točkami na računu zagotovo zadržal tudi vodstvo na lestvici.

Angleško prvenstvo, 7. krog Sobota, 2. oktober:

Manchester United : Everton 1:1 (1:0)

Martial 43.; Townsend 65. Burnley : Norwich 0:0 Chelsea : Southampton 3:1 (1:0)

Chalobah 9., Warner 84., Chilwell 89.; Ward-Prowse 60. R.K.: Ward-Prowse 77./Southampton Leeds United : Watford 1:0 (1:0)

Llorente 18. Wolverhampton : Newcastle United 2:1 (1:1)

Hwang 20., 58.; Hendrick 41. 18.30 Brighton - Arsenal Nedelja, 3. oktober:

15.00 Crystal Palace - Leicester City

15.00 Tottenham - Aston Villa

15.00 West Ham - Brentford

17.30 Liverpool - Manchester City