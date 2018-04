Rdeči vragi po norem preobratu preložili veselico Cityja! #video

Angleško prvenstvo, 33. krog

V 33. krogu angleške premier lige je Manchester United na mestnem derbiju na Etihadu s 3:2 premagal Manchester City. Sinjemodri so že vodili z 2:0, v drugem polčasu pa popustili in sosedom dovolili nor preobrat. City bi si v primeru zmage že zagotovil naslov angleškega prvaka, zdaj bom moral na slavje še malce počakati.

Potem ko je v prvem polčasu Man City povsem zasenčil United in vodil že z 2:0, so v drugem polčasu rdeči vragi pokazali več želje in na koncu po popolnem preobratu dosegli veliko zmago. V razmiku dveh minut (53. in 55.) je dvakrat v polno zadel Paul Pogba, za končnih 3:2 pa je poskrbel Chris Smalling in se na najlepši mogoči način odkupil za pasivno obrambo pri prvem zadetku na tekmi, Vincenta Kompanyja.

Pri 3:2 smo bili priča tudi spornemu dogodku, ko je Ashley Young v svojem kazenskem prostoru grdo s podplatom zadel Sergia Agüera, a sodnik Martin Atkinson ni dosodil ničesar. Domači so od tega dogodka povsem izgubili živce in do konca tekme prejeli kar pet rumenih kartonov.

Najprej žoga, potem pa še golen Argentinca:

Na uvodni tekmi kroga sta se Everton in Liverpool razšla brez zmagovalca (0:0). Spodrsljaj rdečih je izkoristil Tottenham, ki ima po zmagi nad Stokom zdaj enako točk kot Liverpool.