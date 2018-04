Dele Allijeve štiri minute za zmago nad Chelseajem, Arsenalu je uspelo četrtič v nizu

Angleško prvenstvo, 32. krog

Liverpool je v soboto po preobratu dobil bitko proti Crystal Palaceu in le za kratek čas skočil na drugo mesto. Na Old Traffordu je namreč četrto zaporedno zmago zabeležil tudi Manchester United in spet prehitel rivale iz Liverpoola. Suveren je bil tudi vodilni Manchester City in zadržal visoko prednost.

Na prvi sobotni tekmi je Liverpool vknjižil nove tri točke. Do teh je prišel težje pričakovanj, saj so domači prek srbskega vezista Luke Milivojevića povedli že v 13. minuti in dobili prvi del.

V drugem so gostje, ki se krčevito borijo za drugo mesto, stopili na plin in na koncu prišli do popolnega preobrata in treh točk. Že na začetku drugega dela je za izenačenje poskrbel Sadio Mane, nekaj minut pred koncem obračuna pa je z 29 zadetkom sezone srečanje odločil prvi strelec lige Mohamed Salah.

Poseben mejnik za Lukakuja

Manchester United je proti labodom iz Swanseaja hitro povedel. Že v peti minuti je zadel kdo drug kot Romelu Lukaku, ki je dosegel že 100 zadetek v močni premier league. Vodstvo rdečih vragov je podvojil Alexis Sanchez in že po 20 minutah odločil zmagovalca. Rdeči vragi so na lestvici so s četrto zaporedno zmago spet skočili pred Liverpool.

Romelu Lukaku joins an exclusive club 🔥 pic.twitter.com/vYwCank4uu — B/R Football (@brfootball) March 31, 2018

Vrhunec kroga je v nedeljo, ko je na sporedu londonski derbi med Chelseajem in Tottenhamom. Na delu je bil tudi Arsenal, ki je na svojem štadionu v zadnjem delu tekme strl odpor Stoke Cityja in z zadetki okrepitev, Pierra Emericka Aubameyanga (dva gola) in Alexandreja Lacazetteja zmagal s 3:0.