Tottenham prvi na Otoku, Harry Kane zrušil rekord

V uvodnem dejanju 3. kroga angleškega prvenstva je Tottenham doma premagal Wolverhampton in skočil na prvo mesto, Harry Kane pa je poskrbel za strelski rekord. Vodilni in edini še neporaženi ekipi premier league ta konec tedna igrata v Bournemouthu (Arsenal - sobota) in Newcastlu (Manchester City - nedelja). Tekma Manchester United – Liverpool bo v ponedeljek zvečer. Prvi imajo dva poraza, drugi pa dva remija. Večni derbi bo imel tako tokrat še večjo težo.

Londonski Tottenham, ki ga je lani v Mariboru v konferenčni ligi premagala Mura (1:2), je odlično vstopil v novo sezono. Na uvodnem srečanju 3. kroga je na domači zelenici z 1:0 odpravil Wolverhampton in se povzpel na vrh razpredelnice. Zmagoviti zadetek je v 64. minuti po podaji Hrvata Ivana Perišića (že njegova druga asistenca zapored na tekmah Tottenhama) dosegel kapetan Harry Kane in poskrbel za rekord angleškega prvenstva.

To je bil namreč že njegov 185. zadetek, ki ga je v elitnem klubskem razredu dosegel v dresu Tottenhama. S tem se je v zgodovini premier league, ki je zaživela pred 30 leti, podpisal pod rekord. Do zdaj ga namreč še ni bilo junaka, ki bi za isti klub dosegel tako veliko golov. Kane pa je doživel še eno čast, saj je dosegel jubilejni 1000. zadetek Tottenhama na domačih tekmah v 30-letni zgodovini premier league. Da je bil dan še bogatejši z okroglimi številkami, je poskrbel še en statistični sladkorček, saj je Kane dočakal 250. zadetek za Tottenham v vseh tekmovanjih.

Harry Kane reaches 185 Premier League goals, the most scored by a player for a single club



He also scores Tottenham's 1,000 goal in the Premier League @primevideosport pic.twitter.com/UrcNjDElrw — The Spurs Web (@thespursweb) August 20, 2022

Prejšnji rekord si je Kane delil s Sergiom Agüerom (Manchester City), le dva zadetka pa zaostaja Wayne Rooney (Manchester United). Naslednja sta na večni lestvici nekdanja zvezdnika Arsenala Thierry Henry (175) in Newcastla Alan Shearer (148 zadetkov). Splošni rekorder, kar se tiče vseh zadetkov, doseženih v premier league, ostaja Shearer (260), 29-letni Kane pa zaseda četrto mesto.

Navijači rdečih vragov napovedujejo protest

V Manchestru vre, navijači so nezadovoljni z ameriškimi lastniki kluba in za ponedeljkov derbi z Liverpoolom napovedujejo protest. Trener Erik Ten Hag jih je pozval, naj tega ne storijo, naj raje družno navijajo za ekipo in ji tako pomagajo iz krize. "Tudi lastniki si želijo zmage. Želimo, da so navijači na naši strani. Nisem še dolgo v klubu in ne poznam vsega ozadja, a moramo se boriti skupaj in biti povezani."

Po drugem porazu. Foto: Reuters Manchester United je brez angleškega naslova prvaka od leta 2013. Edina dobra novica po dveh zaporednih porazih v uvodu v sezono je vrnitev Anthonyja Martiala na treninge. Zaradi poškodbe stegenske mišice ni igral na prvih dveh tekmah. Ko so vsi, ne le Cristiano Ronaldo, pokazali premalo, poudarja Ten Hag. "Ne vem, zakaj je po zadnjem porazu vsa pozornost usmerjena nanj. Šlo je za igro celotne ekipe, odnos celotne ekipe. Še vedno je v naših načrtih. Samo to lahko rečem."

Pot iz krize ne bi bila na nobeni tekmi bolj sladka kot na večnem derbiju z Liverpoolom. Tudi ta sezone ni začel najbolje – z dvema remijema. In je tako štiri točke za tekmecem za prvaka iz pretekle sezone Manchestrom Cityjem. "Vem, da gre za veliko rivalstvo. Zmagati moramo na vsaki tekmi, še posebej pa proti njim," poudarja Ten Hag. Trener Liverpoola Jürgen Klopp pa: "Celoten svet bo gledal. Bomo videli, kako se bosta dva velika soočila s trenutno situacijo." Na zadnjih treh medsebojnih ligaških tekmah je Liverpool Unitedu zabil kar 13 golov! V pretekli premier ligi je tako zmagal s 4:0 in 5:0.

Tuchel bo na klopi Chelseaja

Thomas Tuchel, trener angleškega nogometnega kluba Chelsea, je dobil eno tekmo prepovedi vodenja moštva in 35 tisoč funtov (41 tisoč evrov) denarne kazni, potem ko se je po nedeljski tekmi spopadel s trenerjem Tottenhama Antoniom Contejem. Conte je medtem dobil kazen v višini 15 tisoč funtov. Tuchelova prepoved vodenja tekme je bila sicer začasno suspendirana, dokler ne bo znana celotna pisna utemeljitev izključitve. To pomeni, da bo Nemec lahko vodil Chelsea na nedeljski gostujoči tekmi proti Leedsu.

Angleško prvenstvo, 3. krog: Sobota, 20. avgust:

Tottenham : Wolverhampton 1:0 (0:0)



16.00 Crystal Palace - Aston Villa

16.00 Everton - Nottingham

16.00 Fulham - Brentford

16.00 Leicester Southampton

18.30 Bournemouth - Arsenal



Nedelja, 21. avgust:

15.00 Leeds - Chelsea

15.00 West Ham - Brighton

17.30 Newcastle - Manchester City



Ponedeljek, 22. avgust:

21.00 Manchester United - Liverpool