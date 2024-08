V živo: derbi med Aston Villo in Arsenalom, Haaland se je znesel nad Ipswichem

Drugi krog angleške premier lige sta odprla Brighton in Manchester United. Zmaga je ostala doma (2:1). Aktualni prvak Manchester City je novinca v ligi Ipswich premagal s 4:1, Erling Haaland pa je dosegel "hat-trick". V derbiju kroga ob 18.30 igrata prijetno presenečenje prejšnje sezone Aston Villa in podprvak Arsenal.

Sobota v premier ligi se je začela zelo dramatično. Brighton je gostil Manchester United. Otrok rdečih vragov Danny Welbeck je Brighton povedal v vodstvo v prvem polčasu, Amad Diallo je v drugem izenačil. Vse je že kazalo na delitev točk, nakar je v peti minuti sodnikovega dodatka za zmago domačih zabil Joao Pedro.

Nič manj noro tekmo ni odigral aktualni prvak Manchester City, ki se je doma proti Ipswichu znašel v zaostanku že v sedmi minuti. Zadel je Sammie Szmodics. A so sinjemodri hitro postavili stvari na svoje mesto: v 12., 14. in 16. minuti sta zadela Erling Haaland dvakrat in Kevin de Bruyne enkrat. Za vodstvo s 3:1! Nadaljevanje tekme je bilo mirnejše, je pa s tretjim golom zmago Cityja v 88. minuti potrdil Haaland.

Danny Welbeck, ki je člansko kariero začel pri Manchestru Unitedu, je zadel za vodstvo Brightona. Na koncu so zmagali z 2:1. Foto: Reuters

Aston Villa je v prejšnji sezoni obakrat premagala Arsenal. Foto: Reuters Aston Villa in Arsenal sta sezono začela z zmago. Prvi so bili z 2:1 boljši od West Hama, drugi pa z 2:0 od Wolverhamptona. Za topničarje je bila morda v minuli sezoni usodna prav Villa, da so še enkrat več izgubili bitko za naslov prvaka. Arsenal 14. angleški naslov čaka že 20 let. Villa ga je premagala na obeh tekmah. Ga lahko to soboto še tretjič zapored? To se je doslej zgodilo samo dvakrat, leta 1993 in pred tremi leti. Villa na domačem stadionu igra izvrstno, saj je na zadnjih 26 tekmah izgubila samo trikrat. Še ena zanimiva številka: Arsenal je uvodno tekmo sezone dobil prvič po letu 2003/2004, torej po sezoni, ko je nazadnje osvojil lovoriko.

