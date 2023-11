Po ugrabitvi očeta preživlja pekel, zdaj je rešil Liverpool v zadnjih sekundah!

V nedeljo je Liverpool na gostovanju pri Lutonu, ki se je poleti pripravljal na naporno sezono tudi v Sloveniji in bil navdušen nad pogoji na sončni strani Alp, iztržil še točko. Do nje je prišel z zadetkom Luisa Diaza, ki po ugrabitvi očeta v Kolumbiji preživlja pekel, globoko v sodnikovem podaljšku (1:1). V ospredju 11. kroga angleške lige bo sicer ponedeljkov derbi med vodilnim Tottenhamom in Chelseajem. Newcastle je v soboto po zadetku, ki je sprožil ogromno polemik, z 1:0 premagal Arsenal, Manchester City pa je napolnil mrežo Bournemoutha (6:1).

Newcastle in Arsenal sta se v obračun podala s povsem različnima popotnicama. Medtem ko je Newcastle med tednom v ligaškem pokalu s 3:0 nadigral Manchester United in se uvrstil v četrtfinale, pa se je tekmovanje končalo za Arsenal, ki je moral z 1:3 priznati premoč West Hamu. A Arsenal je bil ob Tottenhamu še edini v angleškem prvenstvu, ki v desetih krogih ni doživel grenkobe poraza. A zdaj jo je izkusil. Mladi Anthony Gordon je zadel za zmago Newcastla z 1:0. Gol je med navijači Arsenala in nogometnimi strokovnjaki dvignil kar nekaj polemik, saj je VAR ob zadetku preveril kar tri sporne situacije - ali je žoga ob akciji pred zadetkom šla čez gol avt linijo, pa tudi če je bil ob zadetku prepovedani položaj ali prekršek nad obrambo Arsenala, a je na koncu na začudenje mnogih gol obveljal, Newcastle pa se je na koncu veselil velike zmage.

Zadetek, ki je sprožil ogromno polemik:

Anthony Gordon controversial goal against Arsenal.



"To je sramotno, katastrofa. Počutim se zares slabo, grozno mi je, da sem sploh del česa takšnega, enako tudi moji igralci. Ne morete si predstavljati, koliko sporočil smo sprejeli, da naj tekme sploh ne nadaljujemo. To je sramotno, naravnost sramotno," je po koncu srečanja vrelo iz trenerja Arsenala Mikela Artete, ki se ni mogel sprijazniti z golom, ki so ga priznali Newcastlu.

Luis Diaz: Svoboda za očeta

Dvoboj v Lutonu je zaznamovalo izenačenje Luisa Diaza. Kolumbijec je izenačil v peti minuti sodnikovega podaljška in preprečil veliko presenečenje. Luton je namreč v 80. minuti povedel z 1:0. Nasmihala se mu je dragocena zmaga, največja v tej sezoni, v kateri se druži z angleško nogometno elito. Trener rdečih Jürgen Klopp se je tri minute pozneje odločil za menjavo in v igro poslal Diaza.

Luis Diaz je pred tremi dnevi začel trenirati z Liverpoolom, na gostovanju v Lutonu pa je preprečil poraz rdečih. Foto: Reuters

Kolumbijski napadalec v zadnjem tednu preživlja pekel. Njegova starša so ugrabili v karibskem departmaju La Guajira na severu Kolumbije. Vodja kolumbijske gverilske skupine ELN, ki je prevzel odgovornost za ugrabitev njegovih staršev, je vse skupaj označil za napako. Dodal je, da že delujejo v smeri, da očeta kolumbijskega nogometaša izpustijo. Mamo so tako že izpustili, zdaj pa 26-letni napadalec Liverpoola pričakuje, da bo podobno usodo doživel še njegov oče. Ko je tako v izdihljajih srečanja rešil svoj klub poraza, je po zadetku dvignil dres in izpostavil majico, na kateri je pisalo ''Svoboda za očeta – Libertad para papa."

Fernandes v sodnikovem dodatku rešil United

Vse je kazalo na novo razočaranje za Manchester United, a je v 91. minuti zadel Bruno Fernandes. Foto: Reuters Manchester City je tekmo proti Bournemouthu rešil v osmih minutah zadnje tretjine prvega polčasa. Do takrat njegovi napadi niso prinesli spremembe rezultata, a ko je v 30. minuti v polno zadel Jeremy Doku, se jim je odprlo. Že do 37. minute sta gola dosegla Bernardo Silva in Manuel Akanji, v drugem polčasu pa so mrežo zatresli še Phil Foden, še enkrat Silva in Nathan Ake, pred zadnjima dvema goloma so gosti znižali zaostanek na 1:4. Junak tekme je bil prav gotovo Doku, poleg doseženega gola je še pri štirih asistiral.

Manchester United, mestni tekmec meščanov, je končno spet razveselil svoje navijače, a jih med tekmo proti Fulhamu spet delal nervozne. Kljub premoči mu ni uspelo doseči gola vse do sodnikovega dodatka. V njegovi prvi minuti je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora gostom tri točke zagotovil Bruno Fernandes.

Nedeljski obračun med Nottingham Forestom in Aston Villo, ki sta postala evropska prvaka v letih 1979, 1980 (oba Forest) in 1982 (Villa), je pripadel gostiteljem. Foto: Reuters

Aston Villa pred gostovanjem v Nottinghamu ni izgubila na šestih tekmah zapovrstjo. Še na eni zaporedni tekmi več Forest ni zmagal, tako da je bilo povsem jasno, kdo je bil v vlogi favorita. A z njo se gosti niso znali spopasti, kot bi želeli njihovi navijači. Že v peti minuti so prejeli gol, ko je mrežo Emiliana Martineza - ta je na začetku tedna dobil zlato žogo za najboljšega vratarja lanske sezone - premagal Ola Aina.

Po prejetem golu si ekipa iz Birminghama ni več opomogla, prav napaka oziroma slabo posredovanje argentinskega vratarja po strelu od daleč Orela Mangale na začetku drugega dela pa je bila zanjo dokončno usodna.

Ponedeljkov derbi v Londonu

Tottenham je odlično vstopil v sezono in je po desetih odigranih tekmah pri 26 točkah. V ponedeljek bo Ange Postecolou s svojo zasedbo na domačem stadionu pričakal Chelsea, ki je med tednom z 2:0 v ligaškem pokalu izločil Blackburn, a pred tem v devetem krogu lige doživel poraz z 0:2 proti Brentfordu, pred tem pa so Blues nanizali tri zaporedne zmage. Trenutno so sicer šele na enajstem mestu prvenstvene lestvice, a so v obračunih s Spursi na zadnjih devetih premierligaških obračunih izgubili le enkrat, kar šestkrat so se zmage veselili nogometaši Chelseaja.

