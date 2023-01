Derbi, ki ga nestrpno čaka vsa Anglija: Guardiola proti samozavestnemu učencu

Danes se bosta v boju za osmino finala pokala FA pomerila velika prijatelja Josep Guardiola in Mikel Arteta. Poznata se že dve desetletji, še pred tremi leti sta sodelovala v strokovnem vodstvu Cityja, nato pa je Arteta zapustil Manchester in se podal na samostojno trenersko pot. Odšel je k Arsenalu, kjer sprva ni dosegal vidnejših uspehov. Topničarji se niso vmešali v boj za najvišja mesta in izgubili stik z ligo prvakov. V tej sezoni sploh ne nastopajo v Evropi, a so naredili ogromen premik na domačih zelenicah, kjer so najuspešnejši klub.

Ukrajinec Oleksandr Zinčenko je še v prejšnji sezoni igral za Manchester City, nato pa je skupaj s trenutno poškodovanim Gabrielom Jesusom odšel k Arsenalu. Foto: Reuters

Na lestvici so pred vsemi, pred najbližjim zasledovalcem Cityjem imajo pet točk prednosti, tako da je navijače Arsenala zajela evforija, kakršne niso čutili vse od obdobja, ko so Londončani navduševali pod vodstvom legendarnega Francoza Arsena Wengerja.

Zelo zahteven izziv čaka branilca naslova. Liverpool bo v nedeljo gostoval v Brightonu. To bo ponovitev prvenstvenega srečanja, ki so ga galebi 14. januarja dobili kar s 3:0, poklapani trener rdečih Jürgen Klopp pa je priznal, da je bila to najslabša predstava varovancev v njegovi karieri.

Brighton, nekdanji delodajalec Jana Mlakarja, se je pred dvema tednoma znesel nad Liverpoolom. Foto: Reuters

Nekaterim izmed preostalih angleških klubskih velikanov, ki še vztrajajo v boju za angleški pokalni naslov in so se prebili med 32 najboljših, je bil žreb bolj naklonjen. Manchester United bo tako v soboto na Old Traffordu pričakal Reading, Tottenham pa se bo odpravil na gostovanje k Preston North Endu. V ponedeljek se bosta v zadnji tekmi 1/16 finala udarila Derby County in West Ham United.

Dvoboji, ki se bodo po rednem delu končali brez zmagovalca, bodo ponovljeni, le da bo takrat zamenjana vloga gostitelja.

