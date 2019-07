Američanke ostale nogometne vladarice, Evropejke vse bližje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriške nogometašice so s četrtim naslovom svetovnih prvakinj samo še utrdile svojo prevlado na nogometnem prestolu.

Ameriške nogometašice so z nedeljsko zmago v finalu svetovnega prvenstva v Franciji potrdile svojo prevlado v ženskem nogometu. Mundial je pokazal, da so evropske reprezentance vse bližje končnemu uspehu.

Američanke so zmagale četrtič v osmem finalu, tretjič po vrsti so igrale za zlato medaljo. Priigrali sta jo Megan Rapinoe in Rose Lavelle za končnih 2:0.

Zadnji evropski uspeh so leta 2007 zabeležila Nemke. Tudi na olimpijskih igrah so Američanke razred zase, od leta 1996 so zbrale štiri zlate medalje in eno srebro.

Ženski nogomet napreduje

"Menim, da ženski nogomet močno napreduje vsako leto. Čez štiri leta nam bo še precej težje. Tekmice so vse boljše. Že letos smo morali premagati ekipe z nekaterimi najboljšimi posameznicami na svetu," je po zmagi menila selektorica ZDA Jill Ellis. Ena njenih glavnih zvezdnic Alex Morgan je dodala: "Ne vem, ali se me staramo ali igra napreduje in je vse bolj zahtevna, toda turnir nas je čustveno povsem izčrpal."

Američanke so bile edina reprezentanca izven Evrope, ki je igrala v četrtfinalu. Evropski klubi v zadnjih letih v ženski nogomet vlagajo vse več denarja, zadnji med evropskimi velikani se je vanj vključil Real Madrid.

"Brez lige ni reprezentance," opozarja selektorica ameriške ženske nogometne reprezentance Jill Ellis. Foto: Getty Images

Selektorica ameriške reprezentance: Brez lige ni reprezentance

"Veliki klubi so videli, kako dober je bil ta turnir in koliko ljudi spremlja ženski nogomet. Ekipe bodo še naprej vlagale v ženski nogomet. Kaj to pomeni? Naše delo bo vse težje. Mislim, da imamo zdaj nalogo, da z ameriško zvezo okrepimo našo domačo ligo. Brez lige ni reprezentance," je sporočila Ellisova.

Jih bo Trump povabil na obisk?

Američani se po zmagi svojih nogometašic zdaj sprašujejo, ali bo predsednik Donald Trump reprezentanci poslal vabilo v Belo hišo in ali ga bodo igralke sploh sprejele. Rapinoejeva je po koncu turnirja dala jasno vedeti, da bo obisk bojkotirala.

Trump je rojakinjam čestital preko družbenega omrežja Twitter: "Čestitke ameriški ženski nogometni ekipi za zmago na svetovnem prvenstvu. Amerika je ponosna na vas!"