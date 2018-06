Afriški zvezdnik zlil gnojnico po Guardioli

Katalonski trener Josep Guardiola spada med najbolj spoštovane in opevane nogometne stratege na svetu. Lahko se pohvali s številnimi dosežki, v tem tednu pa mu zagotovo ni do smeha. Evropska nogometna zveza (Uefa) ga je zaradi grehov v četrtfinalu lige prvakov kaznovala s prepovedjo vodenja na dveh tekmah, nato pa ga je nekdanji varovanec pri Manchester Cityju Yaya Toure brez ovinkarjenja obtožil, da sovraži afriške nogometaše.

Eden najboljših afriških nogometašev vseh časov, 35-letni zvezdnik iz Slonokoščene obale Yaya Toure, je le nekaj tednov po tem, ko je odigral zadnjo tekmo za Manchester City, javno napadel Josepa Guardiolo. Med sezono ni skrival nezadovoljstva, saj ga je Katalonec vztrajno puščal na klopi in mu ni posvečal prevelike pozornosti. Toure je ugotovil, da bi bil lahko razlog v tem, da nekdanji strateg Barcelone in Bayerna sovraži afriške nogometaše. Njegove besede so na Otoku dvignile veliko prahu.

Je bil Guardiola nanj ljubosumen?

Yaya Toure je v tej sezoni od prve minute igral le na eni tekmi. Foto: Reuters "Rad bi razbil mit o Guardioli. Skušal sem razumeti, zakaj ne igram. Strokovno vodstvo sem zaprosil za statistične podatke o svojih predstavah na treningih in tekmah. Ko sem se prepričal, da so vsaj tako dobri, če ne še boljši, kot pri mlajših soigralcih, ki so na srečanjih igrali na mojem igralnem položaju, sem ugotovil, da razlog mojega neigranja ni fizična pripravljenost. Ne vem, zakaj nisem igral, a spremlja me občutek, da je bil ljubosumen name in me doživljal kot tekmeca. Da mi je hotel nagajati in mi uničiti zadnjo sezono pri Cityju," je 35-letni Afričan zlil gnojnico po Kataloncu. Toure se je pred kratkim poslovil od Manchester Cityja, za katerega je odigral več kot 300 tekem, a večino teh v obdobju, ko na trenerskem stolčku še ni bilo Guardiole.

Z njim je imel neporavnane račune že na Campu Nouu. Ko je Pep vodil Barcelono, je bil njen član tudi dolgoletni reprezentant Slonokoščene obale. Užival je status enega najboljših afriških nogometašev. Kar štirikrat so ga razglasili za najboljšega igralca črne celine, a mu tudi to ni pomagalo, da bi si pridobil večje zaupanje v očeh Guardiole. Leta 2010 je tako zapustil Katalonijo in se odpravil na Otok.

Je bila kriva barva kože?

Po sodelovanju pri Barceloni je Toure leta 2010 nezadovoljen zapustil Katalonijo. Foto: Reuters "Bil je krut do mene. Mar resnično mislite, da bi lahko tako ravnal tudi z Andresom Iniesto? Šlo je tako daleč, da sem se vprašal, ali je morda kriva barva moje kože. Nisem bil prvi, ki si je postavil takšno vprašanje. To so se spraševali tudi drugi nogometaši Barcelone. Nekateri Afričane morda sprejemajo drugače od drugih," je na glas razmišljal Toure, razočaran nad odnosom, ki ga je imel v zadnjih sezonah z Guardiolo.

Opozoril je na pogoste težave Guardiole z afriškimi nogometaši, med njimi je najbolj znan primer Kamerunca Samuela Eto'oja. Dodal je, da je Katalonec preveč inteligenten strateg, da bi dovolil razkrinkanje svojega nečednega početja.

"Nikoli ne bo priznal, da ne mara afriških nogometašev. Če se bo kdaj zgodilo, da bo izbral enajsterico, v kateri bo pet Afričanov, mu bom poslal torto," je Toure sporočil trenerju, ki je naslove državnih prvakov osvajal tako v španskem, nemškem kot tudi angleškem prvenstvu.

Slonokoščena obala se ni uvrstila na SP 2018, tako da bo njen dolgoletni reprezentant letos ostal brez največjega tekmovanja, na katerem bodo čast Afrike zastopali Egipt, Senegal, Nigerija, Tunizija in Maroko.

Pokvaril mu je slovo

Guardiolo je opisal kot trenerja, ki želi biti dominanten in ima rad ubogljive igralce, ki mu "poljubljajo roko". "Takšnega odnosa ne maram. Spoštujem svojega trenerja, a nisem njegova lastnina."

Kakšna bo prihodnost Toureja? Pred časom je poudaril, da želi ostati del angleškega prvenstva. Foto: Reuters

Zvezni igralec iz Slonokoščene obale je v zadnji sezoni le na eni tekmi igral od prve minute za sinjemodre, ki so z novim rekordom (100 točk) prepričljivo osvojili angleško prvenstvo. Poslovil se je na zadnji tekmi, a je prepričan, da mu je Katalonec pokvaril slovo od ljubljenega kluba.

"Pokvaril mi je slovo od kluba, ki ima čudovite navijače. Želel bi si tako čustvenega slovesa, kot sta ga doživela Iniesta pri Barceloni ali Buffon pri Juventusu, a mi je Guardiola to preprečil," je namenil kritiko trenerju, s katerim je imel opravka tako pri Barceloni kot tudi pri Manchester Cityju.