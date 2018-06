Guardioli prepoved vodenja dveh tekem, Liverpoolu denarna kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Liverpoolovi navijači so ob prihodu avtobusa Manchester Cityja na Anfield vanj metali steklenice in pločevinke. Razbili so več stekel. Incident se je zgodil pred četrtfinalno tekmo lige prvakov med omenjenima angleškima velikanoma. Poleg tega bo moral Liverpool odšteti še 9.000 evrov zaradi prižiganja pirotehničnih sredstev na drugi tekmi polfinala lige prvakov proti Romi.

Guardiola je kazen dobil zaradi besnega protestiranja, ko so sodniki razveljavili drugi gol prav na tekmi med Liverpoolom in Cityjem. Katalonec je dobil rdeči karton, zmotil pa ga je razveljavljen gol Leroya Saneja, ko bi City lahko vodil z 2:0. Žogo je nemški napadalec dobil od Jamesa Milnerja, igralca Liverpoola, sodniki pa so dosodili prepovedan položaj. City je obstal v četrtfinalu.