Guardiola po polomu Cityja udaril po sodniku

Sinje-modri, ki so od naslova angleškega prvaka oddaljeni le še nekaj milimetrov, so v torek doživeli novo evropsko razočaranje. Manchester City je padel v rezultatsko krizo v najbolj občutljivem delu sezone. Takrat, ko se delijo polfinalne vstopnice za ligo prvakov. Izgubil je že tretjič zapored, še drugič v enem tednu proti Liverpoolu, ki se je tako prvič po letu 2008 uvrstil med štiri najboljše klube v ligi prvakov.

Po koncu prvega polčasa je stopil do sodnika. Foto: Reuters Sanje Josepa Guardiole o tem, da bi evropski naslov osvojil še s kom drugim kot Barcelono, z Bayernom je trikrat zapored izpadel v polfinalu, s Cityjem pa končal pot pred polfinalom že drugič, se niso uresničile. Bogati klub iz Manchestra, ki ga poganja arabski kapital, se je pred povratno tekmo zavedal, da bo za napredovanje v polfinale potreboval čudež, saj je na prvem srečanju na Anfieldu izgubil z 0:3.

Povratna tekma se je za gostitelje začela sanjsko. City je prek Gabriela Jesusa prvič zatresel mrežo Liverpoola že po nekaj minutah, tik pred koncem prvega polčasa pa se je zazdelo, da se je znašel pred vrati nebes. Leroy Sane je zatresel mrežo, a se je povečanju vodstva na 2:0 veselil le nekaj trenutkov. Sodnik je razveljavil zadetek zaradi domnevnega nedovoljenega položaja. Guardiola ni mogel verjeti svojim očem, saj je bil prepričan, da je Nemcu podal žogo nihče drug kot James Milner, nogometaš Liverpoola. To je skušal po koncu prvega polčasa dopovedati sodniku, a je to storil tako odrezavo, da si je prislužil izključitev.

''Sodniku sem povedal, da bi moral veljati zadetek, saj je Leroyju podal žogo Milner. Vprašal me je, ali je prišla žoga od Milnerja? Dejal sem mu, da je res podal Milner in da v tem primeru ne bi smel dosoditi nedovoljenega položaja. Povsem drugače je iti na odmor z vodstvom 2:0. Nisem ga žalil, dejal sem mu le, Mateu, to bi moral biti gol,'' je pojasnil Katalonec po srečanju, na katerem je Manchester City doživel nov poraz (1:2) in izpadel iz boja za evropsko krono proti Liverpoolu s skupnim rezultatom 1:5.

Ni mu namenil neprimernih besed

V drugem polčas je moral spremljali dvoboj s tribun. Foto: Reuters ''Poznam ga še iz Španije, zato sem si lahko predstavljal, da bo prišlo do česa podobnega. Bil sem uglajen, korekten. Mateu Lahoz pa je poseben človek. Rad je drugačen, nekoliko poseben. Stvari rad vidi nekoliko drugače od drugih. Ne vem, zakaj sem bil izključen, saj mu nisem rekel niti ene grde ali neprimerne besede,'' se je spraševal trener Cityja, ki kljub izpadu v četrtfinalu lige prvakov uživa pri vodstvu veliko podporo, tako da naj bi v kratkem podaljšal pogodbo in z letno Sodnika Mateuja Lahoza pozna še iz Španije, še iz časov, ko je vodil Barcelono. Foto: Reuters plačo 23 milijonov evrov postal najboljše plačani trener na svetu.

Nezadovoljstvo s sojenjem je šlo tako daleč, da si je Portugalec Bernardo Silva, ki je v prvem polčasu zadel vratnico pri vodstvu Cityja z 1:0, prek instagrama zaželel, kako bi v prihodnji sezoni v ligi prvakov uvedli VAR sodniško tehnologijo.

Ni lahko proti tekmecu, ki se brani z desetimi

Guardiola je bil s sojenjem nezadovoljen že na prvi tekmi v Liverpoolu, ko je delivcem pravice zameril, da so spregledali nedovoljeni položaj Mohameda Salaha pri prvem golu rdečih. Omenil je tudi razveljavljen zadetek Gabriela Jesusa na Anfieldu in nedosojen kazenski strel po domnevnem prekršku Andyja Robertsona nad Raheemom Sterlingom. ''Ko sta tekmeca tako enakovredna, je pomembnost sodniških odločitev zelo velika.''

''Ničesar ne obžalujem. Začeli smo dobro, tako kot na Anfieldu, kjer smo nato prejeli dva hitra gola. Na povratni tekmi smo v prvem polčasu naredili vse tako, kot je potrebno. Veliko smo tvegali s tremi igralci v obrambi, si priigrali priložnosti, a ni lahko igrati proti tekmecu, ki se brani z desetimi možmi. Ni lahko nadoknaditi tri zadetke. Dosegli smo en gol, dlje pa ni šlo. Izločila nas je izjemna ekipa,'' je po dvoboju priznal Guardiola, ki je konec srečanja dočakal na tribunah.

Po tekmi je čestital stanovskemu kolegu Jürgenu Kloppu za napredovanje. ''Upam, da bodo dobro branili čast angleškega nogometa v polfinalu. Liverpool je vrhunska ekipa z vrhunskim trenerjem. Zaslužili so si uvrstitev v polfinale.''

Žreb polfinalnih parov lige prvakov se bo v petek v Nyonu začel ob 12. uri.