Barcelona v šoku, Messi kar ne more verjeti, Iniesto boli kot še nikoli

Odmevi po zmagi Rome nad Barcelono

Liga prvakov je v torek doživela enega najbolj senzacionalnih razpletov v zgodovini tekmovanja. Barcelona, ki je prišla v Rim z ogromno prednostjo (4:1), je kljub zvezdniški zasedbi doživela hudo ponižanje (0:3) in v četrtfinalu izpadla iz Evrope. Odgovornost za šokanten poraz in neprepričljivo igro na Olimpicu je prevzel trener Ernesto Valverde.

Medtem, ko so nogometaši Rome po eni najbolj sladkih zmag v bogati klubski zgodovini skupaj s presrečnimi navijači slavili pozno v noč, je bilo v taboru Barcelono tiho in redkobesedno. Katalonci so prejeli zaušnico, ki se je niso nadejali niti v nočnih morah.

Messi spet izpadel v četrtfinalu

Lionel Messi v zadnjih sezonah v ligi prvakov ne posega po najvišjih mestih. Po porazu v Rimu je bil zelo potrt. Foto: Reuters Argentinec Lionel Messi, veliki zvezdnik svetovnega nogometa, je po bledi predstavi v Rimu ostal brez možnosti, da se poteguje za evropsko krono, ki jo je tako želel izmakniti največjemu tekmecu Realu. Po tekmi sploh ni mogel verjeti, kaj se je zgodilo Barcelono. Nebogljeno je zrl na igrišče in opazoval veselje v domačem taboru.

Podobno velja za Luisa Suareza, ki je bil povsem nenevaren. Ker je brez polfinalne vstopnice v ligi prvakov ostal tudi Josep Guardiola z Manchester Cityjem, je bil to več kot tragičen večer za katalonske ljubitelje nogometa.

''Prevzemam odgovornost za boleč poraz. V Rimu nismo mogli vzpostaviti naše igre. Nismo se dobro odzvali na igro Rome, ki ji je uspevalo vse. Pritisnili so na nas in nas prisilili k dolgim predložkom. Fizično so bili zelo močni in nam povzročali veliko težav. Zaradi tega smo bili nepovezani in izgubljali druge žoge,'' je po največjem porazu, odkar je prevzel vodenje katalonskega velikana, dejal Ernesto Valverde.

Zvezdniki Barcelone, ki v španskem prvenstvu sploh še niso izgubili tekme v tej sezoni, so v Rimu končali sanje o evropskem naslovu. Foto: Reuters

''Vem, kako razočarani morajo biti navijači. Hoteli smo igrati v polfinalu in nato postati evropski prvaki, a to je pač nogomet. Smo v šoku, a se moramo hitro pobrati, saj nas čakata dve tekmovanji, ki ju želimo osvojiti,'' želi sezono skleniti vsaj s špansko dvojno krono.

V enem letu od preobrata do poloma Če je Barcelona v prejšnji sezoni lige prvakov poskrbela za epski podvig, ko je zaostanek iz Pariza (0:4) preobrnila v napredovanje (6:1), pa je leto dni pozneje proti Romi uprizorila nerazumljivo skromno tekmo, s katero je zapravila visoko prednost s prve tekme v Barceloni (4:1). In še drugič izpadla proti italijanskemu predstavniku. Lani je bil usoden Juventus, tokrat so solze sreče s svojih lic brisali sinovi volkulje.

Predsednik Barcelone ne ovinkari: To je velik udarec

Barcelona je v Rimu zapravila visoko prednost treh zadetkov. Postala je tretja ekipa v zgodovini lige prvakov, ki ji je uspel tovrsten neslaven podvig. Foto: Reuters ''Žal mi je, a Roma je bila na tej tekmi boljša. Dokazala je, da je možno uresničiti cilj, če v njega verjameš in se trudiš. To je bil za nas velik udarec, saj želimo zmagati v vseh tekmovanjih, v katerih nastopamo, pa naj bo trener Valverde ali kdo drug. Tokrat to ni bil naš večer,'' ni skrival razočaranja predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu, ki je v zadnjih mesecih prižgal zeleno luč za kar nekaj odmevnih in visokih prestopov.

Najdražji novinec Barcelone Philippe Coutinho zaradi tega, ker je jeseni v ligi prvakov zastopal barve Liverpoola, spomladi ni smel nastopiti za Barcelono. Brazilec si bo dobro zapomnil 10. april 2018, ko je Barcelona nepričakovano pokleknila v Rimu in izpadla iz Evrope, njegovi nekdanji soigralci pri Liverpoolu pa so prekrižali načrte Manchester Cityju in se uvrstili v polfinale.

Zadnja evropska tekma Inieste za Barcelono?

Rimljani so skočili v objem, gostje iz Katalonije pa želeli čimprej zapustiti zelenico. Foto: Reuters Da je bila žalost privržencev Barcelone še večja, so poskrbele besede Andresa Inieste. Kapetan Kataloncev je po šokantnem porazu namignil, da bi bila lahko to njegova zadnja tekma v dresu Barcelone v ligi prvakov. ''To je ena izmed možnosti, zato ta izpad boli še toliko bolj,'' je pojasnil izkušeni Španec, ki je zadnjih deset minut presedel na klopi in s solznimi očmi spremljal dogodke na zelenici, kjer so sinovi volkulje povsem nadigrali zvezdniško zasedbo iz Katalonije.

''Po prednosti, ki smo jo imeli po prvi tekmi, ni prav nihče pričakoval izpada. Ko se stvari lotiš narobe, narediš veliko napak, liga prvakov pa to takoj kaznuje. Nismo se dobro privadili na igro. Po vsem, kar smo dosegli v tej sezoni (Barcelona je še brez poraza v domačem prvenstvu), je to ogromno razočaranje,'' je dodal 33-letni Španec, razočaran zaradi že tretjega zaporednega izpada Barcelone v četrtfinalu lige prvakov. Predlani je ostal praznih rok proti Oblakovemu Atleticu, lani pa proti Juventusu. Barcelona je postala šele tretja ekipa v zgodovini lige prvakov, ki je v izločilnem delu zapravila prednost treh zadetkov.

Na prvi tekmi dosegla avtogola, zdaj med "pravimi" strelci

Edin Džeko je odigral eno najboljših tekem v karieri. Foto: Reuters Prvi junak srečanja je postal Edin Džeko. Napadalec iz Bosne in Hercegovine je dosegel prvi zadetek, po prekršku nad njim pa je sodnik pokazal na belo točko in ponudil Romi priložnost za podvojitev vodstva. Zanimivo je, da je kazenski udarec v zadetek pretopil ljubljenec občinstva Daniele De Rossi, nato pa je v 82. minuti tako potrebno zmago s 3:0 omogočil Kostas Manolas.

Tako sta se poleg Džeka, ki je zadel v polno tudi na prvi tekmi, ko je bil zelo nezadovoljen z nekaterimi sodniškimi odločitvami, med strelce vpisala oba osmoljenca s prve četrtfinalne tekme, ko sta na Camp Nouu nehote zatresla lastno mrežo.

Kapetan Daniele De Rossi je dočakal eno najslajših zmag v dresu rumeno-rdečih. Foto: Reuters

Kapetan Rome De Rossi je po veliki zmagi opozoril, da bi se lahko evropska sezona zavlekla do 26. maja, ko bo odigran finale v Kijevu. ''Kakšna noč! To je izjemen rezultat, ki se je vpisal v zgodovino. Zdaj je pomembno, da nadaljujemo v takšnem ritmu. Nismo dosegli še nič, saj je pred nami še veliko tekem. Trener Di Francesco nam je pomagal, da smo se Barceloni postavili po robu na pravi način. Ta zmaga je ena največjih, odkar sem član Rome,'' je dejal 34-letni Italijan, ki z Azzurri ne bo nastopil na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Verjamejo v finale v Kijevu

Veselje Alessandra Florenzija in kapetan De Rossija, ki nestrpno čakata na petkov žreb. Začel se bo ob 12. uri, prvi znani kandidat za tekmeca pa je Liverpool. Foto: Reuters ''Resnično smo verjeli v čudež. V slačilnici sem objel vsakega igralca in mu dejal, da nas že v nedeljo čaka derbi,'' je trener Eusebio di Francesco, ki je mojstrsko pripravil taktiko in zasenčil stanovskega kolega pri Barceloni, opozoril varovance, da v nedeljo sledi nov vrhunec, izjemno pomembni in vedno prestižni mestni derbi z Laziem.

Di Francesco se je odločil za igro s tremi branilci, ki je obrodila sadove. ''Po porazih vedno prevzamem odgovornost, tokrat bi si lahko pripisal zasluge za zmago. Zdaj verjamemo v to, da se lahko uvrstimo v finale. Zakaj pa ne bi smeli verjeti?,'' si je postavil podobno vprašanje kot po porazu v Barceloni (1:4), ko je še verjel v napredovanje. Zdaj je v sedmih nebesih. Roma je prvič po letu 1984 med štirimi najboljšimi v Evropi!