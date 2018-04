Čudež v Rimu, Messi in Barcelona mahata v slovo!

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme)

Roma in Liverpool sta prva polfinalista lige prvakov. Rimljani so na povratni tekmi s 3:0 šokirali Barcelono in poskrbeli za veliko senzacijo. Na prvi tekmi na Camp Nouu je Roma izgubila z 1:4. Rdeči iz Liverpoola so tudi na povratni tekmi premagali City (2:1) in se s skupnim izidom 5:1 uvrstili med štiri najboljše.

Čeprav smo mislili, da je dvoboj med Romo in Barcelono že odločen, kako tudi ne, saj so Katalonci prvo tekmo dobili s kar 4:1, so Rimljani na svojem Olimpicu spisali pravljico in pripravili velik preobrat.

Roma je bila že od samega začetka povratnega dvoboja veliko boljši nasprotnik, medtem ko Lionel Messi in druščina niso bili pravi. Italijanski predstavniki so prek Edina Džeka zabili že v drugi minuti, v drugem polčasu pa sta za popoln preobrat poskrbela še kapetan Daniele de Rossi in grški branilec Konstantinos Manolas.

Kaj bi bilo, če bi bilo ... Nikoli ne bomo vedeli.

Josep Guardiola je po razveljavljenem zadetku izgubil živce in moral na tribune. Foto: Reuters

Za razliko od Rima pa v Manchestru ni bilo preobrata, čeprav je po njem v prvem delu vsaj malce zadišalo.

Na veselje domačih navijačev je že v drugi minuti zadel Gabriel Jesus in znižal skupni rezultat na 1:3. Sinjemodri so v prvem polčasu prevladovali tudi v nadaljevanju in prek Bernarda Silve stresli tudi vratnico, Leroy Sane pa je celo zadel regularen zadetek, a ga so ga španski sodniki na čelu z Antoniem Lahozom neupravičeno razveljavili. Kdo ve, kaj bi bilo, če bi bil zadetek priznan, a tega ne bomo nikoli vedeli.

Trener Cityja Josep Guardiola je ob polčasu Luhozu povedal nekaj krepkih besed in bil zaradi tega tudi izključen.

Nervozo in izključitev Katalonca, ki je moral na tribuno, so gostje v drugem polčasu s pridom izkoristili. Prek izjemnega Mohameda Salaha, ki je bil pred tekmo zaradi poškodbe celo pod vprašajem za nastop, so izenačili v 56. minuti in domačim razblinili še zadnje upanje. Nebogljene sinjemodre so gostje do konca tekme kaznovali še enkrat in Liverpool je na Etihadu prišel celo do zmage. Za končnih 2:1 je v 77. minuti s prefinjenim strelom poskrbel Roberto Firmino.

Žoga se je do Saneja odbila od Milnerja in o prepovedanem položaju ni govora :

Ball player backwards by Milner. By rule Sané cannot possibly be offside. Horrible call by ref/linesman. City should be up 2-0 (down 2-3 on aggregate). pic.twitter.com/shllyD1PHn — Samuel Army (@BarstoolSam) April 10, 2018 Pep Guardiola has been sent off following this event at half-time.

[via @beanymansports] pic.twitter.com/vPHks6i96C — Premier League Stuff (@EPLStuff) April 10, 2018

Najboljši strelci lige prvakov 2017/18: 14 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

8 - Wissam Ben Yedder (Sevilla), Roberto Firmino (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool)

7 - Edinson Cavani (PSG), Harry Kane (Tottenham), Sadio Mane (Liverpool)

6 - Edin Džeko (Roma), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG)

5 - ...

Juventus in Sevilla po senzacijo

V sredo bodo oči svetovni javnosti uprte v München in Madrid. Bayern si je v Sevilli priigral pomembno prednost (2:1), še bolj učinkovit pa je bil Real Madrid, ki je na krilih dvakratnega strelca Cristiana Ronalda, javnost je navdušil z drugim zadetkom, ko je premagal Gianluigija Buffona z atraktivnimi škarjicami, na gostovanju pri Juventusu zmagal s 3:0. Vse kaj drugega kot napredovanje Bayerna in Reala bi bilo ogromno presenečenje.

Bo Cristiano Ronaldo, ki je v tej sezoni v ligi prvakov dosegel kar 14 zadetkov, končal evropsko pot Gianluigija Buffona? Foto: Reuters

Žreb polfinalnih parov lige prvakov bo v petek ob 12. uri. Finale bo 26. maja v Kijevu.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):