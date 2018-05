Guardiola ima s Cityjem velike načrte Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,04 termometer Avtor: STA

Foto: Reuters

Katalonski nogometni strateg Pep Guardiola bo vsaj še do tri leta vodil angleške prvake Manchester City. Klub je danes sporočil, da so sklenili novo pogodbo, po kateri bo Guardiola ostal trener do konca sezone 2020/21.