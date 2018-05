Guardiola ruši vse, kar je mogoče

Rekordna sezona Manchester Cityja

Sezona angleškega prvenstva sploh še ni končana, a se lahko prvak Manchester City že pohvali s številnimi rekordnimi dosežki. Izbranci Josepa Guardiole so po sredini zmagi nad Brightonom (3:1) povišali število osvojenih točk na 97. Toliko jih v preteklosti v angleškem prvenstvu ni zbral še nihče. City je novi rekorder tudi po številu doseženih zadetkov in zmag v eni sezoni, v zadnjem krogu pa mu ne bo manjkalo motivacije za novo zmago, saj bo naskakoval sanjski mejnik stotih točk.

Josep Guardiola je postal prvi trener angleškega kluba, ki je varovance v prvenstvu popeljal do 97 točk, 31 zmag in že 105 doseženih zadetkov v sezoni. Izkupiček lahko v zadnjem krogu še izboljša. Foto: Reuters

Angleško prvenstvo že dolgo spada med najmočnejše nogometne lige na svetu. Na Otoku, prepojenim z bogato tradicijo in strastjo do nogometa, nastopa ogromno zvezdnikov, ki jih vodijo številna znana trenerska imena. Konkurenca je izjemna, kar dokazuje tudi preboj Liverpoola v finale lige prvakov, zato še toliko bolj čudi sprehod, ki si ga je Manchester City privoščil na poti do državnega naslova.

V eni sezoni izboljšali vse, kar so velikani dosegli v nekaj desetletjih

Manchester City je v tej sezoni osvojil dve lovoriki. Angleško prvenstvo in ligaški pokal. Foto: Reuters Bil je za razred boljši od tekmecev, si lovoriko zagotovil že več krogov pred koncem, za nameček pa popravil še kopico rekordov. Čeprav je zgodovino angleškega prvenstva zaznamovalo ničkoliko slovitih ekip, je City v tej sezoni postavil nove mejnike tako v statistični rubriki točk kot zadetkov in zmag.

"Obrnili smo novo poglavje v zgodovini tekmovanja, v katerem ne morem pozabiti nadvlade Liverpoola in Manchester Uniteda v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, zelo sem srečen, da sir Alex Ferguson ni več na intenzivnem oddelku, nato je prišel Arsene Wenger s sezono, v kateri ni izgubil niti enkrat, nato pa še Jose Mourinho. V eni sezoni smo izboljšali vse, kar so dosegli. Mislim, da se sploh še ne zavedamo, kaj nam je uspelo," je bil v sredo, ko je Manchester City odigral zadnjo tekmo v tej sezoni na domačem Etihadu, presrečen Josep Guardiola.

V nedeljo lahko vstopi v klub 100

Katalonec bo sezono končal v nedeljo z gostovanjem v Southamptonu. Foto: Reuters Ko je v sredo na predzadnjem nastopu v tej sezoni vzel mero novincu Brighton & Hove Albionu (3:1), se je razveselil že 31. zmage v tej sezoni. Rekordne, kar zadeva tekmovanje premier liga. Število doseženih zadetkov v sezoni se je povzpelo na 105, s tem pa so sinjemodri popravili rekord Chelseaja, ki ga je pod vodstvom Joseja Mourinha dosegel v sezoni 2009/10, ko je dosegel 103 zadetke.

City ima v zadnjem krogu, ko bo gostoval pri Southamptonu, ki si še ni zagotovil obstanka, prvovrstno priložnost, da postane celo prvi klub, ki bi v eni sezoni osvojil trimestno število točk! S 97 točkami je popravil rekord, ki je prej pripadal Chelseaju (2004/05), ko je osvojil 95 točk.

"Vso sezono smo se trudili, da bi popravili rekord. Osvojili smo veliko točk, dosegli veliko zadetkov in zmag. To je posledica tega, kar smo pokazali v tej sezoni. Zdaj bomo skušali doseči sto točk in končati sezono na skoraj popoln način," je ponosen na izbrance, ki so v tej sezoni med sezono nanizali kar 18 zmag in na lestvici ušli zasledovalcem.

Potrebuje malce počitka

V sredo se je od navijačev Cityja na zadnji tekmi na Etihadu poslovil dolgoletni član sinjemodrih Yaya Toure. Foto: Reuters Guardiola je dokazal, da mu v tem trenutku na Otoku ni para, ko gre za tekme, ki štejejo za angleško prvenstvo. V ligi prvakov je bilo drugače, saj je v četrtfinalnem angleškem spopadu priznal premoč Liverpoolu in ostal brez zaključnih bojev za evropsko krono. Katalonec se bo tako moral po izvrstnih predstavah Cityja v sezoni 2017/18 zadovoljiti z angleškim naslovom, a tudi številnimi rekordi, ki jih bo v prihodnosti zelo težko popraviti.

Sploh če veš, da v tekmovanju poleg bogatega Cityja nastopajo tako močni klubi, kot so Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea in Arsenal. V nedeljo sledi sklepno dejanje, dvoboj zadnjega kroga angleškega prvenstva in gostovanje pri Southamptonu, na katerem se bo Guardiola skušal v zgodovino vpisati z okroglo stotico.

Na Etihadu stanujejo novi rekorderji premier lige. Foto: Reuters

Nekdanji trener Barcelone in Bayerna, ki je v tej sezoni z Manchester Cityjem osvojil tudi naslov ligaškega pokalnega zmagovalca, že komaj čaka na 13. maj. Takrat se bo končala naporna sezona. "Potrebujem počitnice, da si malce odpočijem," je priznal po zmagi nad Brightonom, ki je poskrbela za kar tri velike rekorde.