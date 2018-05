Vesele novice: Ferguson ni več na intenzivnem oddelku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški mediji so že v torek poročali, da se je nekdanji strateg rdečih vragov zbudil iz korme in se že pogovarjal z zdravniškim osebjem in družino.

"Sir Alex ne potrebuje več intenzivne nege. Rehabilitacijo bo nadaljeval na navadnem bolniškem oddelku," je danes sporočil United. Pri rdečih vragih so še dodali, da se vsi, tako klub kot njegova družina, zahvaljujejo za številne izraze podpore in dobre želje z vsega sveta, ki so jih navijači poslali ali sporočili prek družbenih omrežij.

Šestinsedemdesetletni Škot, ki je pred natančno petimi leti oznanil, da odhaja v nogometni pokoj, je najuspešnejši britanski trener vseh časov. Z Manchester Unitedom, pri katerem je deloval kar 26 let, je osvojil 38 trofej, 13-krat je bil angleški, dvakrat pa tudi evropski prvak.