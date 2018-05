Pred dvema letoma moraliziral, zdaj zapravlja kot nor

Sezona se v Angliji ni še niti dobro končala, ko najboljši že izbirajo vojsko za naslednjo sezono. Do zdaj je bil najbolj konkreten Liverpool, ki je za 105 milijonov v svoje vrste zvabil Gvinejca Nabyja Keitaja in Brazilca Fabinha, zelo aktivni pa so tudi pri prvaku Manchester Cityju in Manchester Unitedu.

Angleži so ne samo zaradi bližine svetovnega prvenstva, ampak tudi zaradi skrajšanega poletnega prestopnega roka - v premier league se bo ta po novem zaključil že 9. avgusta - že dobro zavihali rokave in začeli nakupovati.

Evropski podprvak Liverpool je v tem poletju že zapravil več kot 100 milijonov in okrepil sredino. Ekipo brez odškodnine zapušča Nemec Emre Can (Juventus), prišla sta soigralec Kevina Kampla Naby Keita in Fabinho, rdeči pa so za petami še vročemu napadalcu Lyona Nabilu Fekirju, ki je v tej sezoni zabil 23 zadetkov in prispeval še osem podaj. Liverpool Francozom ponuja 60 milijonov evrov, vprašanje pa je, ali bo to dovolj.

Liverpool gre na vse ali nič. Bo dovolj za Kloppovo prvo lovoriko?

Jan Oblak je želja vseh največjih evropskih klubov, a ni izključeno, da bo slovenski as celo ostal v Madridu. Seveda ob izboljšani in bogatejši pogodbi. Foto: Reuters Liverpool po vratarski katastrofi v ligi prvakov, ko se je dvakrat osmešil Loris Karius, išče novega moža tudi med vratnicama. Največ se seveda govori o našem Janu Oblaku, za katerega bo treba odšteti 100 milijonov evrov, in vratarju Rome Alissonu.

Tudi Brazilec po nekaterih podatkih ne bi bil veliko cenejši, Roma zahteva kar 90 milijonov evrov. Tukaj je še tretja možnost, albanski vratar Thomas Strakosha (Lazio), ki bi ga lahko rdeči dobili za okoli 30 milijonov evrov.

Če se vsi prestopi uresničijo - torej da angleški velikan ujame tudi Oblaka - bo Liverpool samo v tem poletju zapravil 365 milijonov evrov, kar nikakor ni podobno Jürgenu Kloppu. Ta je bil žalosten, ko je leta 2016 United podpisal s Paulom Pogbajem za 105 milijonov evrov. Ni želel biti več del te igre.

''Ko bodo te številke v nogometu realnost, me ne bo več v tem poslu. Če se tak igralec poškoduje, je isto, kot bi denar vrgel v ogenj. Če bi imel sam tako veliko denarja, bi storil drugače,'' je moraliziral pred dvema letoma. Očitno Nemec, ki je prejšnji konec tedna izgubil še v šestem zaporednem finalu, zdaj razmišlja povsem drugače. Kako tudi ne, v skoraj treh letih klopi Liverpool ni osvojil nič, kar mu vsekakor ne more biti v ponos.

Ga bodo sinjemodri le dočakali?

Man City, ki je v pretekli sezoni v premier league ponižal tekmece in podrl številne rekorde, zbral je kar 100 točk, prav tako ne počiva in spi na lovorikah. Praktično so sinjemodri že dogovorjeni z v Braziliji rojenim Italijanom Jorginhem, ki je do zdaj vladal na sredini igrišča Napolija, in pa zvezdnikom lisic Riyadom Mahrezom, ki ga trener Cityja Josep Guardiola lovi že dalj časa. Italijan naj bi angleške prvake stal okoli 50 milijonov evrov, napadalec Leicester Cityja pa, če so podatki pravilni, kar 86 milijonov evrov. Ni malo, a če kdo, ima denar ravno City.

V preteklem poletju je uredil obrambo, zdaj bo okrepil še sredino in napad. Prihajata Jorginho in končno tudi Riyad Mahrez. Foto: Reuters

Spet se omenjata Bale in Ronaldo ...

Zelo aktiven je tudi Manchester United, ki je odločen zmanjšati razliko za v pretekli sezoni premočnimi sosedi. Rdeči vragi naj bi se že dogovorili z brazilskim vezistom Fredom, ki ga bomo lahko občudovali tudi na SP v Rusiji, in mladim portugalskim najstnikom Diogom Dalotom. 19-letni desni bočni branilec je bil želja številnih evropskih velikanov, United pa je izbral zaradi Joseja Mourinha.

Cristiano Ronaldo, še vedno ljubljenec navijačev Uniteda, je po finalu v Kijevu zajokal, a novice o selitvi na Old Trafford so le poceni zgodbe za povečanje naklade. Portugalec skoraj zagotovo ostaja v Realu. Foto: Reuters

United je ekipa, s katero povezujejo praktično vsakega igralca, tudi Gareth Bale in Cristiano Ronaldo, ki naj bi iskala novo sredino, nista izjemi. Še posebej si pri Unitedu želijo Valižana, a cena, ki bi jo Real zahteval, bi bila blizu tiste Neymarjeve (220 milijonov evrov), kar se zdi preveč. Bale je najbližje temu, da ostane v Madridu, zna pa se preseliti v München, sploh če se bodo pri Realu odločili za nakup Roberta Lewandowskega.

Omenja se tudi Marka Arnautovića, ki je z Mourinhem že sodeloval pri Interju, tudi branilca Tobyja Alderweirelda (Tottenham) in Alexa Sandra (Juventus).

Srb želi v Juventus ali Real Lazio je za svoj srbski biser, Sergeja Milinkovića-Savića, postavil jasno ceno. Ta se giblje krepko prek 100 milijonov evrov (130), kar je za dozdajšnjega prvega snubca Manchester United preveč. Italijanski mediji so zdaj začeli omenjati Juventus, Srb pa si najbolj želi v Real. ''Avgusta lani sem zavrnil ponudbo v vrednosti 110 milijonov evrov. Ne vem, koliko je vreden zdaj, a 100 milijonov je premalo,'' je jasen lastnik rimskega velikana Claudio Lotito.

Pri Chelseaju in Tottenhamu vse mirno, Arsenal kupil veterana

Švicar Stephan Lichtsteiner bo, kot vse kaže, prva poletna okrepitev Arsenala. Foto: Reuters Zelo malo akcije je bilo za zdaj pri londonskem trojčku. Arsenal je našel vsaj novega trenerja, Arsena Wengerja je nadomestil Unai Emery, pri Chelseaju še tega ne. Vseeno je le še vprašanje časa, kdaj bo Antonia Conteja zamenjal rojak Maurizo Sarri.

Kar se tiče igralskega kadra, se pri Chelseaju bolj kot o prihodih govori o usodi prvega zvezdnika Edena Hazarda. Če bi Real res prodal Bala, bi lahko ravno Belgijec uresničil sanje in odšel v Madrid, a to je za zdaj zgolj rumeni tisk.

Ni skrivnost, da si pri modrih želijo vrhunskega napadalca, zato se veliko govori o napadu na Lewandowskega in zvezdnika Interja Maura Icardija. Omenja se tudi kopico Napolijevih nogometašev (Koulibaly, Hysaj, Mertens), ki so v dobrih odnosih s Sarrijem, a vse skupaj je daleč od kakšnih konkretnih pogovorov.

Enako velja za Tottenham, ki ima zgolj nekaj tarč, ki niso presežek, konkretnejši je Arsenal, a navijači ne bodo zadovoljni. Topničarji so pred podpisom pogodbe s švicarskim veteranom Stephanom Lichtensteinerjem (34 let) in grškim branilcem, trenutno članom dortmundske Borussie, Sokratisom.

Emery išče tudi novega vratarja, saj je Petr Čech že v letih, in kajpak se največkrat omenja tako kot pri Liverpoolu, Oblaka. A 100 milijonov evrov se zdi za varčevalno usmerjen klub misija nemogoče.

Manchester City: Uradno:

/ Zelo blizu podpisa:

Jorginho (Napoli), Riyad Mahrez (Leicester City) Govorice:

/

Manchester United: Uradno:

/ Zelo blizu podpisa:

Fred (Šahtar Doneck), Diogo Dalot (Porto) Govorice:

Toby Alderweireld (Tottenham), Marko Arnautović (West Ham), Gareth Bale (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Alex Sandro (Juventus)

Tottenham: Uradno:

/ Zelo blizu prestopa:

/ Govorice:

Juan Foyth (Boca Juniors), Matthijs de Ligt (Ajax), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Ryan Sessegnon (Fulham), Ciro Immobile (Lazio), Wilfred Zaha (Crystal Palace)

Liverpool: Uradno:

Naby Keita (RB Leipzig) - 60 milijonov evrov

Fabinho (Monaco) - 45 milijonov evrov Zelo blizu prestopa:

Nabil Fakir (Lyon) Govorice:

Jan Oblak (Atletico Madrid), Alisson (Roma), Thomas Strakosha (Lazio), Thomas Lemar (Monaco)

Chelsea: Uradno:

/ Zelo blizu prestopa:

Maurizio Sarri (Napoli - trener) Govorice:

Felipe Anderson (Lazio), Dries Mertens (Napoli), Elseid Hysaj (Napoli), Kalidou Koulibaly (Napoli), Robert Lewandowski (Bayern), Mauro Icardi (Inter)