Po Real Madridu se veseli tudi maroški Wydad

Nogometaši Wydada so zmagovalci afriške lige prvakov.

Maroški Wydad iz Casablance je zmagovalec afriške lige prvakov v nogometu. V finalu so Maročani z 2:0 (1:0) premagali egiptovski Al Ahly. Oba gola na stadionu kralja Mohameda V. v Casablanci je dosegel Zuhair El Mutaradž v 15. in 48. minuti.

Za Wydad je bila to tretja zmaga v afriškem kontinentalnem klubskem tekmovanju po letih 1992 in 2017. V prejšnjih dveh sezonah je bil prvak prav Al Ahly.

Res je, da so imeli gostitelji tokrat veliko prednost zaradi bučne podpore s tribun. Tekmo je afriška nogometna zveza namreč prestavila v Maroko, potem ko je Senegal svojo kandidaturo za izvedbo finala umaknil.

Foto: Reuters

Egipčani so se sicer trudili tekmo prestaviti na nevtralni teren, a bili z zahtevo prepozni. Nato so se z njo obrnili na Mednarodno športno razsodišče v Lozani, kjer pa so njihovo zahtevo zavrnili.

Poraz Al Ahlyja je nov boleč poraz za egiptovski nogomet. V afriškem pokalu narodov so letos izgubili proti Senegalu, prav Senegal pa je Egipt izločil tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022.