Esperance dokončno prvak afriške lige prvakov

"Smatramo, da je Wydad izgubil tekmo," je v izjavi dejalo vodstvo Afriške nogometne zveze.

Na povratni finalni tekmi 31. maja so po sporni odločitvi, ko so še z VAR razveljavili izenačujoči zadetek, igralci Wydada zapustili igrišče. Edini zadetek v 41. minuti je dosegel Youcef Belaili in skupno zadel za 2:1 za Esperance. Wydad je v 59. minuti nato dosegel izenačujoči zadetek, a so ga sodniki razveljavili.

Maročani so zatem zahtevali ogled videoposnetka in odločitev z zdaj v mednarodnem merilu uveljavljenim sistemom VAR, pa ta ni bil na voljo, ker je bil v okvari. Vodstvo in igralci Wydada nato niso želeli več igrati in vodstvo tekmovanja je po 90 minutah čakanja zmago prisodilo Esperanceu.

CAF je sicer najprej odločil, da bi povratno tekmo ponovili na nevtralnem igrišču, a je Mednarodno arbitražno razsodišče za šport (Cas) v Lozani razsodilo proti tej odločitvi.

Preberite še: