Ni še konec boja za lovoriko, Tunizijci morajo vrniti pokal

Nogometaši Esprancea so že slavili naslov prvakov, a bodo morali vrniti pokal in še enkrat odigrati povratno tekmo.

Nogometaši Esprancea so že slavili naslov prvakov, a bodo morali vrniti pokal in še enkrat odigrati povratno tekmo. Foto: Reuters

Afriška nogometna zveza je odločila, da bodo povratno tekmo finala afriške lige prvakov med tunizijskim Esperanceem in Wydadom iz Casablance morali odigrati še enkrat na nevtralnem terenu. Na povratni finalni tekmi so namreč po sporni odločitvi, ko so še z VAR razveljavili izenačujoči zadetek, igralci Wydada zapustili igrišče.

V petkovi povratni tekmi afriške lige prvakov je edini zadetek v 41. minuti dosegel Youcef Belaili in skupno zadel za 2:1. Wydad je v 59. minuti nato dosegel izenačujoči zadetek, a so ga sodniki razveljavili.

Maročani so zatem zahtevali ogled videoposnetka in odločitev z zdaj v mednarodnem merilu uveljavljenim sistemom VAR, pa ta ni bil na voljo, ker je bil v okvari. Vodstvo in igralci Wydada nato niso želeli več igrati in vodstvo tekmovanja je po 90 minutah čakanja zmago prisodilo Esperanceu.

"Tako igralni kot varnostni pogoji niso bili v skladu s pravili na povratni tekmi, zaradi česar se tekma ni končala," je dejal predstavnik afriške zveze Hedi Hamel na sestanku v Parizu.

"Posledično bo povratna tekma igrana zunaj Tunizije in Esperance mora vrniti pokal," je še dejal Hamel in dodal, da bo tekma po afriškem prvenstvu, datum pa bodo določili pozneje.

Preberite še: