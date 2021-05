Najprej škandal z Oblakom, zdaj pod drobnogledom še zabava pri Messiju

V španskem prvenstvu v zadnjih dneh ni razburljivo le na zelenicah, ampak tudi izven igrišč. Pred dramatično končnico prvenstva, v kateri Atletico, Real in Barcelona ločita le dve točki, sta odjeknili dve aferi. V prvo sta bila vpletena nogometaša Atletica Jan Oblak in Stefan Savić, v drugo pa skoraj celotna zasedba Barcelone. Očitajo jim nespoštovanje protikoronskih omejitev, zanimivo pa je, da se vse skupaj dogaja pred velikim sobotnim derbijem, na katerem bo Atletico gostoval na Camp Nouu.

V Španiji močno odmeva zabava, ki je v ponedeljek potekala v Messijevi vili v Castelldefelsu. V idiličnem obmorskem kraju v okolici Barcelone so si po treningu dali duška številni nogometaši Barcelone. Tako prve kot tudi druge ekipe. Z balkonov je bilo slišati skandiranje "Šampioni, šampioni".

🎶 ¡𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐄𝐒, 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐄𝐒!



🙌🏽 Los jugadores del Barça cantan animados en la conjura en casa de Messi



📺 #DirectoGol pic.twitter.com/3GDirfZQkO — DirectoGol (@DirectoGol) May 3, 2021

Ni manjkalo dobre volje, zlasti po osvojeni pokalni lovoriki in veliki priložnost za osvojitev naslova, zlasti po zlata vredni nedeljski zmagi na Mestalli nad Valencio (3:2). Nogometaši so se družili, a naj bi se pri tem spozabili in kršili protikoronske omejitve. Ker pa so se hišne zabave udeležile tudi številne srčne izbranke igralcev, je dogodek prerasel v afero. Španska nogometna liga je odprla preiskavo, na tapeti se je znašel tudi najboljši nogometaš Barcelone Lionel Messi.

Lionel Messi je v nedeljo pomagal Barceloni do zmage v Valencii, dan pozneje pa je po treningu priredil hišno zabavo, ki dviguje prah. Foto: Guliverimage

O tem je poročal katalonski športni dnevnik Mundo Deportivo in dodal, da sama zabava ne pomeni sama po sebi kršitve koronskih pravil, kjer je v Španiji dovoljeno srečanje več kot šestih ljudi, če pripadajo istemu mehurčku oziroma skupnosti. Nogometaši veliko časa preživijo skupaj, pogosto imajo tudi skupne obroke. Ker pa so se zabave udeležile tudi njihove žene in dekleta, je nastala težava, saj njihova navzočnost po mnenju vodstva la lige ni bila dovoljena. Incident preiskuje tudi regionalna katalonska vlada.

Oblak: Ni treba verjeti vsemu, kar vidite

Barcelona ni edini klub, ki se je pred sobotnim derbijem omenjal v aferi. Podobno velja tudi za vodilni Atletico. V zadnjih dneh je veliko prahu dvignil škandal, v katerega sta se zapletla Jan Oblak in Stefan Savić. Slovenec in Črnogorec sta dolgoletna soigralca pri Atleticu in dobra prijatelja. Družita se tudi v prostem času, na socialnih omrežjih pa so se pojavili posnetki z zabave, na kateri se pojavljata tudi člana vodilnega Atletica.

Anda que han tardado los medios en sacar la comida de Messi y compañía, parece que lo de Oblak y Savic no paso nunca, que asco de periodismo basura y oportunista, a la orden del día vaya. pic.twitter.com/KVL619vlG5 — MiKiBET (@MiKiiBET) May 4, 2021

Pri Mundo Deportivu so objavili kar nekaj posnetkov. Na enem Črnogorec kadi cigareto, Škofjeločan vodno pipo, udeleženci zabave pa niso nosili mask ali kako drugače spoštovali protikoronskih priporočil.

"Dober film. Ni treba verjeti vsemu, kar vidite" je prek Instagrama sporočil kapetan slovenske nogometne reprezentance, ki se spogleduje s prvim naslovom španskega prvaka, iz tabora Atletica pa prihajajo pojasnila, kako je bil ta video posnet v preteklosti, še pred obdobjem, ko je Španijo usodno napadla epidemija novega koronavirusa. Ni malo navijačev rdeče-belih, ki so prepričani, da je tovrstna afera ustvarjena zgolj iz zlobnih namenov, da bi vnesla nemir v vrste vodilnega kluba pred zelo pomembnim gostovanjem v Barceloni. Ena izmed deklet, ki se pojavlja v filmu, ime ji je Teresa Echave, je javno potrdila, da so ta film posneli še pred izbruhom covid-19.

Pred Atleticom je ena najtežjih tekem v tej sezoni. Vodilni položaj bodo v soboto branili pri Barceloni. Foto: Guliverimage

V Španiji se tako obeta zelo razburljiva končnica. Do konca la lige so še štirje krogi. Atletico ima dve točki prednosti pred Realom in Barcelono ter šest pred Sevillo. V naslednjem krogu se bodo štiri najboljše ekipe, ki so razred zase v tej sezoni, tako da so si že zagotovile nastop v ligi prvakov 2021/22. Barcelona bo v soboto gostila Oblakove rdeče-bele, dan pozneje pa bo Real gostil Sevillo.