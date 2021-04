Mediji: Messi dobil uradno ponudbo PSG

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lionel Messi je ta mesec Barcelono popeljal do španske pokalne lovorike. Foto: Reuters

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je po poročanju medijev dobil tudi uradno ponudbo za prestop v francoski PSG. Parižani nogometašu Barcelone, ki bo junija dopolnil 34 let, ponujajo dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za eno leto, trdi brazilski novinar Marcelo Bechler iz TNT Sports Brasil.

Kje bo po koncu sezone kariero nadaljeval Lionel Messi? Do zdaj je v članski konkurenci nosil le dres Barcelone, poleti pa bi se lahko zgodila odmevna sprememba. Argentincu se namreč 30. junija izteče pogodba z Barcelono, tako da bi lahko zadolženega katalonskega velikana zapustil brez odškodnine. To bi bil velik udarec za navijače Barcelone, ki napadalca iz Rosaria doživljajo kot dolgoletno ikono in simbol kluba.

Ponudba PSG naj bi bila izdatna

Bosta Lionel Messi in Neymar spet združila moči v dresu PSG? Foto: Reuters Trditev brazilskega novinarja Marcela Bechlerja, da je Messi prejel uradno ponudbo PSG, je povzel tudi španski radio Cadena Ser. Bechler velja za izredno dobro obveščenega novinarja. Leta 2017 je prvi poročal o prestopu Brazilca Neymarja iz Barcelone v PSG, zdaj pa trdi, da so katarski lastniki PSG zelo optimistični glede selitve Messija v francosko prestolnico. Ob tem pravi, da je "nogometni projekt" v Parizu bolj konkurenčen od tistega v Kataloniji, obenem pa je ponudba Parižanov nedosegljiva za tekmece, ki jih zanima Messi.

Španski mediji pa poročajo, da Barcelona Messiju še ni ponudila podaljšanja pogodbe. To je zelo presenetljivo tudi zato, ker je novi prvi mož kluba Joan Laporta večkrat poudaril, da bo Messi ostal v klubu. Tudi Messijev rojak v Parizu Angel de Maria je že februarja večkrat dejal, da so možnosti za prestop dobre.

Predsednik Barcelone Joan Laporta je letos večkrat poudaril, da namerava Argentinec ostati v klubu. Foto: Guliver Image

Katalonski časnik Sport je v sredo poročal, da se namerava Barcelona poleti okrepiti z Neymarjem in da bodo Messija pregovorili, da ostane v klubu. Razplet ostaja negotov. Že lani je Messi po porazu z Bayernom z 2:8 v četrtfinalu lige prvakov napovedal svoj odhod iz kluba, a ga je uprava takrat prepričala, da je ostal na Pirenejskem polotoku.