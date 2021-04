Simeone se je posul s pepelom, Oblaku se vse manj smeji

Ljubitelji španskega prvenstva si manejo roke. Že dolgo niso spremljali tako napete končnice la lige, kot jo lahko v tej sezoni. Pet krogov pred koncem je pri vrhu zelo izenačeno. V igri za naslov prvaka so kar štirje klubi (Atletico, Real, Barcelona in Sevilla). Oblakov Atletico je še vedno v vodstvu, a bi bilo lahko po nedeljskem porazu v Bilbau (1:2) kmalu drugače, saj čaka Katalonce v četrtek zaostala tekma z Granado. Takrat pa obstaja velika možnost, da bo Simeonejeva četa po dolgem času ostala brez prvega mesta.

V ''rdeče-belem'' delu Madrida je vrag vzel šalo. Če se je lahko Atletico še pred nekaj meseci pohvalil z ogromno prednostjo pred največjima kandidatoma za naslov španskega prvaka, Realom in Barcelono, so se po nizu slabših rezultatov stvari zapletle. Še po vsakem spodrsljaju, po katerem je prednost Atletica v spomladanskem obdobju kopnela, sta trener Diego Simeone in kapetan Koke iskala uteho v spoznanju, da ima madridski velikan še vedno vse v svojih rokah. Da še vedno sam odloča o svoji usodi.

Atletico Madrid sicer danes praznuje 118. rojstni dan:

𝟭𝟭𝟴 𝗮𝗻̃𝗼𝘀 𝘀𝗶𝗻 𝗱𝗲𝗷𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗲𝗿.



🎁 ¡Felicidades, familia rojiblanca!



🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/0Vyv8M9QoH — Atlético de Madrid (@Atleti) April 26, 2021

Barcelona v četrtek že prva?

Razočaranje Felipeja po porazu v Bilbau. Foto: Reuters Podobno se je zgodilo tudi po porazu Los Colchoneros v Bilbau (1:2). Pri Atleticu še niso prižgali alarma, a so njegovi skrbi o tem, da bi lahko zadržal vodilni položaj, vse večje. Barcelona je vse bližje. Podobno lahko zdaj razglašajo tudi Katalonci, saj s tekmo manj za Atleticom zaostajajo le dve točki. Če bo torej Barcelona do konca sezone dobila vse tekme, ji ne bo mogel nihče preprečiti nove zveznice.

Zvezdniški izbranci Ronalda Koemana lahko tako prehitijo Atletico že kaj kmalu, saj se bodo med tednom v zaostali tekmi spopadli z Granado. Nato bi ljubitelje la lige čakalo pet izjemno zanimivih krogov, o novem španskem prvaku pa bi ogromno razkril težko pričakovani spopad na Camp Nou, kjer se bosta 8. maja pomerila Barcelona in Atletico.

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je bil dvakrat premagan po strelih z glavo. Foto: Guliverimage

Nista pa to edina kandidata za naslov, kje pa. Na njune spodrsljaje bodo čakali v vrstah Reala, pa tudi Seville, ki se je po imenitnem nizu petih zaporednih zmag skoraj neopazno priključila najboljšim in za Atleticom pet krogov pred koncem zaostaja le še tri točke. Obeta se torej končnica, kakršne ni bilo v la ligi že dolgo!

Simeone: Če trener tega ne more preprečiti ...

Atleticu je zmago zagotovil Inigo Martinez. Foto: Reuters ''Borili se bomo do konca. Čaka nas še pet tekem. Moramo dobiti vseh pet. Verjamemo, da smo tega sposobni,'' je po porazu v Baskiji sebe in navijače Atletica tolažil kapetan Koke.

''O prvaku bo odločala psihološka trdnost, čustvena uravnoteženost. To bo odločilni dejavnik. Naslov prvaka po navadi osvajata Barcelona in Real. Večino sezone smo imeli prednost, a smo vedeli, da se ta kluba ne bosta kar tako predala. Zdaj gremo od tekme do tekme. Najprej nas čaka tekma z Elchejem. Čaka nas še vznemirljiv boj, saj igra zelo dobro tudi Sevilla. A še vedno si sami krojimo usodo. Odločala bo psihološka trdnost,'' poudarja Diego Simeone, ki je Atletico nazadnje na prestol španskega prvenstva popeljal leta 2014. Po porazu je prevzel odgovornost za medlo predstavo, ki ni mogla navdušiti navijačev. To velja zlasti za uvodnih 45 minut, ki jih je Atletico izgubil z 0:1.

''V prvem polčasu nismo igrali tako, kot sem si zamislil. Če se to ponavlja, je to bolj težava trenerja kot pa ekipe. Če trener ne more tega preprečiti, dela nekaj narobe,'' je prevzel odgovornost za slabo igro in se po porazu, s katerim je Atletico ponudil Barceloni priložnost, da ga v sredo po dolgem času sklati s prvega mesta, posul s pepelom.

Atletico je na zadnjih štirih gostovanjih v la ligi osvojil le dve točki. Osmega maja bo gostoval pri Barceloni! Foto: Reuters

Madridčanom se je v Bilbau resda po izenačenju Stefana Savića že nasmihala točka, a je nato Inigo Martinez le nekaj minut pred koncem rednega dela premagal Jana Oblaka in poskrbel za veliko razočaranje gostov. S tem se nadaljuje skromen iztržek Madridčanov v gosteh. Na zadnjih štirih gostovanjih so osvojili le dve točki. To je poleg težav, odsotnosti nekaterih igralcev zaradi poškodb, pa tudi okužb novega koronavirusa, predstavljalo razloge, da je Atletico zapravil malodane vso prednost. A še vedno velja "računica", ki jo tako vztrajno ponavljata Simeone in Koke. Če bi do konca dobili vseh pet tekem, bi se veselili naslova španskega prvaka!