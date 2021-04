Po spodrsljaju Oblakovih lahko Barcelona v četrtek skoči na vrh

Nogometaši Barcelone so na nedeljski tekmi 32. kroga španskega prvenstva z dvema goloma Antoinea Griezmanna slavili pri Villarrealu (2:1). Šest krogov pred koncem so Katalonci sicer tretji, a imajo enako število točk kot drugi Real Madrid, in dve manj od madridskega Atletica Jana Oblaka, ki je ostal praznih rok v Bilbau (1:2), a tudi tekmo manj kot moštvi pred njim. Barcelona lahko na vrh skoči že v četrtek, ko bo na zaostali tekmi gostila osmo Granado. Ta je danes izgubila s Sevillo, ki je na zadnjih osmih tekmah sedemkrat zmagala in enkrat remizirala, tako da na četrtem mestu za Atleticom zaostaja le štiri točke.