Abass suspendiran, Mandarić ponuja podpisano opravičilo

Mladi napadalec Olimpije Abbas Issah do nadaljnjega ne sme igrati tekem. Nogometna zveza Slovenije (NZS) ga je zaradi nešportnega in neprimernega vedenja neposredno po koncu večnega derbija v Mariboru suspendirana. Tako Ganca zagotovo ne bo na sredini domači tekmi s Krškim, na kateri bi želel predsednik Olimpije Milan Mandarić v Stožicah pozdraviti čim več gledalcev. V želji po večjem obisku je vsem, ki se zanimajo za ogled srečanja, pripravil zanimivo opravičilo.

Kakšna bo usoda Abbasa Issaha, ki si je po sladki zmagi Olimpije v 34. krogu Prve lige Telekom Slovenije nad Mariborom (3:2) dovolil gesto, s katero je razbesnel mariborsko občinstvo in poskrbel za incident? Nogometna zveza Slovenija je pred disciplinskega sodnika Romana Roglja sporočila, da je mladi Afričan do nadaljnjega suspendiran. Suspenz bo trajal vse do izreka konkretne disciplinske kazni, tako da se Abbasu v zaključku sezone, ki bi lahko Olimpiji prinesla toliko lepega, ne piše nič dobrega.

Prijel se je za moškost in provociral navijače

Issah Abass je na dvoboju v Ljudskem vrtu pomagal Olimpiji do velike zmage nad Mariborom (3:2), nato pa po tekmi zakuhal incident, na katerega NZS po prijavi igralca ni ostala ravnodušna. Foto: Vid Ponikvar V sredo ne bo mogel pomagati soigralcem na domači tekmi s Krškim, na kateri bodo zmaji skušali upravičiti vlogo favorita in dokazati, da zmorejo na domačem igrišču premagovati tudi na papirju bistveno slabše tekmece, s katerimi so se v zadnjem obdobju nekajkrat spotaknili. Zlasti z Gorico in Ankaranom, ki sta v Stožicah remizirala brez zadetkov, njuna vratarja pa parala živce nogometaše Olimpiji, vključno z Abbasom.

Ganec se je med proslavljanjem dragocene zmage v Ljudskem vrtu tik pred odhodom z igrišča odločil za provokacijo. Bil je v spodnjem perilu in se prijel za moškost, nekaj privržencev vijolic pa je na tribunah podivjalo in odhitelo proti tunelu, kjer so želeli fizično obračunati z drznim krilnim napadalcem Olimpije. Abbas je s svojim dejanjem razjezil tudi starejše soigralce. Kapetan Branko Ilić ga je zaradi tega okrcal pred vsemi v slačilnici, Rok Kronaveter pa je njegovo dejanje označil za nesprejemljivo ter dodal, da jih je Ganec zaradi tega dobil po glavi.

Povod Issaha Abassa za incident:

Kaj se je dogajalo po tekmi v Ljudskem vrtu:

Incident, ki ga je zakuhal Issah Abass pic.twitter.com/ZRUzxczRdS — Rok Viskovic (@Rok_Viskovic) May 19, 2018

Zdaj bo moral hitronogi nogometaš, ki je v tej sezoni drugi najboljši strelec Olimpije in ponavadi sestavlja najmočnejšo Bišćanovo enajsterico, prisilno počivati, v kratkem pa naj bi svojo odločitev o incidentu, ki je vrgel temno senco na slavje Ljubljančanov v mestu ob Dravi, podal še njegov delodajalec Olimpija.

Mandarić vabi navijače v Stožice

Opravičilo, ki ga na spletni strani ponuja NK Olimpija. Foto: Sportal Zeleno-beli so z mislimi že usmerjeni v sredino tekmo s Krškim. V Stožicah bodo gostili Posavce, ki so si že zagotovili obstanek, tako da lahko na gostovanju pri vodilnem prvoligašu nastopijo sproščeno. Krško je letos v gosteh že presenetilo Maribor, tako da čaka Olimpijo vse prej kot enostavno delo. To bo zadnja domača prvenstvena tekma zmajev v tej sezoni, na kateri želi predsednik Milan Mandarić videti veliko gledalcev. Vsekakor več, kot jih je ponavadi na domačih tekmah v spomladanskem delu, ko na drugi strani ne igra Maribor (oziroma Domžale).

''Naši fantje so prišli do velike zmage v Mariboru. Rad bi jih pohvalil za pogumno in vztrajno igro, za katero so bili nagrajeni z izjemno zmago. To je nogomet, kakršnega igrajo šampioni in to je Olimpija, na katero smo vsi ponosni! V sredo nas čaka nova pomembna tekma. Skupaj gremo proti naslovu prvaka. Pridite v Stožice,'' poziva predsednik navijače v Stožice, da pomagajo zeleno-belim do nove zmage, še kako potrebne v boju za naslov.

V želji, da bi bilo gledalcev čim več, kar bo glede na termin srečanja – začetek dvoboja bo med delovnim tednom že ob 16. uri – se je Mandarić domislil nevsakdanje ideje. Olimpija pred uradne strani ponuja osnutek opravičila, katerega je podpisal sam predsednik zmajev. Želi, da ga navijači Olimpije natisnejo, izpolnijo, pokažejo nadrejenim in pridejo na tekmo v Stožice.

Bo Milan Mandarić v sredo dočakal zmago Bišćanove čete proti Krškemu, za katerega bo stiskal pesti Maribor? Foto: NK Olimpija Ljubljana

''Zmaji so blizu, zares blizu, a se zavedajo, da nam lahko uspe zgolj ob pravi podpori najboljših navijačev v državi. V Mariboru ste pokazali, kakšna podpora ste lahko, zdaj pa moramo veliko zmago skupaj potrditi proti Krškemu.Termin tekme je zaradi vaših obveznosti (služba, šola...) neugoden, a to ni opravičilo. Oziroma bolje rečeno, za to imamo opravičilo. Predsednik Olimpije Milan Mandarić se je zavzel in napisal opravičilo, ki je (v to smo prepričani!) dovolj, da vas bodo nadrejeni in učitelji/profesorji spustili na tekmo Olimpije! Nenazadnje gre za eno izmed najbolj pomembnih v zadnjih letih. Če to ni dovolj dober razlog, bomo težko našli boljšega …,'' so zapisali na uradni strani Olimpije.

Dvoboj med Olimpijo in Krškim se bo v sredo začel ob 16. uri, istočasno pa se bo v Celju začel dvoboj predzadnjega kroga 1. SNL med Celjem in Mariborom. Če bi vijolice ostale brez zmage, Ljubljančani pa bi premagali Posavce, bi si izbranci Igorja Bišćana zagotovili naslov državnega prvaka že krog pred koncem.