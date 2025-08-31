Primorje izkoristilo številčno prednost in v izdihljajih vzelo točko, zvečer bo vroče v Stožicah

Na uvodni nedeljski tekmi sedmega kroga 1. SNL sta se Mura, ki je dvakrat vodila, in Primorje razšla z remijem (2:2). Ob 17.30 bodo Celjani gostili Domžale, ob 20.15 sledi večni derbi v Stožicah med Olimpijo Mariborom. Novi član Ljubljančanov Jasmin Kurtić ga bo spremljal še kot gledalec. Že v petek je Aluminij z 1:0 premagal Koper, Radomlje, ki so ostale brez najboljšega strelca, so v soboto zvečer gostile Bravo in izgubile z 0:6. Venuste Baboula je zabil kar štiri gole.

1. SNL, 7. krog:

Nedelja, 31. avgust:

Igra mačke z mišjo v Celju?

Celjani so največji ponos slovenskega klubskega nogometa v Evropi. V konferenčni ligi so v play-offu kvalifikacij po dveh izjemnih predstavah izločili Banik iz Ostrave, v nedeljo pa jim bodo lahko navijači prvič na stadionu Z'dežele čestitali za odmeven dosežek, ki bo napolnil tudi klubsko blagajno. Četa Alberta Riere je zmago v Ostravi posvetila nesrečnemu Marku Zabukovniku, ki bo zaradi poškodbe kolena izpustil še dobršno število tekem.

Celjani so v četrtek osvojili češko trdnjavo v Ostravi. Foto: Guliverimage

Celjani bodo v nedeljo skušali nadaljevati imeniten niz v 1. SNL, kjer so v uvodnih šestih krogih osvojili maksimalnih 18 točk, pri tem pa z všečnim nogometom dosegli kar 20 zadetkov. Tokrat prihajajo v goste Domžale, ki v tej sezoni še niso osvojili niti ene točke. Dvakratni prvak je v finančni krizi, po odhodih domnevnih investitorjev iz Hrvaške pa so se zgodile nove spremembe, zdaj so v mestu ob Kamniški Bistrici pristali na sodelovanje s partnerji iz Italije.

Olimpija v rezultatski krizi, Maribor kraljuje na derbijih

Vrhunec sedmega kroga predstavlja vroči derbi med Olimpijo in Mariborom. Takšni dvoboji so ponavadi odločali o razvrstitvi pri vrhu, tokrat pa je drugače, saj tako zmaji kot vijolice že krepko zaostajajo za vodilnimi Celjani. Zeleno-belim se ni posrečila šok terapija z menjavo trenerja, Nizozemec Erwin van de Looi ni prinesel želenega premika na bolje. Klub po napornem in rezultatsko neuspešnem gostovanju v Armeniji čaka izziv, pri katerem bi mu navijači težko oprostili nov spodrsljaj.

Radovan Karanović je zadnji strateg, ki je Maribor popeljal do lovorike (2022). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V Stožice namreč prihaja Maribor, ki se tudi ne more pohvaliti z bleščečo formo, se je pa lahko za razliko od Olimpije med tednom odpočil in tehtno pripravil na zmaje, hkrati pa je po prihodu začasnega trenerja Radovana Karanovića zapihal nov veter. Proti mlinarjem je bilo v igri Maribora že zaznati več poguma in igrivosti (5:1), zdaj pa bodo skušale vijolice pokvariti načrte še Olimpiji, proti kateri niso že dolgo izgubili. Zmaji so nazadnje premagali Maribor 16. septembra 2023 (2:1), nato pa na naslednjih sedmih derbijih osvojili le še dve točki.

Zadnji strateg, ki je popeljal Olimpijo do državnega naslova, je Victor Sanchez (2025). Foto: Aleš Fevžer Pred večnim derbijem, za katerega dokaj skromna prodaja vstopnic v zadnjih dneh žal ne zagotavlja pretirano visokega obiska, naslovnice polni tudi želja Maribora, da bi na trenerski položaj pripeljal nekdanjega stratega Olimpije Victorja Sancheza.

Direktor Igor Barišić je v pogovoru za Delo izpostavil, da bi Španec lahko prevzel vodenje Maribora, le če bi klub iz mesta ob Dravi Olimpiji plačal odškodnino. Barišić namreč trdi, da je bila pogodba s Sanchezom, ki je po koncu šampionske sezone 2024/25 zapustil Ljubljano, podaljšana.

Prvoligaška karavana se je v nedeljo najprej ustavila v Murski Soboti. Mura je v zadnjem obdobju dvignila kakovostno raven izvedb. V prejšnjem krogu bi skoraj ostala neporažena na Bonifiki, tokrat pa želi izkoristiti prednost domačega igrišča proti Primorju, ki podobno kot Prekmurci v tej sezoni ni prepričljiv pri osvajanju točk. Tekmeca sta se na koncu morala zadovoljiti z delitvijo točk.

Mura in Primorje sta se razšla z remijem. Foto: Jure Banfi

Remi Murašev in Primorja

Muraši so ekspresno povedli, v drugi minuti jih je v vodstvo popeljal Dario Vizinger, a veselje domačih navijačev ni trajalo dolgo. V deseti minuti je udaril Haris Kadrić in izenačil. A še pred polčasom novo vodstvo Mure, po podaji Vizingerja je zadel Luka Bobičanec in postavil rezultat prvega polčasa (2:1).

V 60. minuti se je Primorju ponudila priložnost, da napada z igralcem več. Nino Kouter je z glavo udaril tekmeca, po pregledu posnetka pa je glavni sodnik domačemu kapetanu pokazal rdeči karton, tako da so belo-črni zadnjo tretjino tekme igrali z igralcem manj. Gostje so številčno prednost izkoristili v 84. minuti, ko je Kadrić po sijajnem udarcu z glavo s 15 metrov izenačil in svoji ekipi priskrbel točko.

Obe ekipi sta pri petih točkah, na osmem in devetem mestu.

Rozman branil vse, Aluminij premagal Koper

Sedmi krog, ki prinaša največji praznik klubskega nogometa v Sloveniji, saj se bosta prvič v tej sezoni spopadla največja rivala Olimpija in Maribor, se je začel v petek popoldne v Kidričevem. Drugoligaški prvak Aluminij je imenitno vstopil v sezono. Večino točk (13) je osvojil na gostovanjih, zdaj pa je prvič zmagal še na domači zelenici. Na lestvici je ujel do tega kroga drugouvrščeni Koper. Edini gol na tekmi je v prvem polčasu zabil Behar Feta. Junak treh točk Kidričanov pa je bil tudi izkušeni vratar Matjaž Rozman, ki je nekajkrat res izvrstno posredoval. Koprčani so namreč imeli kar 15 strelov znotraj okvira vrat, nogometaši Aluminija pa le dva.

Matjaž Rozman je v deževnem Kidričevem zaustavil prav vse strele Kopra in teh je bilo res veliko. Foto: Jure Banfi

Golijada Brava proti Radomljam

Venuste Baboula je zabil kar štiri gole. Foto: Jure Banfi Za edino sobotno srečanje sta v Domžalah poskrbela Radomlje in Bravo. Mlinarji so pred tekmo ostali brez prvega strelca Mateja Malenška, rojenega Hrvata, ki je bil pred dnevi prvič vpoklican v slovensko izbrano vrsto do 21 let. Ta se namreč seli v češko ligo k dvakratnemu pokalnemu zmagovalcu Jabloncu. Malenšek ni več prvi strelec lige, saj je ravno na tej tekmi kar štiri gole dosegel nogometaš iz Srednjeafriške republike Venuste Baboula. Ta je zdaj pri sedmih zadetkih. Bravo je zmagal s 6:0.

1. SNL, 7. krog:

Petek, 29. avgust:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Lestvica: