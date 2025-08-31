V živo: komu prvi večni derbi sezone? Celjani nadaljevali strelski šov.

Na stadionu v Stožicah pravkar poteka prvi večni derbi med Olimpijo in Mariborom. Novi član Ljubljančanov Jasmin Kurtić je pozdravil navijače, a na prvo tekmo bo še počakal. Na vrhu slovenskega prvenstva so po sedmih krogih Celjani, ki so s 4:1 odpravili Domžalčane. Pod hat-trick se je podpisal povratnik Franko Kovačević, ki je s sedmimi goli na petih tekmah prvenstva prvi strelec. Mura, ki je dvakrat vodila, in Primorje sta se na uvodni nedeljski tekmi razšla z remijem (2:2). Že v petek je Aluminij z 1:0 premagal Koper, Radomlje, ki so ostale brez najboljšega strelca, so v soboto zvečer gostile Bravo in izgubile z 0:6, Venuste Baboula je dosegel hat-trick.

1. SNL, sedmi krog:

Nedelja, 31. avgust:

Vrhunec sedmega kroga predstavlja vroči derbi med Olimpijo in Mariborom. Takšni dvoboji so ponavadi odločali o razvrstitvi pri vrhu, tokrat pa je drugače, saj tako zmaji kot vijolice že krepko zaostajajo za vodilnimi Celjani. Zeleno-belim se ni posrečila šok terapija z menjavo trenerja, Nizozemec Erwin van de Looi ni prinesel želenega premika na bolje. Klub po napornem in rezultatsko neuspešnem gostovanju v Armeniji čaka izziv, pri katerem bi mu navijači težko oprostili nov spodrsljaj.

Radovan Karanović je zadnji strateg, ki je Maribor popeljal do lovorike (2022). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V Stožicah namreč gostuje Maribor, ki se tudi ne more pohvaliti z bleščečo formo, se je pa lahko za razliko od Olimpije med tednom odpočil in tehtno pripravil na zmaje, hkrati pa je po prihodu začasnega trenerja Radovana Karanovića zapihal nov veter. Proti mlinarjem je bilo v igri Maribora že zaznati več poguma in igrivosti (5:1), zdaj pa skušajo vijolice pokvariti načrte še Olimpiji, proti kateri niso že dolgo izgubile. Zmaji so nazadnje premagali Maribor 16. septembra 2023 (2:1), nato pa na naslednjih sedmih derbijih osvojili le še dve točki.

Zadnji strateg, ki je popeljal Olimpijo do državnega naslova, je Victor Sanchez (2025). Foto: Aleš Fevžer Pred večnim derbijem naslovnice polni tudi želja Maribora, da bi na trenerski položaj pripeljal nekdanjega stratega Olimpije Victorja Sancheza.

Direktor Igor Barišić je v pogovoru za Delo izpostavil, da bi Španec lahko prevzel vodenje Maribora, le če bi klub iz mesta ob Dravi Olimpiji plačal odškodnino. Barišić namreč trdi, da je bila pogodba s Sanchezom, ki je po koncu šampionske sezone 2024/25 zapustil Ljubljano, podaljšana.

Kovačević se je vrnil s hat-trickom

Celjani so največji ponos slovenskega klubskega nogometa v Evropi. V konferenčni ligi so v play-offu kvalifikacij po dveh izjemnih predstavah izločili Banik iz Ostrave, danes pa so jim lahko navijači prvič na stadionu Z'dežele čestitali za odmeven dosežek, ki bo napolnil tudi klubsko blagajno. Četa Alberta Riere je zmago v Ostravi posvetila nesrečnemu Marku Zabukovniku, ki bo zaradi poškodbe kolena izpustil še precejšnje število tekem, danes pa znova navdušila s festivalom golov, kar tri je dosegel Franko Kovačević.

Vodilna ekipa ni imela težav z zadnjeuvrščenimi. Foto: Aleš Fevžer

Celjani so nadaljevali imeniten niz v 1. SNL, v kateri so po sedmih tekmah pri maksimalnih 21 točkah, pri tem pa so z všečnim nogometom dosegli kar 24 zadetkov. Tokrat so odpravili Domžale, ki v tej sezoni še niso osvojile niti ene točke. Dvakratni prvak je v finančni krizi, po odhodih domnevnih investitorjev iz Hrvaške pa so se zgodile nove spremembe, zdaj so v mestu ob Kamniški Bistrici pristali na sodelovanje s partnerji iz Italije.

Franko Kovačević je k zmagi prispeval tri gole. Foto: Aleš Fevžer Tudi v sedmem krogu so Celjani navdušili. Prvič se je mreža gostova zatresla že v osmi minuti, ko je zadel povratnik v postavi Kovačević. Hrvat je v 36. minuti še drugič premagal mladega vratarja Domžalčanov Benjamina Matičiča. Domžalčani so v 44. minuti dosegli 11-metrovko, uspešno jo je je izvedel Haris Vučkić. A to še niso bili vsi goli v prvem delu. Kovačević je v dodatku dosegel hat-trick za 3:1 in je zdaj na vrhu lestvice strelcev sam s sedmimi zadetki.

Riera je drugi polčas začel brez Kovačevića, a tudi to ni spremenilo težišča igre. Še naprej se je več dogajalo pred domžalskimi vrati. Danijel Šturm je bil v 63. minuti blizu povišanju vodstva in golu proti bivšemu klubu, a je zgrešil. Je pa Šturm v 85. minuti žogo natančno usmeril v spodnji levi kot Matičičevih vrat za končnih 4:1.

Mura dvakrat vodila, Primorje do točke

Prvoligaška karavana se je v nedeljo najprej ustavila v Murski Soboti. Mura je v zadnjem obdobju dvignila kakovostno raven izvedb. V prejšnjem krogu bi skoraj ostala neporažena na Bonifiki, tokrat pa želi izkoristiti prednost domačega igrišča proti Primorju, ki podobno kot Prekmurci v tej sezoni ni prepričljiv pri osvajanju točk. Tekmeca sta se na koncu morala zadovoljiti z delitvijo točk.

Mura in Primorje sta se razšla z remijem. Foto: Jure Banfi

Remi Murašev in Primorja

Muraši so ekspresno povedli, v drugi minuti jih je v vodstvo popeljal Dario Vizinger, a veselje domačih navijačev ni trajalo dolgo. V deseti minuti je udaril Haris Kadrić in izenačil. A še pred polčasom novo vodstvo Mure, po podaji Vizingerja je zadel Luka Bobičanec in postavil rezultat prvega polčasa (2:1).

V 60. minuti se je Primorju ponudila priložnost, da napada z igralcem več. Nino Kouter je z glavo udaril tekmeca, po pregledu posnetka pa je glavni sodnik domačemu kapetanu pokazal rdeči karton, tako da so belo-črni zadnjo tretjino tekme igrali z igralcem manj. Gostje so številčno prednost izkoristili v 84. minuti, ko je Kadrić po sijajnem udarcu z glavo s 15 metrov izenačil in svoji ekipi priskrbel točko.

Obe ekipi sta pri petih točkah, na osmem in devetem mestu.

Rozman branil vse, Aluminij premagal Koper

Sedmi krog, ki prinaša največji praznik klubskega nogometa v Sloveniji, saj se bosta prvič v tej sezoni spopadla največja rivala Olimpija in Maribor, se je začel v petek popoldne v Kidričevem. Drugoligaški prvak Aluminij je imenitno vstopil v sezono. Večino točk (13) je osvojil na gostovanjih, zdaj pa je prvič zmagal še na domači zelenici. Na lestvici je ujel do tega kroga drugouvrščeni Koper. Edini gol na tekmi je v prvem polčasu zabil Behar Feta. Junak treh točk Kidričanov pa je bil tudi izkušeni vratar Matjaž Rozman, ki je nekajkrat res izvrstno posredoval. Koprčani so namreč imeli kar 15 strelov znotraj okvira vrat, nogometaši Aluminija pa le dva.

Matjaž Rozman je v deževnem Kidričevem zaustavil prav vse strele Kopra in teh je bilo res veliko. Foto: Jure Banfi

Golijada Brava proti Radomljam

Venuste Baboula je zabil tri gole. Foto: Jure Banfi Za edino sobotno srečanje sta v Domžalah poskrbela Radomlje in Bravo. Mlinarji so pred tekmo ostali brez prvega strelca Mateja Malenška, rojenega Hrvata, ki je bil pred dnevi prvič vpoklican v slovensko izbrano vrsto do 21 let. Ta se namreč seli v češko ligo k dvakratnemu pokalnemu zmagovalcu Jabloncu. Malenšek ni več prvi strelec lige, saj je ravno na tej tekmi kar tri gole dosegel nogometaš iz Srednjeafriške republike Venuste Baboula. Ta je zdaj pri šestih zadetkih. Bravo je zmagal s 6:0.

1. SNL, sedmi krog:

Petek, 29. avgust:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

