Jakupović zrežiral preobrat Maribora proti Muri, Olimpija prekinila niz zmag

NZS čestitala zlati Janji Garnbret Športniki držijo skupaj. Oni vedo najbolje, koliko truda in odrekanja je potrebnega za vrhunske dosežke. Ko so letos na Euru 2024 izstopali slovenski nogometaši, so prejeli ogromno čestitk in pohval kolegov iz športnega sveta, zdaj, ko potekajo olimpijske igre v Parizu, pa je obratno. Nogometna zveza Slovenije, pod okriljem katere poteka tudi 1. SNL, je čestitala vsakemu dobitniku olimpijskega odličja. Po zlati Andreji Leški in srebrnemu Toniju Vodišku je tako krovna zveza iskreno čestitala še plezalni kraljici Janji Garnbret. 🥇🧗‍♀️ Iskrene čestitke Janji Garnbret, ki je ubranila naslov olimpijske prvakinje! 👊🇸🇮 @planinskazveza | @TeamSlovenia | #SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/LwENoassRU — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) August 10, 2024

Mura izjemno otvorila derbi kroga, Jakupović poskrbel za preobrat

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Nedeljski večer je prinesel derbi kroga med stoodstotno Muro in Mariborom, ki se je med tednom namučil z Vojvodino v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Ravno v luči povratnega evropskega dvoboja je strateg vijoličastih Ante Šimundža opravil kar devet sprememb v začetni enajsterici. Na prvi gol na tekmi pa nismo čakali dolgo. V 5. minuti je lepo podajo Sandija Nuhanovića v kazenski prostor z glavo v gol pretvoril Borna Proleta in Mura je povedla. V 21. minuti pa je Arnel Jakupović spravil domače v delirij. Karol Borys ga je lepo zaposlil na robu kazenskega prostora, napadalec vijoličastih pa je z levico neubranljivo sprožil proti oddaljenejši vratnici in poravnal na 1:1. V 36. minuti je bil dvoboj za kakšno minuto prekinjen zaradi šova domačih navijačev z dimnimi baklami.

Drugi polčas sta trenerja odprla z nekaj menjavami, v 65. minuti pa novo veselje domačih. Jakupović je podal v kazenski prostor, tam jo je želel preusmeriti Hilal Soudani, a se je ni dotaknil, tako da se je mariborska sedemnajstica še drugič na tekmi vpisala med strelce. Obe ekipi sta imeli nato še nekaj lepih priložnosti, najlepšo pa je v sodnikovem dodatku zapravil Josip Iličić, ki je neoviran sprožil s približno desetih metrov, izkazal pa se je vratar Mure Florijan Raduha.

Maribor v četrtek čaka branjenje gola prednosti v Bački Topoli proti Vojvodini. Prva v Ljudskem vrtu se je končala z 2:1.

Celje dobilo festival golov

Popoldanski nedeljski spored so otvorili aktualni prvaki. V Celju so domači v 13. minuti kronali premoč proti Radomljam. Lepo podajo v prostor je izkoristil Ivan Brnić in povedel domače v vodstvo. V 39. minuti je lepo v kazenski prostor vtekel Aljoša Matko in po preigravanju zabil še drugi zadetek za Celjane. Z 2:0 sta ekipi odšli tudi na glavni odmor. V drugem polčasu pa v 54. minuti šok za Celje. Aljažu Kreflu je zdrsnilo in kasneje je moral celo zaradi poškodbe zapustiti igrišče, to pa je izkoristil Stjepan Davidović in v dvoboju iz oči v oči ugnal Lovra Štubljarja ter znižal na 2:1. Strel je vratar Celja sicer obranil, a žoga se je od napadalca Radomelj vseeno odbila v mrežo.

Albert Riera je dočakal tudi prvo zmago po vrnitvi na trenerski stolček Celjanov v prvi ligi. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V 64. minuti pa nov šok za domače. Lep prodor po levi strani igrišča je uprizoril Nino Vukasović, podal do Nika Gajzlerja, ta pa je s kakih 10 metrov zabil drugi gol mlinarjev v manj kot desetih minutah in poravnal na 2:2. Gajzler je pred tem zamenjal prav prvega strelca Davidovića. V 72. minuti je po prodoru Luko Menala zrušil Nemanja Gavrić, ki je vstopil le minuto prej in Celje je dobilo priložnost za novo vodstvo z najstrožje kazni. Vsaj tako se je zdelo, saj je nato sodnik Bojan Mertik pokazal, da je bil prekršek na robu kazenskega prostora in Celjani so dobili prosti strel. Tudi ta je bil dovolj, saj je po podaji Luke Bobičanca v kazenskem prostoru najvišje skočil Damjan Vuklišević in zabil. V 79. minuti je imel izjemno priložnost Menalo in že premagal vratarja Jakoba Kobala, ki pa se je žoge dotaknil ravno dovolj, da jo je nato še pred golovo črto ujel. V 93. minuti pa je Armandas Kučys potrdil zmago domačih, po tem, ko je zadel z neposredne bližine.

Slovenske prvake v četrtek čaka gostovanje na Irskem, kjer bodo v kvalifikacijah za evropsko ligo branili gol prednosti (1:0) proti Shamrock Rovers.

V Domžalah konec Olimpijinega zmagovitega niza

V Domžalah sta se na drugi popoldanski nedeljski tekmi merila zadnje in prvouvrščeno moštvo lige. Tako Domžale kot Olimpija v prvem polčasu nista uspela doseči veljavnega zadetka. Olimpijin napadalec Ivan Durdov je sicer v 18. minuti zabil, a gol je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Enako je bilo tudi v drugem, ko sta si obe ekipi sicer pripravili nekaj priložnosti, in srečanje se je končalo z najbolj nepriljubljenim rezultatom. Ljubljančani so pod vodstvom Victorja Sancheza še vedno nepremagani, a po desetih zmagah (štiri na pripravljalnih tekmah, tri v prvi ligi in konferenčni ligi) so tokrat zabeležili le remi. To je hkrati tudi prva točka Domžal v aktualni sezoni.

Olimpija in Domžale sta se razšla brez zadekov. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Klubski rekord sedmih zaporednih zmag na uradnih tekmah Andreja Razdrha tako ostaja nedotaknjen. Zeleno-bele v četrtek čaka ''sproščeno'' gostovanje v Moldaviji, kjer bodo proti Šerifu branili prednost kar treh zadetkov v kvalifikacijah za nastop v konferenčni ligi (3:0).

Spopad donedavnih drugoligašev v Lendavi

Ajdovci so v uvodnem srečanju 4. kroga prekrižali načrte Lendavčanom. Foto: Saša Pahić Szabo/alesfevzer.com V prejšnji sezoni sta nastopala še v drugi ligi, nato pa bila tako uspešna, da sta Lendavo in Ajdovščino po mnogih letih vrnila na prvoligaški zemljevid. Primorje je v tem oziru prikrajšano, ker zaradi odsotnosti žarometov ne sme gostiti tekmecev na domačem stadionu v prestolnici burje. Nafta v Športnem parku Lendava nima takšnih težav, a ji tudi domača zelenica proti rdeče-črnim ni pomagala do uresničitve cilja. Točke so odšle v Ajdovščino.

Primorje je v četrtem krogu osvojil ne le prve točke v tej sezoni in prve v 1. SNL po 13 letih (nazadnje so 29. maja 2011 v gosteh ugnali Celjane s 3:2), ampak tudi prve zadetke. Trenerja Milana Anđelkovića, ki je prvič poslal na igrišče tudi posojenega nogometaša Kopra Andraža Ruedla, so v dobro voljo spravili trije zadetki. Prvega je v 22. minuti po nesporazumu dveh Naftinih branilcev dosegel Hrvat Domagoj Babin, v 43. minuti se je po nizki podaji Maja Fogca z leve strani pred vrati najbolje znašel Mark Gulić, v 52. minuti pa je odbito žogo po strelu Žana Beširja v mrežo iz bližine poslal Matic Zavnik.

Bravo in Koper na delu v ponedeljek

Bravo je v prejšnji sezoni za las ujel Evropo. Prehitel je ravno Koper, tekmeca v tem krogu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V sklepnem dejanju 4. kroga se bosta v Stožicah udarila Bravo in Koper. Mladi ljubljanski klub še vedno trenira v Šiški, domače tekme pa igra na največjem objektu v Stožicah, kjer je sicer doma tudi Olimpija. Izbranci Aleša Arnola so hitro preboleli evropski izpad. V Mariboru so namučili vijolice in osvojili dragoceno točko, s katero so se zadržali v zgornji polovici razpredelnice.

Tokrat jih čaka obračun s Koprom, ki v tej sezoni pod taktirko Oliverja Bogatinova marljivo nabira točke, hkrati pa se lahko pohvali s trdno obrambo, saj je prejel le en zadetek. Manj od Primorcev jih je prejela le Olimpija. Med tednom je kapetan kanarčkov Maj Mittendorfer podaljšal sodelovanje do konca prihodnjega leta.

