Nakup novega telefona? Odkrijte, kako dobiti še darilo!

V sodobnem svetu so pametni telefoni postali naši zvesti sopotniki, ki niso zgolj orodje za komunikacijo, temveč pravi asistenti, ki nam lajšajo vsakodnevne izzive. Ne glede na to, ali potrebujemo hiter dostop do informacij, organizacijo obveznosti ali trenutek sprostitve ob najljubši mobilni igri ali seriji, so naši telefoni vedno tam, pripravljeni, da nas podprejo. In zdaj je pravi trenutek, da nadgradite svojo izkušnjo z najnovejšo Samsungovo promocijo, ki vam ne prinaša le vrhunskega telefona, ampak tudi ekskluzivna darila!

Tehnologija, ki vas razume

Samsung s svojimi najnovejšimi pametnimi telefoni odpira vrata v svet, kjer tehnologija ne postavlja omejitev, ampak jih premika. Z Galaxy AI1 mobilno umetno inteligenco, ki deluje kot vaš osebni asistent, bo vaš telefon hitrejši, pametnejši in še učinkovitejši. Funkcija Tolmač (Interpreter) vam omogoča takojšnje prevajanje pogovorov, funkcija Pomoč za zapiske (Note Assist) skrbi za organizacijo vaših obveznosti, funkcija Iskanje z obkroževanjem (Circle to Search) pa v trenutku najde točno tisto, kar potrebujete.

Foto: Samsung

Telefoni, kot so Galaxy S24 Ultra , Galaxy Z Fold6 in Galaxy Z Flip6 , dvigujejo zmogljivost in inovativnost na novo raven. Prepogljivi zasloni vam omogočajo večopravilnost in napredne kamere, ki s pomočjo umetne inteligence zajamejo čudovite fotografije v vseh pogojih. Z napravami Galaxy postane vsak dan bolj produktiven, organiziran in zabaven.

Foto: Samsung

Zabava na vsakem koraku

Čeprav so telefoni nepogrešljivi pomočniki pri delu in učenju, so tudi vir neskončne zabave. Naj gre za uživanje v najnovejših mobilnih igrah, ogled vaših najljubših vsebin na vrhunskih zaslonih ali poslušanje glasbe, pametni telefoni Galaxy poskrbijo za nepozabno doživetje. Galaxy Z Fold6 vam omogoča uporabo več aplikacij hkrati, kar olajša preklapljanje med nalogami ali uživanje v več vsebinah naenkrat.

Z Galaxy Buds3 Pro , ki jih lahko prejmete kot darilo ob nakupu izbranih telefonov, bo vaša glasbena izkušnja še boljša. Z vrhunsko kakovostjo zvoka boste lahko uživali v kristalno čistih tonih, ne da bi morali telefon sploh vzeti iz žepa.

Foto: Samsung

Samsungova darila, ki navdušujejo

Samsungova promocija, ki traja do 29. septembra 2024, vam ob nakupu izbranih pametnih telefonov ponuja izjemna darila. Če izberete Galaxy Z Fold6 ali Galaxy S24 Ultra, prejmete kar tri fantastična darila: fitnes zapestnico Galaxy Fit3, brezžične slušalke Galaxy Buds3 Pro in tablični računalnik Galaxy Tab A9+. Ta paket vam omogoča brezhibno povezano izkušnjo, ki vam bo olajšala vsakodnevna opravila ter omogočila boljše spremljanje vašega zdravja, zabavo in delo na poti.

Tudi ob nakupu drugih modelov, kot so Galaxy S24+, Galaxy Z Flip6 in Galaxy S23, ne boste ostali praznih rok, saj boste prejeli Galaxy Fit3 in Galaxy Buds3 Pro za še večjo motivacijo pri vadbi in uživanje v glasbi brez motenj.

Povezanost brez meja

S Samsungovim ekosistemom lahko svoje naprave povežete na popolnoma nov način. Pametni telefoni, tablični računalniki, slušalke in pametne ure delujejo skupaj, kar omogoča brezhibno preklapljanje med aplikacijami in napravami. S funkcijo SmartThings lahko upravljate tudi svoj pametni dom in poskrbite, da vse deluje usklajeno.

Samsungovo spletno stran in odkrijte, kako lahko vaša vsakodnevna opravila postanejo lažja in zabavnejša z najsodobnejšo tehnologijo. Ne zamudite te izjemne priložnosti, da osvežite svojo tehnologijo in se pripravite na nove izzive z vrhunskimi napravami Galaxy in ekskluzivnimi darili, ki jih prejmete ob nakupu! Obiščitein odkrijte, kako lahko vaša vsakodnevna opravila postanejo lažja in zabavnejša z najsodobnejšo tehnologijo.

1. Za nekatere funkcije AI je potrebna prijava v račun Samsung. Funkcije Galaxy AI bodo na voljo brezplačno vsaj do konca leta 2025 na podprtih napravah Samsung Galaxy. Galaxy AI še ni dostopen na Galaxy A55 5G razen funkcije Iskanje z obkroževanjem.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.