Horoskop: kaj vam prinaša novi teden?

Oven

Tako psihične kot fizične moči vam v tem tednu ne bo zmanjkalo. Še posebej za dosego ciljev na zasebnem področju ju boste še kako potrebovali, saj boste morali pokazati precejšnjo mero čustvene zrelosti. Če boste trmasto silili v nekaj, kar vam ni dosegljivo, ne boste ničesar dosegli. Raje stopite korak nazaj in počakajte, da energija naredi svoje. Prej ali slej se vam obetajo pozitivne spremembe. Lahko pa se tudi zgodi, da boste neodločni in spremenljivi. V tem primeru pa nikar ne sprejemajte nikakršnih odločitev, saj se utegnete zmotiti in kasneje vse skupaj močno obžalovati. Najkasneje do konca tedna pa vas čakata umiritev in razrešitev položaja ter ponovno boste lažje zadihali. Morda boste za konec tedna prejeli prav poseben klic.

Bik

V nasprotju s prejšnjim tednom, ko so vas čustva kar prevzemala, se boste v tem stvari lotevali precej bolj razumsko in premišljeno. Na stran boste dali svojo intuicijo, kar morda v tem primeru sploh ni slabo. Še posebej v službi boste sposobni zaplete in izzive reševati z večjo učinkovitostjo, saj boste že vnaprej predvideli, kaj se bo dogajalo. Zaradi svoje učinkovitosti si lahko morda celo priborite višje mesto med sodelavci. Pri financah pa še ne bo prišlo do kakšnih izboljšav. V sredini tedna boste za hip pozabili na skrbi in se prepustili sanjarjenju, v katerem bo glavno vlogo igrala vaša simpatija ali pa vaš ljubezenski partner. Marsikomu se bo v misli prikradla tudi oseba, ki tako ali drugače ni primerna za vas. Sanjarjenje je seveda dovoljeno, vedite pa, da je za vas bolje, da se takšne sanje ne uresničijo.

Dvojčka

Začetek tedna bo nadvse naporen, saj boste na ramenih nosili težko breme, ki se ga kar ne boste mogli znebiti. Morda se vam bo celo zdelo, da vsak dan postaja večje in večje in vam jemlje vedno več energije. K sreči pa vam ga bo, najkasneje do sredine tedna, uspelo odpraviti in kar naenkrat se boste počutili neprimerno lažje. Končno se boste lahko posvetili tudi drugim zadevam, začeli pa boste v službi. Na čustvenem področju se vam v tem tednu obetajo zapleti. V najslabšem primeru se utegnete znajti v ljubezenskem trikotniku, ki bo poln laži in prevar. Pazite, s kom imate opravka, predvsem pa se ne zapletajte v nevarne igre. Nekdo namreč ni tisto, za kar se predstavlja.

Rak

V tem tednu boste v resnični prednosti, česar nikar ne zanemarite. Še posebej na poslovnem področju se lahko prebijete skozi težavne ovire, ki vam bodo odprle nova vrata. Morda boste tudi spremenili pogled na neko situacijo, ki pa se bo verjetno navezovala na zasebno ali čustveno področje. V ljubezni se vam bo vračalo, kar ste v preteklosti posejali. To je odlična novica za samske, ki ste se trudili za zbližanje z neko osebo. Malo manj pa boste navdušeni vsi tisti, ki ste zaradi dela in drugih razlogov zapostavljali svojega partnerja.

Lev

V tem tednu se ne boste ustrašili nalog, pred katerimi se boste znašli. Imeli boste ogromno volje, še sami ne boste vedeli, od kod vam vsa ta motivacija. Čeprav bo na začetku kazalo dobro, pa se kljub temu ne boste mogli izogniti določenim težavam. Že za konec tedna pa lahko pričakujete neko ponudbo, ki vas ne bo pustila ravnodušnih. Lahko pričakujete tudi klic iz tujine, morda od nekega sorodnika, ali pa boste prejeli novico. Če bo nekdo potreboval pomoč, nikar ne zapravljajte časa. V sredini tedna se boste resneje posvetili neki težavi, ki vas bo pestila na čustvenem področju. Spoznali boste, da lahko do rešitve pridete le z razumskim pristopom, saj vas čustva vodijo v napačno smer. Za konec tedna se boste družili s prijatelji, s katerimi se boste načeloma dobro ujeli.

Devica

Težavam v tem tednu kar ne bo videti konca. Težko se boste soočali z vsem, kar se bo dogajalo tako na zasebnem kot poslovnem področju. Vse skupaj pa vas utegne tako izmučiti, da boste morali preživeti kakšen dan v postelji. Dogajanje pri vas ne bo prav nič umirjeno, vendar pa si kljub temu lahko kmalu obetate izboljšanje. Naučite se postavljati meje in ne mislite, da morate vedno vse držati v svojih rokah. Ne morete imeti popolnega nadzora nad potekom dogodkov, predvsem pa ne nad osebami. Na ljubezenskem področju vas čaka nekaj obveznosti, ki ste jih že lep čas odlagali. Bodisi da gre za odločitev ali pa korak naprej, za katerega vam je jasno, da ga morate narediti vi. Sredi tedna boste kar naenkrat začutili potrebno odločnost in se odlično odrezali. Tako samski kot vezani boste s tem okrepili čustva in si omogočili prijetna ljubezenska doživetja.

Tehtnica

Ta teden se boste osredotočili na finance, kjer stanje ne bo ravno bleščeče, vendar pa tudi kritično ne. Razmišljajte o dodatnem zaslužku. Vse, kar potrebujete, je dober nasvet, zato se pogovorite z osebo, ki se na to področje spozna in ji zaupate. Stanje se bo v kratkem času izboljšalo. V sredini tedna se ne boste mogli izogniti razmišljanju o svoji karieri. Odločali se boste, kam se usmeriti. Svet je velik in ponuja vam ogromno priložnosti. Ne zamudite jih samo zato, ker ne verjamete vase. Samozavest je ključna na poti do uspeha. Če se boste znašli v slepi ulici in ne boste točno vedeli, kaj bi naredili s svojimi čustvi, preprosto počakajte, saj se bo težava najverjetneje razrešila sama od sebe. V nobenem primeru nikar ne obupavajte, četudi ne bo vse potekalo tako, kot ste si zamislili. Verjemite v moč pozitivnih misli, zato se ne predajajte negativizmu, četudi vas bo še tako mikalo.

Škorpijon

Denarne težave utegnejo v tem tednu biti vaša prioriteta. Osredotočite se na poti, ki bi vas pripeljale do dodatnega zaslužka, saj bi vam prišel še kako prav. Četudi se boste morali za to odreči prostemu času, se žrtvujte in kmalu bo bolje. V službi si boste na vso moč želeli spremembe delovnega mesta oziroma napredovanja, vendar se bo zdelo, da se vam zapirajo vse poti. Ne izgubite upanja, saj veste, da vsaka stvar zahteva svoj čas. Z vztrajnostjo in potrpežljivostjo boste povzročili pravi čudež, le verjemite. V prvi polovici tedna vas čaka izziv na čustvenem področju, kjer vas v najslabšem primeru čaka grenko razočaranje. Čeprav bo vaše srce strto, pa se nikar ne obremenjujte preveč. Zavedajte se, da vas prej ali slej čakata sreča in zadovoljstvo.

Strelec

V tednu, ki je pred vami, nikar ne pozabite na svoje najbližje. Še posebej, če se vam v krogu družine obeta neko praznovanje ali podoben dogodek, glejte, da ne boste stisnili repa med noge. Oseba bi vam namreč utegnila precej zameriti. Na zasebnem področju se boste soočili z neko spremembo, ki vam bo nadvse ugajala, saj ste si je že dolgo želeli. Uživajte v vsem, kar vam prinaša življenje, in ne pozabite izkazovati hvaležnosti za vse, kar imate. Vsak ima pravico živeti življenje, kakršno želi, zato ljubljeni osebi ne vsiljujte svojega mišljenja. S tem ne škodujete le njim, ampak predvsem sebi in svojemu ljubezenskemu odnosu, ne glede na to, ali gre zgolj za simpatijo ali pa že za ustaljeno zvezo. Za konec tedna se vam obeta izboljšanje, če boste premagali obstoječe slabe navade.

Kozorog

V tem tednu boste večkrat zasanjani in razmišljali, kam vas vodijo življenjske poti, po katerih stopate. Morda nad vsem ne boste najbolj navdušeni in zadovoljni z rezultati, vendar se morate zavedati, da ste vedno ravno na pravšnjem položaju. Ne mislite, da bi v tem trenutku morali biti nekje drugje ali pa početi nekaj drugega. Vse, kar se dogaja, se mora in je za nekaj dobro, četudi morda tega še ne vidite. Pomembno je, da vztrajate in ste potrpežljivi. V začetku tedna vas bo razočaranje na ljubezenskem področju postavilo na realna tla, vendar pa se vam izboljšanje obeta že v drugi polovici, zato potrpežljivost ne bo odveč. Bolj ko se boste sposobni vživeti v čustva drugih ljudi, hitreje boste zgladili nesoglasja. Pri samskih se prav lahko zgodi, da se bo slab začetek v sredini tedna nadvse ugodno razpletel.

Vodnar

Razlog za vaše slabo razpoloženje se skriva na čustvenem področju, saj vam tu dogajanje v zadnjem času nikakor ni naklonjeno. Pravzaprav se vam zdi, da se vse odvija ravno obratno od želenega. Ta teden vas bo spodbudil, da pobrskate globoko po svoji notranjosti ter spoznate stare in preživete vzorce, ki vas vedno znova pripeljejo do istih težav. Prej ko se boste soočili sami s sabo in razumeli razlog svojega delovanja, prej boste pripravljeni na novo življenje. S financami v teh dneh delajte preudarno, saj boste nagnjeni k naivnosti. V ljubezni ne kaže na kakšne večje spremembe. Vezani boste vsaj za nekaj časa rešili težave, ki so se pojavile, samski pa boste ves čas namenili prijateljem, saj se boste v njihovi družbi počutili naravnost odlično.

Ribi

Morda bi bilo bolje, da ne zaupate človeku, ki vas je že pustil na cedilu. Odločitev je sicer vaša, vendar pazite, kaj počnete. Morda vse skupaj ni tako nedolžno, kot se zdi, zato si vzemite čas in poglejte v ozadje dogajanja, osebo pa za zdaj še držite na razdalji. V službi boste imeli v prihajajočih dneh ogromno dela, kar vam bo vzelo tudi večino energije. Še bolj kot delo pa bo za vas naporen neki sodelavec. Nenehno vam bo nasprotoval, velikokrat se vam bo zdelo, da zgolj iz principa. Morda bi bilo najbolje, da se sploh ne menite zanj, ampak le odločno nadaljujete svojo pot. Vezani boste imeli občutek, da nekdo spletkari za vašim hrbtom. Seveda boste najprej obtožili partnerja, a se bo kaj kmalu izkazalo, da ste se odzvali prehitro. Izkoristite konec tedna za romantiko. Samski se boste v tem tednu znašli v trenutnem naletu strasti, a boste tudi hitro ugotovili, da se pravzaprav ne želite čustveno vezati.