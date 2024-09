Oven

Današnji dan bo idealen za učenje za test in za pisanje seminarskih nalog. Imeli boste boljšo mentalno moč kot običajno, kar vam bo pomagalo na prav vseh področjih. Zelo ste sposobni in znate razmišljati, zdaj to samo še uporabite. Vsekakor izkoristite to možnost in vse se bo odlično izteklo.

Bik

Imeli boste težnjo po negativnosti, ker boste obkroženi z ljudmi, ki bodo samo kritizirali druge in iskali napake tudi tam, kjer jih sploh ne bo. Ostati pozitiven je včasih težko, še posebej ko so okoli negativni ljudje. Ne sodelujte, ker bo drugače to vplivalo tudi na druga področja vašega življenja, na družino, prijatelje in zunanje interese.

Dvojčka

Če vam je služba v zadnjem času bolj v breme kot v užitek, premislite o zamenjavi. Vaša osebnost je takšna, da potrebuje veliko prostora za rast in svobodo. Če vas kaj zavira, poiščite nov profesionalni izziv. Imate srečo, da imate veliko izkušenj, preverite svoje možnosti. Izbirajte pa previdno.

Rak

Danes boste še posebej usklajeni z okoljem in ljudmi okoli vas. Takšna občutljivost bo za vas novost in ne boste ravno prepričani, kaj početi z nešteto sporočili, ki bodo prihajala v vašo glavo, navidezno od nikoder. Čeprav bo to nekaj čisto izven vaših običajnih izkušenj, raje poskušajte to sprejeti, ne analizirajte preveč.

Lev

Čutili boste, da ste pod stresom. Res je, pred vami je naporen dan. Obstaja možnost težkih razprav in soočenj. Vaša inteligentnost bo v ospredju. Ne bojte se. V popoldnevu si privoščite dovolj fizične aktivnosti, saj boste samo tako lahko napolnili vaše telo z novo energijo, ki jo potrebujete. Zdravje: zmerno!

Devica

Občudujete tako svojo družino kot tudi prijatelje. Prijatelji so za vas nekaj posebnega. Vedno so vam na voljo, ko imate težave. Z njimi delite veliko spominov. Dan bo v znamenju prijaznih duhov, a vi jih boste hoteli spraviti še v dobro voljo. Povedali jim boste točno to, kar bodo želeli.

Tehtnica

Okolica vas večinoma vidi kot sramežljivega in zadržanega, a vi sami pri sebi veste, da ste zelo prijateljski, ko se enkrat sprostite. Danes boste brez večjih problemov komunicirali z ljudmi. Tudi na splošno boste zelo sproščeni, zato boste tudi klepetavi. To vam bo vsekakor dobro delo, saj se morate sprostiti.

Škorpijon

Danes bodo v ospredju vse domače stvari. Najbrž boste končno poklicali mojstra ali pa boste opravili tista domača popravila kar sami. Obetajo se vam nova poznanstva. Najverjetneje se bodo ljudje pojavili kar na vaših vratih in se povabili na večerjo. Na zalogi imejte nekaj dodatne hrane in videli boste, kaj se bo zgodilo.

Strelec

Bodite odprti za vse možnosti. Naleteli boste na nekoga, ki vam bo posredoval uporabne informacije. Ne boste se še takoj zavedeli, kako pomembne so za vas, a bodo imele dramatičen vpliv na vaše življenje. Pripravite se na vse. Za vas bo lahko bil današnji dan zelo zanimiv.

Kozorog

Danes se vam bo zgodilo nekaj nepričakovanega na finančnem področju, kar vam bo vzelo nekaj časa, saj se boste morali prilagoditi. Dan bo pravi za velike spremembe, saj se boste odločili, da boste pridobljeni denar zapravili za prilagoditev vašega življenjskega stila. Vsekakor pa zaupajte svojemu občutku.

Vodnar

Zavedate se svojih pisalnih sposobnosti, a ne zavedate se še obsega vašega talenta. Najbolje bi bilo, če bi nekaj časa vložili vanj. Nikoli se ne boste izboljšali, če bodo vaš pisalni čas nenehno ovirale druge obveznosti. Vzemite si nekaj časa in ustvarite nekaj, kar bo imelo vrednost, pa čeprav bo to lahko trajalo teden dni ali več.

Ribi

Poskusite poslušati svoj notranji glas in upoštevati svojo intuicijo. Predvsem pa pazite, da ne boste storili napačne poteze in tvegali česa, kar vam veliko pomeni. Določenim ljudem boste končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen in vdihnili zrak svobode. Nekdo bo očaran nad vami.