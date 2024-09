Električna svoboda za vsakodnevne avanture: Mercedes-Benz EQT

EQT ponuja odlično razmerje med ceno, voznimi lastnostmi, prilagodljivim prostorom in napredno tehnologijo. Foto: Mercedes-Benz AG

EQT je avtomobil, ki navdušuje vse ljubitelje udobnega potovanja ali brezskrbnega doseganja poslovnih ciljev. Zasnovan je za družine in vse, ki obožujejo aktivno preživljanje prostega časa oziroma potrebujejo prostor za prevoz manjšega tovora ali opreme. Združuje namreč duh prepoznavne vsestranskosti vozil Mercedes-Benz ter vrhunske varnostne sisteme, brezkompromisno udobje in nepozabno izkušnjo električne vožnje.

Kot cenovno najdostopnejši član družine električnih vozil Mercedes-Benz bo nedvomno postal priljubljena izbira za družine. S prilagodljivostjo različnim prostorskim zahtevam pa bo vsaka vožnja z njim prava pustolovščina, saj ne prepriča samo z uporabno obliko, temveč tudi s številnimi inovativnimi rešitvami.

Udobje premium razreda

EQT je več kot le manjše kompaktno kombinirano vozilo. Ponuja vse prednosti popolnoma električnega pogona, združene z visokokakovostno opremo in prilagodljivostjo, znano že iz sestrskega modela razreda T. S številnimi uporabnimi funkcijami izpolnjuje pričakovanja kupcev, z razkošno prostornostjo pa zagotavlja prostor za vso družino – na zadnji sedežni klopi je mogoče namestiti do tri otroške sedeže. Poleg serijskih drsnih vrat za lažji vstop in izstop iz vozila je opremljen tudi z vsem, kar uporabnik potrebuje – veliko prtljažnega prostora, paket asistenčnih sistemov za brezhibno varnost in inovativen informacijsko-razvedrilni sistem MBUX (Mercedes-Benz User Experience), ki na sedempalčnem zaslonu na dotik poskrbi za intuitivno zasnovo prikazovanja in upravljanja vozila.

V potovalni kabini je nameščena najnovejša generacija zabavno-informacijskega sistema MBUX s sedempalčnim zaslonom na dotik, umetno inteligenco in glasovnim upravljanjem. Foto: Mercedes-Benz AG

Razkošje prostora in prilagodljivosti

Inženirjem je pri tem modelu res uspela odlična integracija Mercedesovih standardov, materialov in značaja. V notranjosti zaradi mehkih in kakovostnih materialov prevladuje občutek sproščenosti, domačnosti in popolnega udobja. Model EQT dokazuje vsestranskost tudi s številnimi premišljenimi prostori za shranjevanje ter s praktično prilagodljivostjo prepriča tudi tiste, ki potrebujejo veliko prostora za vsakodnevno življenje in izlete ob koncu tedna, hkrati pa veliko pozornosti namenjajo udobju in slogu.

EQT s petimi sedeži je dolg skoraj 4,5 metra, širok 1,8 metra in visok 1,8 metra, kar omogoča dovolj prostora za vse vaše dogodivščine. Zadnjo sedežno klop je mogoče zložiti v razmerju 1/3, 2/3 ali v celoti, kar zagotavlja razkošen prtljažni prostor, prevažanje tovora na strehi z obremenitvijo do 80 kilogramov in vleko prikolice do 1,5 tone. Podobno kot avtomobil razreda T EQT ponuja tudi druge prednosti, na primer nizek nakladalni rob za lažje nalaganje težjih predmetov, dolg le 561 milimetrov, ter drsna vrata na obeh straneh, ki se odpirajo 614 milimetrov široko in več kot meter visoko, za preprosto uporabo tudi na tesnih parkiriščih. Zadnja sedežna klop je široka, dostop pa je možen s treh strani, vključno z zadnjimi vrati.

EQT je serijsko opremljen z drsnimi vrati na obeh straneh ter omogoča preprosto in varno vstopanje in izstopanje. Foto: Mercedes-Benz AG

Pomočniki za varno vožnjo, sedem serijskih zračnih blazin in doseg za brezskrbno vsakodnevno vožnjo

K visoki stopnji varnosti v EQT prispevata njegova stabilna struktura karoserije in obsežen nabor vgrajenih sistemov za pomoč pri vožnji. Vozilo je serijsko opremljeno s sedmimi zračnimi blazinami, tudi s sredinsko zračno blazino med voznikom in sovoznikom, ter z zadnjo generacijo asistenčnih sistemov, med katere sodijo sistem za pomoč pri speljevanju v klanec, asistent za bočni veter, sistem ATTENTION ASSIST, ki opozarja na utrujenost voznika, aktivni zavorni asistent s funkcijo zaznavanja prečnega prometa, aktivni asistent za ohranjanje smeri, asistent za mrtvi kot in asistent za omejitev hitrosti. Paket z asistentom za vožnjo je na voljo kot dodatna oprema ter dodatno vključuje aktivni asistent za ohranjanje razdalje DISTRONIC (na voljo tudi kot posamezna možnost) in aktivni krmilni asistent. Za dodatno priročnost in varnost pri parkiranju je na voljo še aktivni asistent za parkiranje s sistemom PARKTRONIC in kamero za vzvratno vožnjo. V kombinaciji z neobvezno vlečno kljuko ima EQT tudi asistent za stabilizacijo priklopnega vozila.

Zahvaljujoč napredni navigaciji EQ, ki upošteva stanje napolnjenosti baterije, razpoložljive polnilnice in energetske potrebe vozila, lahko z enim polnjenjem dosežete do 282 kilometrov (po WLTP). Navigacijski sistem optimizira vašo pot glede na dejavnike, kot so razdalja, način vožnje, teren in dostopnost polnilnih postaj, kar omogoča najboljšo učinkovitost in brezskrbno vožnjo. Baterijo lahko napolnite do 80 odstotkov v samo 38 minutah.

EQT predstavlja privlačno izbiro za vse, ki želite vstopiti v svet električne mobilnosti, ne da bi se odrekli prostornosti in uporabnosti. Z inovativnim električnim pogonom, vrhunsko varnostno opremo in udobjem zadovolji potrebe tako družin kot aktivnih posameznikov, ki potrebujejo vozilo za mestno vožnjo, vsakodnevne opravke ali daljša potovanja.



Ob nakupu električnega vozila ste upravičeni tudi do finančnih olajšav in ugodnosti. Preberite več: Subvencije za nakup električnih vozil – fizične osebe



EQT, opremljen s številnimi naprednimi sistemi za varnost in udobje, je popolna izbira za uporabnike z aktivnim življenjskim slogom. Foto: Mercedes-Benz AG

