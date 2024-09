Prihodnost je tukaj in zdaj!

Za odmrznjen vsakdan

Naše življenje je prepleteno z uporabo digitalnih tehnologij. Od tega, da na spletu poiščete recept za današnje kosilo, prek opravljanja dela, ali šolanja do klepeta s prijateljico, ki se je preselila v Avstralijo ... Vse to sestavlja naše sodobno življenje, in brez zanesljive povezave je kakovost naših dni okrnjena. Naj počasna in nezanesljiva internetna povezava ne vpliva na vaše vsakdanje življenje.

Obstaja rešitev, s katero se boste izognili vsem zamrznitvam. S Telekomovim optičnim omrežjem se vam to ne bo več dogajalo!

Rešitev je optično omrežje

Telekom Slovenije je v zadnjem času ogromno vlagal v izgradnjo najboljšega optičnega omrežja in lahko zato v svoje optično omrežje v tem trenutku vključi dodatnih 250 tisoč gospodinjstev tako v mestih kot na podeželju. In zakaj je to tako super? Tukaj je nekaj razlogov, zakaj boste želeli preklopiti na optiko:

Zanesljivost : Optika je kot tisti prijatelj, ki nikoli ne zamuja. Vedno je tam, ko jo potrebujete.

: Optika je kot tisti prijatelj, ki nikoli ne zamuja. Vedno je tam, ko jo potrebujete. Varnost : Vaši podatki bodo varni kot v Fort Knoxu. Optika je namreč izjemno odporna proti motnjam.

: Vaši podatki bodo varni kot v Fort Knoxu. Optika je namreč izjemno odporna proti motnjam. Hitrost : Optika omogoča najvišje hitrosti interneta. Internetne hitrosti so lahko tudi do 2 Gbit/s (in na zahtevo celo do 10 Gbit/s)! To pomeni, da lahko brez težav prenašate filme, igrate igre in delate od doma – vse hkrati!

: Optika omogoča najvišje hitrosti interneta. Internetne hitrosti so lahko tudi do 2 Gbit/s (in na zahtevo celo do 10 Gbit/s)! To pomeni, da lahko brez težav prenašate filme, igrate igre in delate od doma – vse hkrati! Kakovost slike in zvoka : Pozabite na zmrzovanje slike in motnje v zvoku. S Telekomovo optiko bo vaša izkušnja gledanja in poslušanja vrhunska.

: Pozabite na zmrzovanje slike in motnje v zvoku. S Telekomovo optiko bo vaša izkušnja gledanja in poslušanja vrhunska. Manjša zakasnitev : Adijo, zamiki! Vaše spletne igre bodo potekale gladko kot po maslu.

: Adijo, zamiki! Vaše spletne igre bodo potekale gladko kot po maslu. Stabilnost : Optika je odporna proti udarom strele in nihanju električnega toka. Torej, tudi če zunaj divja nevihta, bo vaš internet deloval brezhibno.

: Optika je odporna proti udarom strele in nihanju električnega toka. Torej, tudi če zunaj divja nevihta, bo vaš internet deloval brezhibno. Višja vrednost vaše nepremičnine : Hiše in stanovanja z urejenim priklopom na optično omrežje Telekoma Slovenije dosegajo višje cene na trgu. Le kdo si ne želi možnosti hitrega in varnega interneta?

: Hiše in stanovanja z urejenim priklopom na optično omrežje Telekoma Slovenije dosegajo višje cene na trgu. Le kdo si ne želi možnosti hitrega in varnega interneta? Cena: Paketi na optičnem omrežju niso nič dražji kot na počasnejših tehnologijah. Še več, za priklop na optiko vam Telekom Slovenije ponuja akcijske cene .

In najboljše od vsega? Prehod na optiko je za obstoječe in nove naročnike Telekoma Slovenije popolnoma brezplačen!

Dostopno po vsej Sloveniji

Telekom Slovenije gradi svoje omrežje tako v urbanih središčih kot na ruralnih območjih. Torej, ne glede na to, ali živite v središču mesta ali na podeželju, lahko uživate v vseh prednostih optičnega omrežja. In če optika še ni na voljo v vaši bližini, ne skrbite! Telekom Slovenije ponuja tudi izjemno zmogljive mobilne tehnologije 4G in 5G, ki pokrivajo skoraj celotno Slovenijo.

"Prihodnost komunikacij temelji na zanesljivih in varnih optičnih povezavah. V omrežje je povezanih vedno več uporabnikov in naprav, od delovanja omrežja je odvisnih vedno več rešitev za podjetja in storitev za uporabnike. Zato uporabnike spodbujamo, naj se, če imajo to možnost, odločijo, da gredo Vedno na boljše ter da starejše tehnologije zamenjajo z našim najsodobnejšim optičnim omrežjem. Na ta način jim bo zagotovljena veliko boljša uporabniška izkušnja. Svojo sodobno infrastrukturo skrbno, strateško in trajnostno načrtujemo z mislijo na uporabnike in na prihodnost," poudarja Boštjan Škufca Zaveršek, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije.

Torej, kaj še čakate? Pridružite se kampanji Odmrznimo Slovenijo in preklopite na optiko. Vaš internet bo hitrejši, zanesljivejši in boljši kot kdajkoli prej. Vaš vsakdan pa razbremenjen pred zmrzovanjem interneta!

Naj bo vaša prihodnost svetla in povezana z optiko!

Ste vedeli? Akcijska ugodnost na optičnem omrežju tudi za obstoječe naročnike Ne samo novi, tudi obstoječi naročniki Telekoma Slovenije, ki so naročniki mobilnih paketov, in ki preidejo na optiko, lahko izberejo katerikoli paket NEO in zanj prvo leto plačajo samo 28 € na mesec.

