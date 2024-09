Znižajte holesterol. 5, 3, 2, 1, AKCIJA!

Bolezni srca in žilja so v Sloveniji vzrok za skoraj 40 odstotkov vseh smrti. Med najnevarnejšimi dejavniki, ki vplivajo na zdravje srca, je zvišan holesterol. Imata ga kar dve tretjini odraslih prebivalcev Slovenije. Dobra novica je, da lahko nanj vplivamo in si tako podaljšamo življenje.

Vsako leto 29. septembra zaznamujemo svetovni dan srca, ki nas spodbuja k razmišljanju o srčno-žilnih boleznih in k pravočasnemu ukrepanju. Med najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na pojav srčno-žilnih bolezni, sta visok krvni tlak in zvišan holesterol. Čeprav je holesterol pomemben za normalno delovanje telesa, lahko njegove prevelike vrednosti povzročijo resne zdravstvene težave, kot sta srčni infarkt in možganska kap.

Ali poznate svoje vrednosti holesterola?

Ker zvišan holesterol v prvi fazi ne povzroča težav, številni niti ne vedo, da ga imajo. Redno preverjanje ravni holesterola v krvi je zato ključno. Če je bil holesterol LDL ob zadnjem merjenju ustrezen oziroma znotraj priporočenih mej, je za odrasle priporočljivo ponovno preverjanje čez pet let. O potrebi po pogostejšem preverjanju se posvetujemo z osebnim zdravnikom.

Ko izvemo, da je naš holesterol zvišan, je čas za akcijo

Pri posameznikih brez znane srčno-žilne bolezni velja splošno pravilo 5-3-2-1. To pomeni, da naj bo skupni holesterol pod 5 mmol/l, holesterol LDL pod 3 mmol/l, trigliceridi pod 2 mmol/l, holesterol HDL pa nad 1 mmol/l. Dr. Dragan Kovačić, dr. med., specialist kardiologije in vaskularne medicine iz Splošne bolnišnice Celje, pa poudarja, da ciljne vrednosti holesterola niso enake za vse. Zato se ob prejemu laboratorijskih izvidov posvetujmo z osebnim zdravnikom. Če oceni, da holesterol presega priporočeno vrednost, je čas za ukrepanje. Podobno je na primer pri sladkorni bolezni. Njeno takojšnje zdravljenje se nam zdi povsem samoumevno, saj se zavedamo njenih hudih posledic. Enako resno bi morali jemati tudi diagnozo zvišanega holesterola in nujnost aktivnega zdravljenja.

S pravočasnim zniževanjem holesterola LDL in spremembami življenjskega sloga je mogoče kar 80 odstotkov srčno-žilnih zapletov preprečiti.

Zniževanje zvišanega holesterola dodaja leta življenju

Vemo, da je za preprečevanje večine kroničnih nenalezljivih bolezni ključen zdrav življenjski slog. Tudi pri holesterolu ni nič drugače. A strokovnjaki opozarjajo, da pri zvišanem holesterolu zgolj sprememba življenjskega sloga pogosto ne zadostuje. Največkrat je potreben aktivnejši pristop z zdravili. Ta zavirajo nastajanje holesterola v jetrih in posledično zmanjšujejo tveganje za nastanek prvega oziroma naslednjega srčno-žilnega dogodka. Lahko bi rekli, da z zdravljenjem zvišanega holesterola dodajamo leta življenju.

O učinkovitem in varnem zniževanju holesterola je za spletni portal Za kaj ti bije srce spregovoril dr. Dragan Kovačić, dr. med., specialist kardiologije in vaskularne medicine. Prisluhnite mu v spodnjem videoposnetku.

Če so vaši laboratorijski izvidi pokazali povečane vrednosti slabega holesterola LDL, se o načinu zniževanja posvetujte z zdravnikom. Skupaj bosta določila za vas najboljši način zniževanja in posledično našla recept za daljše in bolj kakovostno življenje.