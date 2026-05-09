Avtorji:
M. P., Ž. L.

Sobota,
9. 5. 2026,
19.25

Osveženo pred

21 minut

1. SNL, 34. krog

Bravo zapečatil evropsko usodo Olimpije, ob 20.15 sledi večni derbi

Olimpija : Maribor | Ljudski vrt ob 20.15 gosti zadnji večni derbi te sezone. | Foto Aleš Fevžer

Ljudski vrt ob 20.15 gosti zadnji večni derbi te sezone.

Foto: Aleš Fevžer

Zadnji večni derbi sezone je pogosto igral ključno vlogo v boju za naslov slovenskih državnih prvakov. A ne zadnji večni derbi te sezone. Večna tekmeca Maribor in Olimpija se bosta v Ljudskem vrtu (20.15) pomerila za čast, vijolice pa z zmago lahko teoretično ostanejo v igri za tretje mesto in Evropo. Bravo je pred tem po sporni 11-metrovki premagal Radomlje (2:1) in zapečatil evropsko usodo Olimpije. V soboto je zmagal tudi drugouvrščeni Koper, z 1:0 proti Aluminiju.

1. SNL, 34. krog:

Sobota, 9. maj:

NK Radomlje
Sportal Hud udarec za Maribor v Domžalah, Koper zmagal z mojstrovino Iličića in potrdil Evropo

Stanje duha je tako v mariborskem kot ljubljanskem taboru vse prej kot idealno, o tem ni nobenega dvoma. Maribor je v zadnjih petih krogih osvojil le tri točke, prinesla jih je zmaga nad razglašenim Primorjem. Rezultatska kriza je s klopi 16-kratnih državnih prvakov odnesla Feđo Dudića, s precej zanimivimi, tudi nekoliko nerazumljivimi izjavami, pa je v tem tednu stanje v Ljudskem vrtu opisal prvi mož Maribora Acun Ilicali.

Turški medijski mogotec je med drugim namignil, da bi bil neuspešen lov na evropske kvalifikacije lahko celo blagoslov za novo ekipo, ki se gradi pod Kalvarijo. Da se bo lahko nova ekipa tako povsem osredotočila na zmagovanje v državnem prvenstvu. Navijači kluba, ki je trikrat zaigral v skupinskem delu elitne lige prvakov, bodo takšne obrazložitve težko ponotranjili.

Federico Bessone je pred marčevskim večnim derbijem napovedal, da bo zmagovalec osvojil naslov prvaka. | Foto: Aleš Fevžer Federico Bessone je pred marčevskim večnim derbijem napovedal, da bo zmagovalec osvojil naslov prvaka. Foto: Aleš Fevžer

Na drugi strani so morali navijači Olimpije v veliki meri ponotranjiti molk, v katerega so se (zopet) zavili odgovorni možje v zmajevem gnezdu. Federico Bessone se je na zadnji večni derbi sezone pripravljal v na videz idiličnem miru, čeprav je z ekipo, ki je pred manj kot letom dni slavila državni naslov, trenutno na petem mestu prvenstvene lestvice. Vodilnemu Celju so zmaji pri tem samo za odtenek bližje kot devetemu Primorju.

"Tudi če ne bo več možnosti za Evropo, moramo zmagati derbi. Če ostanemo živi za Evropo, še toliko bolje, ampak zmagati moramo že zaradi nas samih. Drugega scenarija ne sprejemam," je pred potjo v Maribor razlagal Argentinec na klopi zeleno-belih. Precej bizarno se zdaj sliši tudi njegova napoved predzadnjega derbija te sezone, ki sta ga nasprotnika odigrala pred dvema mesecema.

Maribor bo na derbiju vodil začasni strokovni štab; glavno besedo bo imel Mitja Pirih. | Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Maribor bo na derbiju vodil začasni strokovni štab; glavno besedo bo imel Mitja Pirih. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Bravo po sporni 11-metrovki do zmage

Andrej Pogačar je zadel za vodstvo Radomelj. | Foto: Aleš Fevžer Andrej Pogačar je zadel za vodstvo Radomelj. Foto: Aleš Fevžer "Zmagovalec derbija bo osvojil naslov prvaka," je pred časom napačno prerokoval Bessone. Bravo je že pred prvim sodnikovim žvižgom pod Kalvarijo zapečati usodo njegove ekipe, kar zadeva boj za Evropo. Pomoči Radomelj niso dobili. Čeprav je dolgo kazalo, da jih bodo. Z golom kapetana Andreja Pogačarja je sredi prvega polčasa povedla ekipa mlinarjev. So pa v drugem polčasu Ljubljančani precej bolj odločno krenili po zadetek za izenačenje. Admir Bristić in Martin Pečar sta najbolj nevarno zaposlila vratarja Sama Pridgarja. Za trud so bili Bravaši nagrajeni v 72. minuti, ko je po izvrstni podaji v globino zadel Bristrić. Bravo bi lahko tudi povedel, kar tri lepe priložnosti je zapravil Fallou Faye.

Bravo je odigral odličen drugi polčas. | Foto: Aleš Fevžer Bravo je odigral odličen drugi polčas. Foto: Aleš Fevžer V sodnikovem dodatku pa je sledila drama. Venuste Baboula je dobil žogo v kazenskem prostoru, bil povsem sam, Pridgar se mu je vrgel pod noge. Prišlo je do stika, a je Baboulaja samo malo spotaknil, ta ni padel. Celo uspelo mu je streljani. Zadel ni. Po ogledu s sistemom VAR je Bravo dobil 11-metrovko. Bristrič je z bele pike zadel za zmago z 2:1. Je pa pri tem slekel dres in dobil rumeni karton, kar pomeni, da na naslednji tekmi ne bo igral. To je bil njegov 11. gol sezone, s katerim se je izenačil na vrhu lestvice strelcev. Bravo v naslednjem krogu ne igra, v zadnjem pa ga čaka Olimpija. Osvoji lahko torej samo še tri točke.

Ima pa zdaj devet točk prednosti pred Mariborom in 10 pred Olimpijo, ki imata pred derbijem še vsak po tri tekme. Maribor se lahko prebije na tretje mesto in v Evropo, če zmage vse tri preostale tekme in obenem Olimpija v zadnjem krogu premaga Bravo.

Koper potrdil drugo mesto

Koper Aluminij | Foto: Nebojša Tejić/STA Foto: Nebojša Tejić/STA Tekma med Koprom in Aluminijem ni imela veliko pomena za končni vrstni red na lestvici. Drugouvrščeni kanarčki so jo dobili z 1:0. Edini zadetek je padel v 69. minuti. Po podaji Josipa Iličića iz desnega kota in strelu Koprčanov je žoga priskakljala v bližino golove črte, tam jo je zadel Brown Irabor in odbil v Omarja Kočarja, od njega pa je zletela v mrežo. Koper je tako potrdil drugo mesto in igranje kvalifikacij za konferenčno ligo.

Lestvica

Najboljši strelci:

11  Kovačević (Celje), Tetteh (Maribor), Bristrić (Bravo)
10 – Feta (Aluminij),  Iličić (Koper), Josifov (Celje), Martinčič (Radomlje)
 Baboula (Bravo), Rimac (Koper), Ruedl (Koper), Saitoski (Aluminij)
 Sešlar (Celje), Soudani (Maribor), Vizinger (Mura/Maribor)
7  Durdov (Olimpija), Jojić (Radomlje), Kukovec (Radomlje), Marin (Olimpija), Murillo Soto (Primorje), Nuhanović (Bravo), Pečar (Bravo)
...

